T 10/1 Adv HEPA usisavač za suho usisavanje jamči najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima zahvaljujući HEPA 14 filtru te predstavlja održivost i izvrsnu usisnu snagu. Također se odlikuje impresivnom robusnošću, opsežnim izborom dodatne opreme i izvrsnim omjerom cijene i performansi. 45% recikliranog materijala¹⁾ korištenog u proizvodnji štedi resurse. T 10/1 Adv HEPA odlikuje se ultra tihim radom (52 dB[A]) i stoga se može koristiti za dnevno čišćenje i na mjestima osjetljivim na buku. Ovaj usisavač je pokretljiv i otporan na naginjanje, s kapacitetom spremnika od 10L. Ima praktičnu ručku za nošenje s funkcijom preklapanja koja omogućuje ergonomski transport. Također je izdržljiv i robustan, poput šasije, kućišta, odbojnika i velikih kotača. Mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake uključene su u opseg isporuke i mogu se pohraniti s usisavačem za lak pristup u bilo kojem trenutku. Opseg isporuke T 10/1 Adv HEPA uključuje širok raspon dodataka: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana i po visini podesiva teleskopska usisna cijev (aluminij), izmjenjiva mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine, mlaznica za presvlake i HEPA 14 filter.