Usisavač za suho usisavanje T 15/1 Corded
Ultra tih, održiv i izdržljiv: usisavač za suho usisavanje T 15/1 izrađen od 45% recikliranog materijala* nudi izvrsnu snagu usisavanja i ergonomski dizajn jednostavan za korištenje.
Naš usisavač za suho usisavanje T 15/1 izrađen je od 45 posto recikliranog materijala* i stoga je proizveden na način koji štedi resurse. Impresionira izvanrednom snagom usisavanja, iznimno tihim radom, održivošću, robusnošću i izvrsnim omjerom cijene i učinka. Njegova izdržljivost očituje se u značajkama kao što su robusna šasija, kućište, branik i veliki kotači. Unatoč velikoj usisnoj snazi, radna buka T 15/1 iznosi samo 52 dB(A). Zahvaljujući ovom iznimno tihom radu, može se koristiti u bilo koje vrijeme za dnevno čišćenje i na mjestima osjetljivim na buku. Kompaktni usisavač otporan je na naginjanje i manevriranje, a može se prenositi ergonomski i blizu tijela pomoću sklopive ručke za nošenje. Volumen spremnika usisavača je 15 litara. Zahvaljujući integriranom spremištu za dodatke, isporučena mlaznica za pukotine može uvijek biti pohranjena na T 15/1 nadohvat ruke. Visoko učinkoviti HEPA 14 filter može se kupiti kao opcija.
Značajke i prednosti
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijaliProizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂
Ultratiho: gotovo tihi rad na samo 52 dB(A)Savršeno za dnevno čišćenje. Smanjena buka čak i noću. Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajnErgonomski transport: može se nositi blizu tijela Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Utični mrežni kabel
- Jednostavna i brza zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja.
- Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
- Izbjegava ili smanjuje troškove servisa.
Pametan, ručni sustav namotavanja kabela
- Napojni kabel se može pohraniti u nekoliko sekundi.
- Štedi vrijeme: pohrana kabela u par sekundi
- Napojni kabel se ne zapetljava i uvijek je namotan.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Jednostavno nošenje preko stepenica.
Jednostavan koncept upravljanja
- Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
- Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Visoko učinkoviti HEPA 14 filter može se naručiti kao opcija
- Za najviše sigurnosne standarde na higijenskim lokacijama
- Visok filtracijski i razdvajajući stupanj: 99,995%.
Stalni glavni filter košara
- Izdržljivo, robusno i održivo.
- Proizvedeno od flisa.
- Perivo ručno na 30°C i ponovno upotrebljivo.
Integrirani spremnik za pribor
- Mlaznica za pukotine može se praktično pohraniti u glavi uređaja.
- Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
- Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|585
|Kapacitet spremnika (l)
|15
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|440 x 250 x 410
* Svi plastični dijelovi izrađeni su od reciklirane plastike, osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
- Pametni sustav za uvlačenje kabela
- Utični mrežni kabel: Standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Parkirni položaj podne mlaznice
- Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepih
- Dnevno čišćenje