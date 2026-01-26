Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic
Mala težina, velika snaga usisavanja, vrlo robustan: naš suhi usisavač T 11/1 Classic kombinira presudne kriterije profesionalnih korisnika u kompaktnom usisavaču atraktivne cijene.
Svestran i lak za transport zahvaljujući maloj težini od 3,8 kg, naš suhi usisavač T 11/1 Classic savršen je izbor za profesionalne korisnike koji često mijenjaju mjesto rada. S izdašnom zapremninom spremnika od 11 litara, kompaktni stroj u početnoj klasi stvara vakuum od 235 mbar/23,5 kpa snage 850 W, što jamči izvrsne rezultate usisavanja u kratkom vremenu. Usisavač radi tako tiho na samo 61 dB (A), što znači da nije zaštićen samo korisnik, već se i u bilo koje doba dana može raditi na područjima osjetljivim na buku, poput bolnica ili hotela. Ergonomski, jamči dugotrajnu aplikaciju bez umora, čak je i usisavanje na stepenicama jednostavno zahvaljujući integriranoj ručki za nošenje. Robusni dizajn T 11/1 Classic osigurava ne samo dug životni vijek, a njegov odbojnik pouzdano sprječava naginjanje stroja. Pribor poput usisne cijevi i podne mlaznice može se jednostavno spremiti u usisavač, isporučuje se i vrećica za filter od flisa. Na zahtjev je dostupan i HEPA 14 filter visokih performansi.
Značajke i prednosti
Mala težinaBez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
Vrlo niska radna buka od samo 61 dB (A)Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću. Niska radna buka štiti korisnika.
Kvačica za kabelMrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport. Praktično pospremanje kabela.
Izdržljiv i robustan dizajn stroja
- Jednostavan i udoban za transport i skladištenje.
- Robusni odbojnik štiti uređaj od udaraca.
- Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|11
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|61
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|3,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|385 x 285 x 385
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 350 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Preklopiva podna mlaznica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Kvačica za kabel
- Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
- Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepih