T 15/1 Adv Kärcher usisavač za suho usisavanje ističe se održivošću, izdržljivošću, iznimnom snagom usisavanja i ultra tihim radom. Također se odlikuje impresivnom robusnošću, opsežnim izborom dodatne opreme i izvrsnim omjerom cijene i performansi. 45 posto recikliranog materijala¹⁾ koji se koristi u proizvodnji štedi resurse i smanjuje potrebe za energijom. Snažni T 15/1 Adv karakterizira niska razina buke (52 dB[A]) i zapravo je toliko ultra tih da se može koristiti za dnevno čišćenje i na mjestima osjetljivim na buku u bilo koje vrijeme. Ovaj usisavač je pokretljiv i otporan na naginjanje, s kapacitetom spremnika od 15 litara. Ima ručku za nošenje s funkcijom preklapanja za ergonomski transport uz tijelo. Također je izuzetno izdržljiv i robustan - kao i šasija, kućište, branik i veliki kotači. Mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake uključene su u opseg isporuke i mogu se pohraniti s usisavačem za lak pristup u bilo kojem trenutku. Opseg isporuke T 15/1 Adv uključuje širok raspon dodataka: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana i po visini podesiva teleskopska usisna cijev (aluminij), izmjenjiva mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica zapresvlake.