Crni usisavač za suho usisavanje T 10/1 Adv HEPA Go!Further u ograničenom izdanju, izrađen od 45 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. S HEPA 14 filterom jamči najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima te predstavlja održivost i izvrsnu usisnu snagu. Također se odlikuje robusnošću i izvrsnim omjerom cijene i performansi. Karakterizira ga ultra tihi rad (52 dB[A]) i prikladan je za dnevno čišćenje i mjesta osjetljiva na buku. Usisavač je okretan i stabilan, a spremnik ima kapacitet od 10 litara. Ima udobnu sklopivu ručku za nošenje, što omogućuje ergonomski transport. Također je izdržljiv i robustan, poput šasije, kućišta, branika i velikih kotača. U opseg isporuke uključena je mlaznica za uske prostore i mlaznica za tapecirani namještaj te se mogu pohraniti s usisavačem radi lakšeg pristupa u bilo kojem trenutku. Isporuka uključuje širok raspon pribora: usisno crijevo, antistatičko koljeno, laganu i po visini podesivu teleskopsku usisnu cijev (aluminij), preklopnu podnu mlaznicu, podlogu za parket, podlogu za uske prostore, podlogu za tapecirani namještaj, HEPA 14 filter i 10 filter vrećica od flisa.