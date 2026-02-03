Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Corded

Ultra tih, održiv i izdržljiv: usisavač za suho usisavanje T 15/1 izrađen od 45% recikliranog materijala* nudi izvrsnu snagu usisavanja i ergonomski dizajn jednostavan za korištenje.

Naš usisavač za suho usisavanje T 15/1 izrađen je od 45 posto recikliranog materijala* i stoga je proizveden na način koji štedi resurse. Impresionira izvanrednom snagom usisavanja, iznimno tihim radom, održivošću, robusnošću i izvrsnim omjerom cijene i učinka. Njegova izdržljivost očituje se u značajkama kao što su robusna šasija, kućište, branik i veliki kotači. Unatoč velikoj usisnoj snazi, radna buka T 15/1 iznosi samo 52 dB(A). Zahvaljujući ovom iznimno tihom radu, može se koristiti u bilo koje vrijeme za dnevno čišćenje i na mjestima osjetljivim na buku. Kompaktni usisavač otporan je na naginjanje i manevriranje, a može se prenositi ergonomski i blizu tijela pomoću sklopive ručke za nošenje. Volumen spremnika usisavača je 15 litara. Zahvaljujući integriranom spremištu za dodatke, isporučena mlaznica za pukotine može uvijek biti pohranjena na T 15/1 nadohvat ruke. Visoko učinkoviti HEPA 14 filter može se kupiti kao opcija.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Corded: Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Proizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Corded: Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)
Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)
Savršeno za dnevno čišćenje. Smanjena buka čak i noću. Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Corded: Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Utični mrežni kabel
  • Jednostavna i brza zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja.
  • Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
  • Izbjegava ili smanjuje troškove servisa.
Pametan, ručni sustav namotavanja kabela
  • Napojni kabel se može pohraniti u nekoliko sekundi.
  • Štedi vrijeme: pohrana kabela u par sekundi
  • Napojni kabel se ne zapetljava i uvijek je namotan.
Mala težina
  • Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
  • Jednostavno nošenje preko stepenica.
Jednostavan koncept upravljanja
  • Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
  • Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Visoko učinkoviti HEPA 14 filter može se naručiti kao opcija
  • Za najviše sigurnosne standarde na higijenskim lokacijama
  • Visok filtracijski i razdvajajući stupanj: 99,995%.
Stalni glavni filter košara
  • Izdržljivo, robusno i održivo.
  • Proizvedeno od flisa.
  • Perivo ručno na 30°C i ponovno upotrebljivo.
Integrirani spremnik za pribor
  • Mlaznica za pukotine može se praktično pohraniti u glavi uređaja.
  • Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
  • Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Vakuum (mbar/kPa) 185 / 18
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 585
Kapacitet spremnika (l) 15
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 52
Težina bez pribora (kg) 6,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 440 x 250 x 410

* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim pribora.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za fuge
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
  • Pametni sustav za uvlačenje kabela
  • Utični mrežni kabel: Standard
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Parkirni položaj podne mlaznice
  • Integrirani spremnik za pribor
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Corded
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Corded
Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Corded
Videos
Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepih
  • Dnevno čišćenje
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH