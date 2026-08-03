Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H
Ovaj robusni, stacionarni visokotlačni čistač kombinira visoke performanse (1.700 l/h) s jednostavnom upotrebom i održavanjem, kao i opsežnom opremom. Idealno za poljoprivredu i industriju.
Naš stacionarni visokotlačni čistač hladne vode snažan je izbor s protokom od 1.700 l/h i tlakom od 120 bara, što ga čini idealnim za kontinuiranu upotrebu u zahtjevnim radnim uvjetima, primjerice u prehrambenoj industriji. Moguće je postići temperaturu do 85 °C na ulazu u vodu. Krut dizajn osiguravaju pumpa s radilicom i mjenjačem od mesinga, te okvir i kućište od nehrđajućeg čelika. Visokotlačni čistač ima spremnik za vodu s zaštitom od suhog rada i zaštitom od kamenca, a razina praznog spremnika prikazana je za zaštitu od kamenca. Detergent se također može usisavati i dozirati putem ventila, a i ovdje je prisutan indikator praznog spremnika. 4-polni, niskobrzinski elektromotor jamči dug radni vijek. Instalacija, rad i održavanje svi su dizajnirani s naglaskom na jednostavnost korištenja. Kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti u radu, uređaj ima elektroničko praćenje. Proizvod se upotpunjuje opsežnim asortimanom dodatne opreme koja se može odabrati za svako pojedinačno korištenje: manometar, brojač vremena, ulaz za drugi detergent, automatsko otpuštanje tlaka i daljinski upravljači.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna opremaSpremnik s ventilom, zaštitom od kamenca i zaštitom od rada na suho. Vrlo robustan okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika. Napredna pumpa za tlak za ulazne temperature do 85°C.
Dugovječno i robusnoRobusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme. Prevencija taloženja kamenca.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u raduIsključenje u slučaju nestašice vode, LED diode: pripravnost, servis, greška. Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze. Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
Jednostavno rukovanje
- Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
- Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
- LED diode prikazuju važne radne statusse
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Manometar i brojčanik za vrijeme su opcijski dostupni.
- Automatski tlak za otpuštanje dostupan je kao opcija.
- Kao opcija, daljinski upravljači se mogu upotrijebiti izravno na izlaznom mjestu.
Ulaz za deterdžent s ventilom i indikatorom prazne posude
- Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
- Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
- Jedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani.
Robustan dizajn također omogućuje primjenu u teškim uvjetima
- Prikladno za svakodnevnu uporabu.
- Uporaba vruće vode značajno povećava učinkovitost čišćenja.
- Idealno za dugotrajno korištenje
Veliki integrirani filter za vodu
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
- Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
- Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
- Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
- Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
- Trajna instalacija bez opasnosti: bez kontaminacije ili labavih crijeva
Jednostavna montaža i održavanje
- U slučaju servisa sve su komponente jednostavno i brzo pristupačne.
- Brza i jednostavna instalacija štedi troškove montaže.
- Prikaz kodnih grešaka i statusa, olakšava servisiranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|900 - 1700
|Radni tlak (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Maks. tlak (bar/MPa)
|180 / 18
|Dolazna temperatura (°C)
|85
|Priključna snaga (kW)
|7
|Zaštita (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika
|2
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|91
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|100,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|800 x 605 x 600
Opseg isporuke
- Servo kontrola
- Power mlaznica
- Okvir i poklopac: Nehrđajući čelik
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Predtlačna pumpa
- Zaštita od stvaranja kamenca
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- RM1 doziranje
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Motor hlađen zrakom
Područja primjene
- Idealno za čišćenje u prehrambenoj industriji
- Idealno za uporabu u prehrambenoj, kozmetičkoj i kemijskoj industriji
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Pranje vozila i strojeva u automobilizmu, na području industrije i poljoprivrede
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Poljoprivreda
- Industrija
- Čišćenje vozila
- za visokotlačno čišćenje hladnom ili vrućom vodom.
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