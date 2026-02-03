Naš usisavač za suho usisavanje T 15/1 izrađen je od 45 posto recikliranog materijala* i stoga je proizveden na način koji štedi resurse. Impresionira izvanrednom snagom usisavanja, iznimno tihim radom, održivošću, robusnošću i izvrsnim omjerom cijene i učinka. Njegova izdržljivost očituje se u značajkama kao što su robusna šasija, kućište, branik i veliki kotači. Unatoč velikoj usisnoj snazi, radna buka T 15/1 iznosi samo 52 dB(A). Zahvaljujući ovom iznimno tihom radu, može se koristiti u bilo koje vrijeme za dnevno čišćenje i na mjestima osjetljivim na buku. Kompaktni usisavač otporan je na naginjanje i manevriranje, a može se prenositi ergonomski i blizu tijela pomoću sklopive ručke za nošenje. Volumen spremnika usisavača je 15 litara. Zahvaljujući integriranom spremištu za dodatke, isporučena mlaznica za pukotine može uvijek biti pohranjena na T 15/1 nadohvat ruke. Visoko učinkoviti HEPA 14 filter može se kupiti kao opcija.