Usisavač za suho usisavanje T 10/1 tvrtke Kärcher sastoji se od 45 posto recikliranog materijala¹⁾, čime se štede resursi i energija tijekom procesa proizvodnje. Impresionira prvoklasnom usisnom snagom, održivošću, robusnošću i izvanrednim omjerom cijene i učinka. Unatoč velikoj snazi ​​usisavanja, T 10/1 radi na samo 52 dB(A) i stoga je ultra tih, što mu omogućuje da se bez problema koristi za dnevno čišćenje iu područjima osjetljivim na buku. Kompaktni stroj nudi praktičnu, sklopivu ručku za nošenje za ergonomski transport. T 10/1 otporan je na naginjanje i manevriran je. Volumen spremnika usisavača je 10 litara. Njegova izdržljivost i robusnost vidljive su u značajkama kao što su šasija, kućište, branik i veliki kotači. Mlaznica za pukotine uključena u opseg isporuke može se pohraniti u integrirano spremište za pribor na T 10/1, te je stoga uvijek nadohvat ruke. Visokoučinkoviti HEPA 14 filter može se kupiti kao opcija.