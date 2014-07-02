Naš suhi usisavač T 12/1 s robusnom zaštitom od udara nudi pametan koncept snage motora, protoka zraka i 6-smjernog filtarskog sustava, što također garantira gotovo nikakve promjene velike snage usisavanja kad je vreća filtra puna. Intervali rada se produžuju, dok se napor i troškovi održavanja smanjuju. Zato je strojem udobno upravljati pomoću nožnog prekidača, ima pametan sustav uskoka na usisnom crijevu radi sigurnosti prilikom zatezanja, 2 gumirana kotača i kotačiće za vrlo uglađen rad i upravljivost, kao i ergonomski oblik u obliku trokuta radi velike udobnosti tijekom dugih radnih aktivnosti. Stoga je T 12/1 savršen stroj za izvođenje građevinskih usluga, u uredima, ugostiteljskim objektima i maloprodaji. Zahvaljujući niskoj radnoj buci usisavač se također može koristiti u bolnicama i hotelima u bilo koje doba dana. Integrirani organizator kabela na glavi turbine, sklopiva kuka sa šarkama i parkirni položaj za podnu mlaznicu zaokružuju paket opreme. Za maksimalnu higijenu, T 12/1 dostupan je s HEPA filterom visokih performansi na zahtjev.