Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Održiv i higijenski: usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izrađen je od 60% recikliranih materijala*, štedi resurse i impresionira svojom velikom usisnom snagom.
Naš usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast utjelovljuje održivost, higijenu, maksimalnu snagu usisavanja i izdržljivost. Izrađen od 60% recikliranih materijala*, energija potrebna za njegovu proizvodnju već je značajno smanjena, a upotreba vrijednih sirovina svedena je na minimum. Zahvaljujući filtru HEPA 14, certificiranom prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019, sa stupnjem filtracije i odvajanja od 99,995% koji je uključen kao standard, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast također zadovoljava najviše sigurnosne standarde. Čak i najmanje čestice kao što su virusi, aerosoli i klice veličine samo nekoliko mikrometara pouzdano su uhvaćene. Usisavač stvara vakuum od 235 mbar/23,5 kpa od 850 watta snage, što omogućuje postizanje maksimalne usisne snage uz nisku radnu buku od samo 61 dB(A) – idealno za mjesta osjetljiva na buku. S kapacitetom spremnika od 11 litara, težinom od samo 4,2 kilograma, ručkom za nošenje i ergonomskim savijanjem, kompaktni suhi usisavač otporan na naginjanje jamči dugotrajan rad bez zamora i jednostavan je za transport. Dodaci kao što su usisna cijev i podna mlaznica mogu se jednostavno pohraniti na usisivaču.
Značajke i prednosti
Održivi i inovativni dizajn koji sadrži 60% recikliranih materijalaProizvedeno korištenjem manje sirovina i energije. Korištenje recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂. Inovativan, dugovječan, robustan i stoga vrlo ekonomičan stroj.
Visoko učinkoviti HEPA 14 filterZa najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Visoki stupanj filtracije i odvajanja od 99,995% zadržava sitne čestice. Ovjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019.
Mala težinaBez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
Vrlo niska radna buka od samo 61 dB (A)
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću.
- Niska radna buka štiti korisnika.
Integrirani spremnik za pribor
- Siguran i praktičan transport stroja uključujući pribor.
- Brzo i sigurno spremanje kabela za napajanje na kuku za kabel.
- Jednostavan i praktičan parkirni položaj podne mlaznice na usisavaču.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|11
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|61
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|385 x 285 x 385
* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 350 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Preklopiva podna mlaznica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 14 filter
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
- Kvačica za kabel
- Integrirani spremnik za pribor
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepih
- Zdravstvo