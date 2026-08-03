Kompaktni usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic Adv radi iznimno tiho pri 62 dB(A) i idealan je za tepihe i tvrde površine zahvaljujući izvrsnoj snazi ​​usisavanja. Zahvaljujući maloj težini i ergonomskoj ručki za nošenje, lako se prenosi jednom rukom, čak i preko stepenica i stepenica. Šasija koja je opremljena s dva fiksna i dva upravljačka kotačića osigurava dobra vučna svojstva, a ergonomski oblikovan zavoj omogućuje rad bez zamora, čak i na dugim poslovima. Spremnik od 7 litara zaštićen je udarnim rubom sa svih strana, koji sprječava oštećenje zidova, namještaja i samog spremnika. Utični kabel za napajanje za T 7/1 Classic Adv dugačak je 7,5 metara i korisnik ga može brzo zamijeniti. U opremi se standardno nalazi i filter vrećica od flisa.