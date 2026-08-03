S 850 W snage, kompaktni usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic stvara impresivan vakuum od 23,0 kPa. Usisavač je ugodno tih sa samo 63 dB(A). Uređaj ima usisno crijevo duljine 2 m i vrlo je lagan, teži 3,5 kilograma. Oblikovani zavoj omogućuje duga razdoblja rada bez umora. Dobra svojstva suhog usisavača pri kretanju zahvaljujući šasiji s dva fiksna i dva okretna kotačića. Odbojnik sa svih strana osigurava da spremnik od 7,5 l otporan na udarce ne oštećuje namještaj itd. T 7/1 Classic standardno dolazi s filtar vrećicom od flisa.