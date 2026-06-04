Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv
Ultra tihi i robusni T 10/1 Adv usisavač za suho usisavanje održivo je proizveden od 45% recikliranog materijala¹⁾ i nudi izvanrednu usisnu snagu, ergonomski dizajn i opsežan izbor dodataka.
Our T 10/1 Adv dry vacuum cleaner is characterised by sustainability, first-class suction power, durability, a comprehensive range of accessories and an impressive price-performance ratio. Thanks to its 45 percent recycled material¹⁾ content, resources are conserved and energy requirements are reduced right from the start. As the T 10/1 Adv is ultra-quiet at only 52 dB(A) with high suction power, it is outstandingly suited to daytime cleaning and noise-sensitive locations. It is compact, tilt-proof and manoeuvrable, and has a container volume of 10 litres. The vacuum cleaner can be transported ergonomically thanks to the convenient, foldable carrying handle. Furthermore, it is durable and robust, like the chassis, housing, bumper and large wheels. The crevice nozzle and upholstery nozzle are included and can always be stored within easy reach on the T 10/1 Adv itself. Particularly extensive accessories are included in the scope of supply of the T 10/1 Adv: suction hose, antistatic bend, lightweight, height-adjustable telescopic suction tube made from aluminium, switchable floor nozzle, parquet nozzle, crevice nozzle and upholstery nozzle.
Značajke i prednosti
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijaliProizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂
Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)Savršeno za dnevno čišćenje. Smanjena buka čak i noću. Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajnErgonomski transport: može se nositi blizu tijela Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Utični mrežni kabel
- Jednostavna i brza zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja.
- Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
- Izbjegava ili smanjuje troškove servisa.
Ručno pohranjivanje kabela
- Napojni kabel se može pohraniti u nekoliko sekundi.
- Štedi vrijeme: pohrana kabela u par sekundi
- Napojni kabel se ne zapetljava i uvijek je namotan.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Jednostavno nošenje preko stepenica.
Jednostavan koncept upravljanja
- Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
- Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Stalni glavni filter košara
- Izdržljivo, robusno i održivo.
- Proizvedeno od flisa.
- Perivo ručno na 30°C i ponovno upotrebljivo.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
- Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj.
- Visokokvalitetna filter košara i filter vrećica od flisa.
- Visinom podesiva, lagana teleskopska usisna cijev od aluminija.
Integrirani spremnik za pribor
- Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj: pohranjene u glavi uređaja.
- Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
- Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|585
|Kapacitet spremnika (l)
|10
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|430 x 255 x 370
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za parket
- Mlaznica za tapecirane površine
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
- Pametni sustav za uvlačenje kabela
- Utični mrežni kabel: Standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Integrirani spremnik za pribor
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Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepih
- Dnevno čišćenje
Pribor
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