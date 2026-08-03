Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic
Lagan i ergonomski: T 7/1 Classic sa standardnom filter vrećicom od flisa je usisavač u početnoj klasi s dobrim omjerom cijene i performansi, snažnom usisnom snagom i držačem kabela.
S 850 W snage, kompaktni usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic stvara impresivan vakuum od 23,0 kPa. Usisavač je ugodno tih sa samo 63 dB(A). Uređaj ima usisno crijevo duljine 2 m i vrlo je lagan, teži 3,5 kilograma. Oblikovani zavoj omogućuje duga razdoblja rada bez umora. Dobra svojstva suhog usisavača pri kretanju zahvaljujući šasiji s dva fiksna i dva okretna kotačića. Odbojnik sa svih strana osigurava da spremnik od 7,5 l otporan na udarce ne oštećuje namještaj itd. T 7/1 Classic standardno dolazi s filtar vrećicom od flisa.
Značajke i prednosti
Mala težinaBez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Omogućuje dugotrajni rad bez umora
Stalni glavni filter košaraProizvedeno od robusne flisne tkanine Održivo: može se prati ručno na 30 °C.
Izvrsna usisna moćProfesionalna kvaliteta Dobar omjer cijene i performansi
Kvačica za kabel
- Jednostavno pohranjivanje napojnog kabela
- Sigurno pričvršćivanje kabela tijekom transporta
Robusni odbojnik
- Štiti namještaj, zidove i strojeve od oštećenja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|7
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|375 x 285 x 310
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
- Mlaznica za pod
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Kvačica za kabel
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Područja primjene
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepih
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