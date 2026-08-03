Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv usisavač

T 7/1 Classic Adv impresionira svojim ergonomskim dizajnom, dobrim omjerom cijene i učinka i izvrsnom usisnom snagom. Dolazi s priključnim, lako zamjenjivim kabelom za napajanje (7,5 m).

Kompaktni usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv radi iznimno tiho pri 62 dB(A) i idealan je za tepihe i tvrde površine zahvaljujući izvrsnoj snazi ​​usisavanja. Zahvaljujući maloj težini i ergonomskoj ručki za nošenje, lako se prenosi jednom rukom, čak i preko stepenica i stepenica. Šasija koja je opremljena s dva fiksna i dva upravljačka kotačića osigurava dobra vučna svojstva, a ergonomski oblikovan zavoj omogućuje rad bez zamora, čak i na dugim poslovima. Spremnik od 7 litara zaštićen je udarnim rubom sa svih strana, koji sprječava oštećenje zidova, namještaja i samog spremnika. Utični kabel za napajanje za T 7/1 Classic Adv dugačak je 7,5 metara i korisnik ga može brzo zamijeniti. U opremi se standardno nalazi i filter vrećica od flisa.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv usisavač: Mala težina
Mala težina
Bez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Omogućuje dugotrajni rad bez umora
Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv usisavač: Izvrsna usisna moć
Izvrsna usisna moć
Profesionalna kvaliteta Dobar omjer cijene i performansi
Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv usisavač: Utični mrežni kabel
Utični mrežni kabel
Jednostavna, brza zamjena kabela za napajanje, čak i bez ikakvog predznanja. Proces čišćenja može se nastaviti bez prekida Bez nepotrebnih visokih troškova servisa
Kvačica za kabel
  • Jednostavno pohranjivanje napojnog kabela
  • Sigurno pričvršćivanje kabela tijekom transporta
Stalni glavni filter košara
  • Proizvedeno od robusne flisne tkanine
  • Održivo: može se prati ručno na 30°C
Robusni odbojnik
  • Štiti namještaj, zidove i strojeve od oštećenja
Niska razina buke od samo 62 dB(A)
  • Blago za korisnika tijekom rada
  • Idealno za rad u područjima osjetljivim na buku i noću
  • Također prikladno za ono što industrija naziva "dnevnim čišćenjem"
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 7
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 62
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 375 x 285 x 310

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 350 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika
  • Kvačica za kabel
  • Utični mrežni kabel: Standard
Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv usisavač
Područja primjene
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepih
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