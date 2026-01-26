Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic

Mala težina, velika snaga usisavanja, vrlo robustan: naš suhi usisavač T 11/1 Classic kombinira presudne kriterije profesionalnih korisnika u kompaktnom usisavaču atraktivne cijene.

Svestran i lak za transport zahvaljujući maloj težini od 3,8 kg, naš suhi usisavač T 11/1 Classic savršen je izbor za profesionalne korisnike koji često mijenjaju mjesto rada. S izdašnom zapremninom spremnika od 11 litara, kompaktni stroj u početnoj klasi stvara vakuum od 235 mbar/23,5 kpa snage 850 W, što jamči izvrsne rezultate usisavanja u kratkom vremenu. Usisavač radi tako tiho na samo 61 dB (A), što znači da nije zaštićen samo korisnik, već se i u bilo koje doba dana može raditi na područjima osjetljivim na buku, poput bolnica ili hotela. Ergonomski, jamči dugotrajnu aplikaciju bez umora, čak je i usisavanje na stepenicama jednostavno zahvaljujući integriranoj ručki za nošenje. Robusni dizajn T 11/1 Classic osigurava ne samo dug životni vijek, a njegov odbojnik pouzdano sprječava naginjanje stroja. Pribor poput usisne cijevi i podne mlaznice može se jednostavno spremiti u usisavač, isporučuje se i vrećica za filter od flisa. Na zahtjev je dostupan i HEPA 14 filter visokih performansi.

Značajke i prednosti
Mala težina
Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
Vrlo niska radna buka od samo 61 dB (A)
Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću. Niska radna buka štiti korisnika.
Kvačica za kabel
Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport. Praktično pospremanje kabela.
Izdržljiv i robustan dizajn stroja
  • Jednostavan i udoban za transport i skladištenje.
  • Robusni odbojnik štiti uređaj od udaraca.
  • Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 11
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 61
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 3,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 385 x 285 x 385

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 350 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika
  • Kvačica za kabel
  • Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
  • Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepih
Pribor
