Visokotlačni perač HD 10/21-4St
Rad bez muke, visoka sigurnost i robusnost: snažan stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom s 1.000 l/h i 210 bara.
Ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom za temperaturu do 60 °C na ulazu vode može se pohvaliti protokom od 1.000 l/h i impresivnim radnim tlakom od 210 bara. Visoke performanse omogućuju kontinuiranu upotrebu u teškim uvjetima, na primjer u poljoprivrednom ili industrijskom sektoru. Robusno kućište i okvir izrađeni od čelika obloženog prahom, stabilna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra i 4-polni, spori elektromotor s vodenim hlađenjem osiguravaju robusnost i dug vijek trajanja. Stroj također ima integrirani spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho i indikatorom praznog stanja. Deterdžent se dovodi preko posebnog ulaza s ventilom za doziranje, a razinu pražnjenja također pokazuje indikator. Stroj ima veliki okretni prekidač za praktičan rad, a rad na montaži i održavanju također se može obaviti brzo. Pribor nije uključen u opseg isporuke i dostupan je na svakom mjestu upotrebe: manometar i brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i daljinski upravljači.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusnoPouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak. 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme. Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek.
Visokokvalitetna opremaRobustan okvir i poklopac od praškasto premazanog čelika. Spremnik s plovkom i zaštitom od rada na suho. Spreman za povezivanje daljinskog upravljača.
Jednostavno rukovanjeSamo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke. Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme. Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
Robusna izvedba za surove radove
- Prikladno za svakodnevnu uporabu.
- Rad u teškim uvjetima.
- Inovativan, dugovječan, robustan i stoga vrlo ekonomičan stroj.
Usisavanje sredstva za čišćenje
- Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
- Jedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani.
- Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
Uvijek fleksibilan zbog mogućnosti brze nadogradnje
- Automatski tlak za otpuštanje dostupan je kao opcija.
- Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
- Manometar i brojčanik za vrijeme su opcijski dostupni.
Veliki integrirani filter za vodu
- Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
- Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
- Zaštita pumpe od rada na suho
- Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
- Zaštita od previsokog i preniskog napona.
Indikator: kodovi grešaka, status rada, intervali održavanja
- Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
- Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
- Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
- Stroj je uvijek spreman za maksimalnu produktivnost i fleksibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Radni tlak (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Maks. tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Priključna snaga (kW)
|7,5
|Zaštita (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|74
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|83,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|800 x 605 x 600
Opseg isporuke
- Servo kontrola
- Power mlaznica
- Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- RM1 doziranje
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Motor s vodenim hlađenjem
Područja primjene
- Pranje vozila i strojeva u automobilizmu, na području industrije i poljoprivrede
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
- Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
- Javne službe
Pribor
Sredstva za čišćenje
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