Ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom impresionira svojim radom bez muke, protokom od 1000 l/h, tlakom od 190 bara; i ulaznu temperaturu do 85 °C. Pumpa je zaštićena velikim filterom za vodu. Ne samo instalacija, već i rad i održavanje su jednostavni i laki za korištenje. Elektronički nadzor i indikator greške jamče visoku razinu sigurnosti rada. Zahvaljujući 4-polnom, sporom elektromotoru, stroj ima dug radni vijek, dok pumpa s radilicom s visokokvalitetnom mesinganom glavom cilindra i okvirom i kućištem od nehrđajućeg čelika čine stroj izdržljivim. Visokotlačni čistač ima spremnik vode sa zaštitom od rada na suho i zaštitom od kamenca, prikazuje se prazna razina zaštite od kamenca. Deterdžent se također može uvlačiti i dozirati preko ventila, a tu je i indikator praznog pranja. Isporučuju se bez dodataka i mogu se odabrati u bilo kojem trenutku upotrebe: manometar, brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i razni daljinski upravljači.