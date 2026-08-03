Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic

Lagan i ergonomski: T 7/1 Classic sa standardnom filter vrećicom od flisa je usisavač u početnoj klasi s dobrim omjerom cijene i performansi, snažnom usisnom snagom i držačem kabela.

S 850 W snage, kompaktni usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic stvara impresivan vakuum od 23,0 kPa. Usisavač je ugodno tih sa samo 63 dB(A). Uređaj ima usisno crijevo duljine 2 m i vrlo je lagan, teži 3,5 kilograma. Oblikovani zavoj omogućuje duga razdoblja rada bez umora. Dobra svojstva suhog usisavača pri kretanju zahvaljujući šasiji s dva fiksna i dva okretna kotačića. Odbojnik sa svih strana osigurava da spremnik od 7,5 l otporan na udarce ne oštećuje namještaj itd. T 7/1 Classic standardno dolazi s filtar vrećicom od flisa.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic: Mala težina
Mala težina
Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Omogućuje dugotrajni rad bez umora
Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic: Stalni glavni filter košara
Stalni glavni filter košara
Proizvedeno od robusne flisne tkanine Održivo: može se prati ručno na 30 °C.
Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic: Izvrsna usisna moć
Izvrsna usisna moć
Profesionalna kvaliteta Dobar omjer cijene i performansi
Kvačica za kabel
  • Jednostavno pohranjivanje napojnog kabela
  • Sigurno pričvršćivanje kabela tijekom transporta
Robusni odbojnik
  • Štiti namještaj, zidove i strojeve od oštećenja
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 7
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 62
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 375 x 285 x 310

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
  • Mlaznica za pod
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika
  • Kvačica za kabel
Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic
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Područja primjene
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepih
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