Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Adv

T 15/1 Adv vrlo je robustan i izrađen od 45% recikliranog materijala¹⁾. Uz veliku snagu usisavanja, odlikuje se impresivnim ultra-tihim radom i ergonomskim dizajnom.

T 15/1 Adv Kärcher usisavač za suho usisavanje ističe se održivošću, izdržljivošću, iznimnom snagom usisavanja i ultra tihim radom. Također se odlikuje impresivnom robusnošću, opsežnim izborom dodatne opreme i izvrsnim omjerom cijene i performansi. 45 posto recikliranog materijala¹⁾ koji se koristi u proizvodnji štedi resurse i smanjuje potrebe za energijom. Snažni T 15/1 Adv karakterizira niska razina buke (52 dB[A]) i zapravo je toliko ultra tih da se može koristiti za dnevno čišćenje i na mjestima osjetljivim na buku u bilo koje vrijeme. Ovaj usisavač je pokretljiv i otporan na naginjanje, s kapacitetom spremnika od 15 litara. Ima ručku za nošenje s funkcijom preklapanja za ergonomski transport uz tijelo. Također je izuzetno izdržljiv i robustan - kao i šasija, kućište, branik i veliki kotači. Mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake uključene su u opseg isporuke i mogu se pohraniti s usisavačem za lak pristup u bilo kojem trenutku. Opseg isporuke T 15/1 Adv uključuje širok raspon dodataka: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana i po visini podesiva teleskopska usisna cijev (aluminij), izmjenjiva mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica zapresvlake.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Adv: Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Proizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Adv: Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)
Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)
Savršeno za dnevno čišćenje. Smanjena buka čak i noću. Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Adv: Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Utični mrežni kabel
  • Jednostavna i brza zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja.
  • Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
  • Izbjegava ili smanjuje troškove servisa.
Ručno pohranjivanje kabela
  • Napojni kabel se može pohraniti u nekoliko sekundi.
  • Štedi vrijeme: pohrana kabela u par sekundi
  • Napojni kabel se ne zapetljava i uvijek je namotan.
Mala težina
  • Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
  • Jednostavno nošenje preko stepenica.
Jednostavan koncept upravljanja
  • Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
  • Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Stalni glavni filter košara
  • Izdržljivo, robusno i održivo.
  • Proizvedeno od flisa.
  • Perivo ručno na 30°C i ponovno upotrebljivo.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
  • Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj.
  • Visokokvalitetna filter košara i filter vrećica od flisa.
  • Visinom podesiva, lagana teleskopska usisna cijev od aluminija.
Integrirani spremnik za pribor
  • Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj: pohranjene u glavi uređaja.
  • Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
  • Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 185 / 18
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 585
Kapacitet spremnika (l) 15
Dužina kabela (m) 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 52
Težina bez pribora (kg) 6,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 10
Dimenzije (d × š × v) (mm) 430 x 255 x 420

¹⁾ Svi plastični dijelovi, osim pribora.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za parket
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Mlaznica za fuge
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
  • Pametni sustav za uvlačenje kabela
  • Utični mrežni kabel: Standard
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Integrirani spremnik za pribor
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Adv
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Adv
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Adv
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Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepih
  • Dnevno čišćenje
Pribor
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