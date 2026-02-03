Naš usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast utjelovljuje održivost, higijenu, maksimalnu snagu usisavanja i izdržljivost. Izrađen od 60% recikliranih materijala*, energija potrebna za njegovu proizvodnju već je značajno smanjena, a upotreba vrijednih sirovina svedena je na minimum. Zahvaljujući filtru HEPA 14, certificiranom prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019, sa stupnjem filtracije i odvajanja od 99,995% koji je uključen kao standard, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast također zadovoljava najviše sigurnosne standarde. Čak i najmanje čestice kao što su virusi, aerosoli i klice veličine samo nekoliko mikrometara pouzdano su uhvaćene. Usisavač stvara vakuum od 235 mbar/23,5 kpa od 850 watta snage, što omogućuje postizanje maksimalne usisne snage uz nisku radnu buku od samo 61 dB(A) – idealno za mjesta osjetljiva na buku. S kapacitetom spremnika od 11 litara, težinom od samo 4,2 kilograma, ručkom za nošenje i ergonomskim savijanjem, kompaktni suhi usisavač otporan na naginjanje jamči dugotrajan rad bez zamora i jednostavan je za transport. Dodaci kao što su usisna cijev i podna mlaznica mogu se jednostavno pohraniti na usisivaču.