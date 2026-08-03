Visokotlačni perač HD 13/18-4St

Rad bez muke, visoka sigurnost i robusnost: snažan stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom s 1.300 l/h i 180 bara.

Ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom impresionira temperaturom do 60 °C na ulazu vode, protokom od 1300 l/h i radnim tlakom od 180 bara. Visoke performanse omogućuju kontinuiranu upotrebu u teškim uvjetima, na primjer u poljoprivrednom ili industrijskom sektoru. Robusno kućište i okvir izrađeni od čelika obloženog prahom, stabilna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra i 4-polni, spori elektromotor s vodenim hlađenjem osiguravaju robusnost i dug vijek trajanja. Stroj također ima integrirani spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho i indikatorom praznog stanja. Deterdžent se dovodi preko posebnog ulaza s ventilom za doziranje, a razinu pražnjenja također pokazuje indikator. Stroj ima veliki okretni prekidač za praktičan rad, a rad na montaži i održavanju također se može obaviti brzo. Pribor nije uključen u opseg isporuke i dostupan je na svakom mjestu upotrebe: manometar i brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i daljinski upravljači.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 13/18-4St: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
Visokotlačni perač HD 13/18-4St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Jedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani. Spremnik s plovkom i zaštitom od rada na suho. Spreman za povezivanje daljinskog upravljača.
Visokotlačni perač HD 13/18-4St: Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze. Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona. LED indikatori pokazuju spremnost za korištenje, nedostatak vode i servisni interval.
Jednostavno rukovanje
  • Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
  • Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
  • Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
  • Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
  • LED diode prikazuju važne radne statusse
Veliki integrirani filter za vodu
  • Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
  • Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
  • Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
Robustan dizajn također omogućuje primjenu u teškim uvjetima
  • Razvijen za svakodnevnu uporabu.
  • Rad u teškim uvjetima.
  • Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
  • Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
  • Stroj je uvijek spreman za maksimalnu produktivnost i fleksibilnost.
  • Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
Servo kontrola
  • Tlak i količina vode mogu se regulirati izravno na pištolju.
  • Omogućuje raznovrsne mogućnosti primjene.
  • Raznovrsna i fleksibilna primjena.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 700 - 1300
Radni tlak (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Maks. tlak (bar/MPa) 240 / 24
Dolazna temperatura (°C) 60
Priključna snaga (kW) 8,8
Zaštita (A) 16
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Broj korisnika 1
Mobilnost stacionarni
Težina (s priborom) (kg) 81
Težina uklj. ambalažu (kg) 90,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 800 x 605 x 600

Opseg isporuke

  • Servo kontrola
  • Power mlaznica
  • Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
  • Pripremljeno za funkciju Servo Control
  • Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent

Oprema

  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Zaštita od rada na suho
  • Veliki fini vodeni filtar
  • Spremnik s plovnim ventilom
  • Pripremljeno za daljinski upravljač
  • RM1 doziranje
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Šipka za mjerenje razine ulja
  • Motor s vodenim hlađenjem
Visokotlačni perač HD 13/18-4St
Visokotlačni perač HD 13/18-4St
Visokotlačni perač HD 13/18-4St
Visokotlačni perač HD 13/18-4St
Visokotlačni perač HD 13/18-4St
Visokotlačni perač HD 13/18-4St
Područja primjene
  • Za primjene i zadatke čišćenja u prehrambenoj industriji
  • Čišćenje vozila i strojeva u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • Idealno za uporabu u prehrambenoj i kemijskoj industriji
  • Visokotlačno čišćenje vozila.
  • Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
  • Poljoprivreda
  • Industrija
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