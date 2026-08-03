Usisavač za suho usisavanje T 10/1 Corded
Ultra tih, izdržljiv i održiv: T 10/1 usisavač za suho usisavanje izrađen od 45% recikliranog materijala¹⁾ nudi izvrsnu usisnu snagu i ergonomski dizajn jednostavan za korištenje.
Usisavač za suho usisavanje T 10/1 tvrtke Kärcher sastoji se od 45 posto recikliranog materijala¹⁾, čime se štede resursi i energija tijekom procesa proizvodnje. Impresionira prvoklasnom usisnom snagom, održivošću, robusnošću i izvanrednim omjerom cijene i učinka. Unatoč velikoj snazi usisavanja, T 10/1 radi na samo 52 dB(A) i stoga je ultra tih, što mu omogućuje da se bez problema koristi za dnevno čišćenje iu područjima osjetljivim na buku. Kompaktni stroj nudi praktičnu, sklopivu ručku za nošenje za ergonomski transport. T 10/1 otporan je na naginjanje i manevriran je. Volumen spremnika usisavača je 10 litara. Njegova izdržljivost i robusnost vidljive su u značajkama kao što su šasija, kućište, branik i veliki kotači. Mlaznica za pukotine uključena u opseg isporuke može se pohraniti u integrirano spremište za pribor na T 10/1, te je stoga uvijek nadohvat ruke. Visokoučinkoviti HEPA 14 filter može se kupiti kao opcija.
Značajke i prednosti
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijaliProizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂
Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)Savršeno za dnevno čišćenje. Smanjena buka čak i noću. Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajnErgonomski transport: može se nositi blizu tijela. Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Utični mrežni kabel
- Jednostavna i brza zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja.
- Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
- Izbjegava ili smanjuje troškove servisa.
Ručno pohranjivanje kabela
- Napojni kabel se može pohraniti u nekoliko sekundi.
- Štedi vrijeme: pohrana kabela u par sekundi
- Napojni kabel se ne zapetljava i uvijek je namotan.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Jednostavno nošenje preko stepenica.
Jednostavan koncept upravljanja
- Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
- Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Visoko učinkoviti HEPA 14 filter može se naručiti kao opcija
- Za najviše sigurnosne standarde na higijenskim lokacijama
- Visok filtracijski i razdvajajući stupanj: 99,995%.
Stalni glavni filter košara
- Izdržljivo, robusno i održivo.
- Proizvedeno od flisa.
- Perivo ručno na 30°C i ponovno upotrebljivo.
Integrirani spremnik za pribor
- Mlaznica za pukotine može se praktično pohraniti u glavi uređaja.
- Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
- Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|585
|Kapacitet spremnika (l)
|10
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Svi plastični dijelovi, osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
- Pametni sustav za uvlačenje kabela
- Utični mrežni kabel: Standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Parkirni položaj podne mlaznice
- Integrirani spremnik za pribor
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Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepih
- Dnevno čišćenje
Pribor
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