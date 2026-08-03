Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H

Stacionarni visokotlačni čistač jednostavan za rukovanje s velikim protokom od 1000 l/h. Robusna i visokokvalitetna oprema – idealna za poljoprivredu ili prehrambenu industriju.

Ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom impresionira svojim radom bez muke, protokom od 1000 l/h, tlakom od 190 bara; i ulaznu temperaturu do 85 °C. Pumpa je zaštićena velikim filterom za vodu. Ne samo instalacija, već i rad i održavanje su jednostavni i laki za korištenje. Elektronički nadzor i indikator greške jamče visoku razinu sigurnosti rada. Zahvaljujući 4-polnom, sporom elektromotoru, stroj ima dug radni vijek, dok pumpa s radilicom s visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i okvirom i kućištem od nehrđajućeg čelika čine stroj izdržljivim. Visokotlačni čistač ima spremnik vode sa zaštitom od rada na suho i zaštitom od kamenca, prikazuje se prazna razina zaštite od kamenca. Deterdžent se također može uvlačiti i dozirati preko ventila, a tu je i indikator praznog pranja. Isporučuju se bez dodataka i mogu se odabrati u bilo kojem trenutku upotrebe: manometar, brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i razni daljinski upravljači.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Spremnik s ventilom, zaštitom od kamenca i zaštitom od rada na suho. Vrlo robustan okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika. Spreman za povezivanje daljinskog upravljača.
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Vrlo robustan okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika. 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H: Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Isključenje u slučaju nestašice vode, LED diode: pripravnost, servis, greška. Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona. Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
Lako za uporabu
  • Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
  • Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
  • LED diode prikazuju važne radne statusse
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
  • Manometar i brojčanik za vrijeme su opcijski dostupni.
  • Automatski tlak za otpuštanje dostupan je kao opcija.
Ulaz za deterdžent s ventilom i indikatorom prazne posude
  • Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
  • Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
  • Jedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani.
Robusna izvedba za surove radove
  • Razvijen za svakodnevnu uporabu.
  • Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
  • Uporaba vruće vode značajno povećava učinkovitost čišćenja.
Veliki integrirani filter za vodu
  • Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
  • Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
  • Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
Jednostavna montaža i održavanje
  • U slučaju servisa sve su komponente jednostavno i brzo pristupačne.
  • Instalacija na mjestu koja štedi vrijeme i troškove.
  • Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
  • Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
  • Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
  • Trajna instalacija bez opasnosti: bez kontaminacije ili labavih crijeva
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Radni tlak (bar/MPa) 50 - 190 / 5 - 19
Maks. tlak (bar/MPa) 250 / 25
Dolazna temperatura (°C) 85
Priključna snaga (kW) 7
Zaštita (A) 16
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Broj korisnika 1
Mobilnost stacionarni
Težina (s priborom) (kg) 89
Težina uklj. ambalažu (kg) 98,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 800 x 605 x 600

Opseg isporuke

  • Servo kontrola
  • Power mlaznica
  • Okvir i poklopac: Nehrđajući čelik
  • Pripremljeno za funkciju Servo Control
  • Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent

Oprema

  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Predtlačna pumpa
  • Zaštita od stvaranja kamenca
  • Zaštita od rada na suho
  • Veliki fini vodeni filtar
  • Spremnik s plovnim ventilom
  • Pripremljeno za daljinski upravljač
  • RM1 doziranje
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Šipka za mjerenje razine ulja
  • Motor hlađen zrakom
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H
Visokotlačni perač HD 10/19-4 St H
Područja primjene
  • Idealno za čišćenje u prehrambenoj industriji
  • Idealno za uporabu u prehrambenoj, kozmetičkoj i kemijskoj industriji
  • Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
  • Pranje vozila i strojeva u automobilizmu, na području industrije i poljoprivrede
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Poljoprivreda
  • Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
  • Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
  • Industrija
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