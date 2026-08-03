Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Go!Further

T 11/1 Classic Adv Go!Further je crni usisavač za suho usisavanje ograničenog izdanja izrađen od 60% reciklirane plastike¹⁾ i dolazi s ekskluzivnim priborom: 10 filter vrećica od flisa.

Crni usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Go!Further u ograničenom izdanju, izrađen od 60 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Usisavač impresionira svojom prvoklasnom usisnom snagom, visokom robusnošću i atraktivnim omjerom cijene i performansi. Zahvaljujući udjelu od 60 posto recikliranog materijala¹⁾, resursi se štede od samog početka, a potrebe za energijom su smanjene. Unatoč snažnoj usisnoj snazi, uređaj ostaje ugodno tih sa samo 61 dB(A), što mu omogućuje korištenje čak i na mjestima osjetljivim na buku. Kompaktan i stabilan, usisavač ima volumen spremnika od 11 litara i teži samo 4 kilograma. Ergonomska ručka za nošenje i integrirani koljenski dio omogućuju dug rad bez umora i udoban transport. Kabel za napajanje dug 12 metara, koji se može priključiti u utičnicu, korisnik može lako zamijeniti u bilo kojem trenutku. Na samom usisavaču nalazi se poseban uređaj za odlaganje pribora poput usisne cijevi i podne mlaznice.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Go!Further: Mala težina
Mala težina
Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Omogućuje dugotrajni rad bez umora
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Go!Further: Utični mrežni kabel
Utični mrežni kabel
Jednostavna zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja Čišćenje se može nastaviti bez prekida Bez nepotrebnih visokih troškova servisa
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn sa 60% reciklirane plastike¹⁾. Priključni kabel za napajanje: jednostavna zamjena kabela za napajanje, produžuje vijek trajanja stroja. Proces čišćenja može se nastaviti bez većih prekida. Niska radna buka od samo 61 dB(A).
Niska razina buke od samo 61 dB(A)
  • Štiti korisnika tijekom rada
  • Za rad u osjetljivim na buku područjima i noću
  • Također prikladno za ono što industrija naziva "dnevnim čišćenjem"
Integrirani spremnik za pribor
  • Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
  • Jednostavan i praktičan parkirni položaj podne mlaznice na usisavaču.
Kvačica za kabel
  • Jednostavno pohranjivanje napojnog kabela
  • Kabel je uvijek sigurno pričvršćen tijekom transporta
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 11
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 61
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 4,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 385 x 285 x 385

¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 350 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Količina filtracijskih vreća: 10 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
  • Kvačica za kabel
  • Utični mrežni kabel: Standard
  • Integrirani spremnik za pribor
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Go!Further
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Go!Further
Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepih
Pribor
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