Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv HEPA

Robustan, ultra tih i s fokusom na higijenu: T 10/1 Adv HEPA sastoji se od 45% recikliranog materijala¹⁾ i nudi učinkovit HEPA 14 filter i širok izbor dodataka uz veliku usisnu snagu.

T 10/1 Adv HEPA usisavač za suho usisavanje jamči najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima zahvaljujući HEPA 14 filtru te predstavlja održivost i izvrsnu usisnu snagu. Također se odlikuje impresivnom robusnošću, opsežnim izborom dodatne opreme i izvrsnim omjerom cijene i performansi. 45% recikliranog materijala¹⁾ korištenog u proizvodnji štedi resurse. T 10/1 Adv HEPA odlikuje se ultra tihim radom (52 dB[A]) i stoga se može koristiti za dnevno čišćenje i na mjestima osjetljivim na buku. Ovaj usisavač je pokretljiv i otporan na naginjanje, s kapacitetom spremnika od 10L. Ima praktičnu ručku za nošenje s funkcijom preklapanja koja omogućuje ergonomski transport. Također je izdržljiv i robustan, poput šasije, kućišta, odbojnika i velikih kotača. Mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake uključene su u opseg isporuke i mogu se pohraniti s usisavačem za lak pristup u bilo kojem trenutku. Opseg isporuke T 10/1 Adv HEPA uključuje širok raspon dodataka: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana i po visini podesiva teleskopska usisna cijev (aluminij), izmjenjiva mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine, mlaznica za presvlake i HEPA 14 filter.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv HEPA: Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Proizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂
Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv HEPA: Visoko učinkoviti HEPA 14 filter
Visoko učinkoviti HEPA 14 filter
Za najviše sigurnosne standarde na higijenskim lokacijama Visok filtracijski i razdvajajući stupanj: 99,995%.
Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv HEPA: Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)
Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)
Savršeno za dnevno čišćenje. Smanjena buka čak i noću. Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
  • Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela.
  • Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač
  • Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Utični mrežni kabel
  • Jednostavna i brza zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja.
  • Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
  • Izbjegava ili smanjuje troškove servisa.
Ručno pohranjivanje kabela
  • Napojni kabel se može pohraniti u nekoliko sekundi.
  • Štedi vrijeme: pohrana kabela u par sekundi
  • Napojni kabel se ne zapetljava i uvijek je namotan.
Mala težina
  • Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
  • Jednostavno nošenje preko stepenica.
Jednostavan koncept upravljanja
  • Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
  • Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
  • Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj.
  • Visokokvalitetna filter košara i filter vrećica od flisa.
  • Visinom podesiva, lagana teleskopska usisna cijev od aluminija.
Integrirani spremnik za pribor
  • Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj: pohranjene u glavi uređaja.
  • Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
  • Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 185 / 18
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 585
Kapacitet spremnika (l) 10
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 52
Težina bez pribora (kg) 6,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 10
Dimenzije (d × š × v) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Svi plastični dijelovi, osim pribora.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za parket
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Mlaznica za fuge
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 14 filter
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
  • Pametni sustav za uvlačenje kabela
  • Utični mrežni kabel: Standard
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Integrirani spremnik za pribor
Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv HEPA
Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv HEPA
Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv HEPA
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Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepih
  • Dnevno čišćenje
Pribor
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