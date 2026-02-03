Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Black Edition

Održiv i higijenski: usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast izrađen je od 60% recikliranih materijala*, štedi resurse i impresionira svojom velikom usisnom snagom.

Naš usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Re!Plast utjelovljuje održivost, higijenu, maksimalnu snagu usisavanja i izdržljivost. Izrađen od 60% recikliranih materijala*, energija potrebna za njegovu proizvodnju već je značajno smanjena, a upotreba vrijednih sirovina svedena je na minimum. Zahvaljujući filtru HEPA 14, certificiranom prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019, sa stupnjem filtracije i odvajanja od 99,995% koji je uključen kao standard, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast također zadovoljava najviše sigurnosne standarde. Čak i najmanje čestice kao što su virusi, aerosoli i klice veličine samo nekoliko mikrometara pouzdano su uhvaćene. Usisavač stvara vakuum od 235 mbar/23,5 kpa od 850 watta snage, što omogućuje postizanje maksimalne usisne snage uz nisku radnu buku od samo 61 dB(A) – idealno za mjesta osjetljiva na buku. S kapacitetom spremnika od 11 litara, težinom od samo 4,2 kilograma, ručkom za nošenje i ergonomskim savijanjem, kompaktni suhi usisavač otporan na naginjanje jamči dugotrajan rad bez zamora i jednostavan je za transport. Dodaci kao što su usisna cijev i podna mlaznica mogu se jednostavno pohraniti na usisivaču.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Održivi i inovativni dizajn koji sadrži 60% recikliranih materijala
Održivi i inovativni dizajn koji sadrži 60% recikliranih materijala
Proizvedeno korištenjem manje sirovina i energije. Korištenje recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂. Inovativan, dugovječan, robustan i stoga vrlo ekonomičan stroj.
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Visoko učinkoviti HEPA 14 filter
Visoko učinkoviti HEPA 14 filter
Za najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Visoki stupanj filtracije i odvajanja od 99,995% zadržava sitne čestice. Ovjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019.
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Mala težina
Mala težina
Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Dizajniran za dugotrajno korištenje bez umora.
Vrlo niska radna buka od samo 61 dB (A)
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću.
  • Niska radna buka štiti korisnika.
Integrirani spremnik za pribor
  • Siguran i praktičan transport stroja uključujući pribor.
  • Brzo i sigurno spremanje kabela za napajanje na kuku za kabel.
  • Jednostavan i praktičan parkirni položaj podne mlaznice na usisavaču.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 11
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 61
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 4,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 385 x 285 x 385

* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim pribora.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 350 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 14 filter
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
  • Kvačica za kabel
  • Integrirani spremnik za pribor
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Svestran je i može se koristiti na mjestima s visokim higijenskim zahtjevima
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepih
  • Zdravstvo
Pribor
