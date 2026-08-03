Visokotlačni perač HD 13/18-4St
Rad bez muke, visoka sigurnost i robusnost: snažan stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom s 1.300 l/h i 180 bara.
Ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom impresionira temperaturom do 60 °C na ulazu vode, protokom od 1300 l/h i radnim tlakom od 180 bara. Visoke performanse omogućuju kontinuiranu upotrebu u teškim uvjetima, na primjer u poljoprivrednom ili industrijskom sektoru. Robusno kućište i okvir izrađeni od čelika obloženog prahom, stabilna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra i 4-polni, spori elektromotor s vodenim hlađenjem osiguravaju robusnost i dug vijek trajanja. Stroj također ima integrirani spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho i indikatorom praznog stanja. Deterdžent se dovodi preko posebnog ulaza s ventilom za doziranje, a razinu pražnjenja također pokazuje indikator. Stroj ima veliki okretni prekidač za praktičan rad, a rad na montaži i održavanju također se može obaviti brzo. Pribor nije uključen u opseg isporuke i dostupan je na svakom mjestu upotrebe: manometar i brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i daljinski upravljači.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusnoRobusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
Visokokvalitetna opremaJedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani. Spremnik s plovkom i zaštitom od rada na suho. Spreman za povezivanje daljinskog upravljača.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u raduIsključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze. Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona. LED indikatori pokazuju spremnost za korištenje, nedostatak vode i servisni interval.
Jednostavno rukovanje
- Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
- Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
- Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
- LED diode prikazuju važne radne statusse
Veliki integrirani filter za vodu
- Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
- Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
Robustan dizajn također omogućuje primjenu u teškim uvjetima
- Razvijen za svakodnevnu uporabu.
- Rad u teškim uvjetima.
- Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
- Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
- Stroj je uvijek spreman za maksimalnu produktivnost i fleksibilnost.
- Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
Servo kontrola
- Tlak i količina vode mogu se regulirati izravno na pištolju.
- Omogućuje raznovrsne mogućnosti primjene.
- Raznovrsna i fleksibilna primjena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|700 - 1300
|Radni tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Priključna snaga (kW)
|8,8
|Zaštita (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|81
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|90,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|800 x 605 x 600
Opseg isporuke
- Servo kontrola
- Power mlaznica
- Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- RM1 doziranje
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Motor s vodenim hlađenjem
Područja primjene
- Za primjene i zadatke čišćenja u prehrambenoj industriji
- Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Idealno za uporabu u prehrambenoj i kemijskoj industriji
- Visokotlačno čišćenje vozila.
- Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
- Poljoprivreda
- Industrija
Pribor
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