Usisavač za suho usisavanje T 12/1
Svestrani, robusni suhi usisavač T 12/1 otporan na nagib s izvrsnom snagom usisavanja. Posebno je tih i upravljiv, a na zahtjev je dostupan s HEPA filterom.
Naš suhi usisavač T 12/1 s robusnom zaštitom od udara nudi pametan koncept snage motora, protoka zraka i 6-smjernog filtarskog sustava, što također garantira gotovo nikakve promjene velike snage usisavanja kad je vreća filtra puna. Intervali rada se produžuju, dok se napor i troškovi održavanja smanjuju. Zato je strojem udobno upravljati pomoću nožnog prekidača, ima pametan sustav uskoka na usisnom crijevu radi sigurnosti prilikom zatezanja, 2 gumirana kotača i kotačiće za vrlo uglađen rad i upravljivost, kao i ergonomski oblik u obliku trokuta radi velike udobnosti tijekom dugih radnih aktivnosti. Stoga je T 12/1 savršen stroj za izvođenje građevinskih usluga, u uredima, ugostiteljskim objektima i maloprodaji. Zahvaljujući niskoj radnoj buci usisavač se također može koristiti u bolnicama i hotelima u bilo koje doba dana. Integrirani organizator kabela na glavi turbine, sklopiva kuka sa šarkama i parkirni položaj za podnu mlaznicu zaokružuju paket opreme. Za maksimalnu higijenu, T 12/1 dostupan je s HEPA filterom visokih performansi na zahtjev.
Značajke i prednosti
Visokoučinkoviti HEPA-13 filterOpcijski HEPA filter osigurava higijenski čist izlazni zrak bez čestica prašine. Visok stupanj filtriranja i odvajanja od 99,95% zadržava sitne čestice. Ovjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019.
Ugrađeno spremište za kabelMrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Košara za glavni filtarVeliki, perivi trajni glavni filtar za optimalno odvajanje prašine. Rad stroja moguć je i sa i bez filter vrećice.
Odlična ergonomija
- Uređaj se može jednostavno uključiti i isključiti i pritiskom noge. Time se izbjegava neugodno sagibanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Količina zraka (l/s)
|43
|Nazivna snaga (W)
|700
|Kapacitet spremnika (l)
|12
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Materijal kabela
|PVC
|Boja kabela
|Žuta boja
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|410 x 315 x 340
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Količina usisnih cijevi: 1 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Preklopiva podna mlaznica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Najlon
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
- Kvačica za kabel
Videos
Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u uredima, ordinacijama i odvjetničkim uredima
- Za čišćenje u restoranima, menzama ili maloprodaji
- Pogodno za područja osjetljiva na buku kao što su bolnice, škole i hoteli