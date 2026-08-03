Crni usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Go!Further u ograničenom izdanju, izrađen od 60 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Usisavač impresionira svojom prvoklasnom usisnom snagom, visokom robusnošću i atraktivnim omjerom cijene i performansi. Zahvaljujući udjelu od 60 posto recikliranog materijala¹⁾, resursi se štede od samog početka, a potrebe za energijom su smanjene. Unatoč snažnoj usisnoj snazi, uređaj ostaje ugodno tih sa samo 61 dB(A), što mu omogućuje korištenje čak i na mjestima osjetljivim na buku. Kompaktan i stabilan, usisavač ima volumen spremnika od 11 litara i teži samo 4 kilograma. Ergonomska ručka za nošenje i integrirani koljenski dio omogućuju dug rad bez umora i udoban transport. Kabel za napajanje dug 12 metara, koji se može priključiti u utičnicu, korisnik može lako zamijeniti u bilo kojem trenutku. Na samom usisavaču nalazi se poseban uređaj za odlaganje pribora poput usisne cijevi i podne mlaznice.