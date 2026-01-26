Svestran i lak za transport zahvaljujući maloj težini od 3,8 kg, naš suhi usisavač T 11/1 Classic savršen je izbor za profesionalne korisnike koji često mijenjaju mjesto rada. S izdašnom zapremninom spremnika od 11 litara, kompaktni stroj u početnoj klasi stvara vakuum od 235 mbar/23,5 kpa snage 850 W, što jamči izvrsne rezultate usisavanja u kratkom vremenu. Usisavač radi tako tiho na samo 61 dB (A), što znači da nije zaštićen samo korisnik, već se i u bilo koje doba dana može raditi na područjima osjetljivim na buku, poput bolnica ili hotela. Ergonomski, jamči dugotrajnu aplikaciju bez umora, čak je i usisavanje na stepenicama jednostavno zahvaljujući integriranoj ručki za nošenje. Robusni dizajn T 11/1 Classic osigurava ne samo dug životni vijek, a njegov odbojnik pouzdano sprječava naginjanje stroja. Pribor poput usisne cijevi i podne mlaznice može se jednostavno spremiti u usisavač, isporučuje se i vrećica za filter od flisa. Na zahtjev je dostupan i HEPA 14 filter visokih performansi.