Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv usisavač
T 7/1 Classic Adv impresionira svojim ergonomskim dizajnom, dobrim omjerom cijene i učinka i izvrsnom usisnom snagom. Dolazi s priključnim, lako zamjenjivim kabelom za napajanje (7,5 m).
Kompaktni usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv radi iznimno tiho pri 62 dB(A) i idealan je za tepihe i tvrde površine zahvaljujući izvrsnoj snazi usisavanja. Zahvaljujući maloj težini i ergonomskoj ručki za nošenje, lako se prenosi jednom rukom, čak i preko stepenica i stepenica. Šasija koja je opremljena s dva fiksna i dva upravljačka kotačića osigurava dobra vučna svojstva, a ergonomski oblikovan zavoj omogućuje rad bez zamora, čak i na dugim poslovima. Spremnik od 7 litara zaštićen je udarnim rubom sa svih strana, koji sprječava oštećenje zidova, namještaja i samog spremnika. Utični kabel za napajanje za T 7/1 Classic Adv dugačak je 7,5 metara i korisnik ga može brzo zamijeniti. U opremi se standardno nalazi i filter vrećica od flisa.
Značajke i prednosti
Mala težinaBez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Omogućuje dugotrajni rad bez umora
Izvrsna usisna moćProfesionalna kvaliteta Dobar omjer cijene i performansi
Utični mrežni kabelJednostavna, brza zamjena kabela za napajanje, čak i bez ikakvog predznanja. Proces čišćenja može se nastaviti bez prekida Bez nepotrebnih visokih troškova servisa
Kvačica za kabel
- Jednostavno pohranjivanje napojnog kabela
- Sigurno pričvršćivanje kabela tijekom transporta
Stalni glavni filter košara
- Proizvedeno od robusne flisne tkanine
- Održivo: može se prati ručno na 30°C
Robusni odbojnik
- Štiti namještaj, zidove i strojeve od oštećenja
Niska razina buke od samo 62 dB(A)
- Blago za korisnika tijekom rada
- Idealno za rad u područjima osjetljivim na buku i noću
- Također prikladno za ono što industrija naziva "dnevnim čišćenjem"
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|7
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|375 x 285 x 310
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 350 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Preklopiva podna mlaznica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Kvačica za kabel
- Utični mrežni kabel: Standard
Područja primjene
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepih
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