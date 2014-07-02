Usisavač za suho usisavanje T 12/1

Svestrani, robusni suhi usisavač T 12/1 otporan na nagib s izvrsnom snagom usisavanja. Posebno je tih i upravljiv, a na zahtjev je dostupan s HEPA filterom.

Naš suhi usisavač T 12/1 s robusnom zaštitom od udara nudi pametan koncept snage motora, protoka zraka i 6-smjernog filtarskog sustava, što također garantira gotovo nikakve promjene velike snage usisavanja kad je vreća filtra puna. Intervali rada se produžuju, dok se napor i troškovi održavanja smanjuju. Zato je strojem udobno upravljati pomoću nožnog prekidača, ima pametan sustav uskoka na usisnom crijevu radi sigurnosti prilikom zatezanja, 2 gumirana kotača i kotačiće za vrlo uglađen rad i upravljivost, kao i ergonomski oblik u obliku trokuta radi velike udobnosti tijekom dugih radnih aktivnosti. Stoga je T 12/1 savršen stroj za izvođenje građevinskih usluga, u uredima, ugostiteljskim objektima i maloprodaji. Zahvaljujući niskoj radnoj buci usisavač se također može koristiti u bolnicama i hotelima u bilo koje doba dana. Integrirani organizator kabela na glavi turbine, sklopiva kuka sa šarkama i parkirni položaj za podnu mlaznicu zaokružuju paket opreme. Za maksimalnu higijenu, T 12/1 dostupan je s HEPA filterom visokih performansi na zahtjev.

Značajke i prednosti
Visokoučinkoviti HEPA-13 filter
Visokoučinkoviti HEPA-13 filter
Opcijski HEPA filter osigurava higijenski čist izlazni zrak bez čestica prašine. Visok stupanj filtriranja i odvajanja od 99,95% zadržava sitne čestice. Ovjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019.
Ugrađeno spremište za kabel
Ugrađeno spremište za kabel
Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Košara za glavni filtar
Košara za glavni filtar
Veliki, perivi trajni glavni filtar za optimalno odvajanje prašine. Rad stroja moguć je i sa i bez filter vrećice.
Odlična ergonomija
  • Uređaj se može jednostavno uključiti i isključiti i pritiskom noge. Time se izbjegava neugodno sagibanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Vakuum (mbar/kPa) 220 / 22
Količina zraka (l/s) 43
Nazivna snaga (W) 700
Kapacitet spremnika (l) 12
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 12
Materijal kabela PVC
Boja kabela Žuta boja
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 6,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 410 x 315 x 340

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Količina usisnih cijevi: 1 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Najlon

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika
  • Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
  • Kvačica za kabel
Usisavač za suho usisavanje T 12/1
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u uredima, ordinacijama i odvjetničkim uredima
  • Za čišćenje u restoranima, menzama ili maloprodaji
  • Pogodno za područja osjetljiva na buku kao što su bolnice, škole i hoteli
Pribor
