Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H
Stacionarni visokotlačni čistač jednostavan za rukovanje s velikim protokom od 1000 l/h. Robusna i visokokvalitetna oprema – idealna za poljoprivredu ili prehrambenu industriju.
Ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom impresionira svojim radom bez muke, protokom od 1000 l/h, tlakom od 190 bara; i ulaznu temperaturu do 85 °C. Pumpa je zaštićena velikim filterom za vodu. Ne samo instalacija, već i rad i održavanje su jednostavni i laki za korištenje. Elektronički nadzor i indikator greške jamče visoku razinu sigurnosti rada. Zahvaljujući 4-polnom, sporom elektromotoru, stroj ima dug radni vijek, dok pumpa s radilicom s visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i okvirom i kućištem od nehrđajućeg čelika čine stroj izdržljivim. Visokotlačni čistač ima spremnik vode sa zaštitom od rada na suho i zaštitom od kamenca, prikazuje se prazna razina zaštite od kamenca. Deterdžent se također može uvlačiti i dozirati preko ventila, a tu je i indikator praznog pranja. Isporučuju se bez dodataka i mogu se odabrati u bilo kojem trenutku upotrebe: manometar, brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i razni daljinski upravljači.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna opremaSpremnik s ventilom, zaštitom od kamenca i zaštitom od rada na suho. Vrlo robustan okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika. Spreman za povezivanje daljinskog upravljača.
Dugovječno i robusnoVrlo robustan okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika. 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u raduIsključenje u slučaju nestašice vode, LED diode: pripravnost, servis, greška. Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona. Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
Lako za uporabu
- Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
- Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
- LED diode prikazuju važne radne statusse
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Manometar i brojčanik za vrijeme su opcijski dostupni.
- Automatski tlak za otpuštanje dostupan je kao opcija.
Ulaz za deterdžent s ventilom i indikatorom prazne posude
- Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
- Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
- Jedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani.
Robusna izvedba za surove radove
- Razvijen za svakodnevnu uporabu.
- Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
- Uporaba vruće vode značajno povećava učinkovitost čišćenja.
Veliki integrirani filter za vodu
- Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
- Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
Jednostavna montaža i održavanje
- U slučaju servisa sve su komponente jednostavno i brzo pristupačne.
- Instalacija na mjestu koja štedi vrijeme i troškove.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
- Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
- Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
- Trajna instalacija bez opasnosti: bez kontaminacije ili labavih crijeva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Radni tlak (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Maks. tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Dolazna temperatura (°C)
|85
|Priključna snaga (kW)
|7
|Zaštita (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|89
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|98,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|800 x 605 x 600
Opseg isporuke
- Servo kontrola
- Power mlaznica
- Okvir i poklopac: Nehrđajući čelik
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Predtlačna pumpa
- Zaštita od stvaranja kamenca
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- RM1 doziranje
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Motor hlađen zrakom
Područja primjene
- Idealno za čišćenje u prehrambenoj industriji
- Idealno za uporabu u prehrambenoj, kozmetičkoj i kemijskoj industriji
- Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
- Pranje vozila i strojeva u automobilizmu, na području industrije i poljoprivrede
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Poljoprivreda
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
- Industrija
Pribor
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