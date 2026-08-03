Ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom za temperaturu do 60 °C na ulazu vode može se pohvaliti protokom od 1.000 l/h i impresivnim radnim tlakom od 210 bara. Visoke performanse omogućuju kontinuiranu upotrebu u teškim uvjetima, na primjer u poljoprivrednom ili industrijskom sektoru. Robusno kućište i okvir izrađeni od čelika obloženog prahom, stabilna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra i 4-polni, spori elektromotor s vodenim hlađenjem osiguravaju robusnost i dug vijek trajanja. Stroj također ima integrirani spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho i indikatorom praznog stanja. Deterdžent se dovodi preko posebnog ulaza s ventilom za doziranje, a razinu pražnjenja također pokazuje indikator. Stroj ima veliki okretni prekidač za praktičan rad, a rad na montaži i održavanju također se može obaviti brzo. Pribor nije uključen u opseg isporuke i dostupan je na svakom mjestu upotrebe: manometar i brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i daljinski upravljači.