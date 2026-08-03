Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H

Ovaj robusni, stacionarni visokotlačni čistač kombinira visoke performanse (1.700 l/h) s jednostavnom upotrebom i održavanjem, kao i opsežnom opremom. Idealno za poljoprivredu i industriju.

Naš stacionarni visokotlačni čistač hladne vode snažan je izbor s protokom od 1.700 l/h i tlakom od 120 bara, što ga čini idealnim za kontinuiranu upotrebu u zahtjevnim radnim uvjetima, primjerice u prehrambenoj industriji. Moguće je postići temperaturu do 85 °C na ulazu u vodu. Krut dizajn osiguravaju pumpa s radilicom i mjenjačem od mesinga, te okvir i kućište od nehrđajućeg čelika. Visokotlačni čistač ima spremnik za vodu s zaštitom od suhog rada i zaštitom od kamenca, a razina praznog spremnika prikazana je za zaštitu od kamenca. Detergent se također može usisavati i dozirati putem ventila, a i ovdje je prisutan indikator praznog spremnika. 4-polni, niskobrzinski elektromotor jamči dug radni vijek. Instalacija, rad i održavanje svi su dizajnirani s naglaskom na jednostavnost korištenja. Kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti u radu, uređaj ima elektroničko praćenje. Proizvod se upotpunjuje opsežnim asortimanom dodatne opreme koja se može odabrati za svako pojedinačno korištenje: manometar, brojač vremena, ulaz za drugi detergent, automatsko otpuštanje tlaka i daljinski upravljači.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Spremnik s ventilom, zaštitom od kamenca i zaštitom od rada na suho. Vrlo robustan okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika. Napredna pumpa za tlak za ulazne temperature do 85°C.
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme. Prevencija taloženja kamenca.
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H: Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Isključenje u slučaju nestašice vode, LED diode: pripravnost, servis, greška. Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze. Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
Jednostavno rukovanje
  • Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
  • Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
  • LED diode prikazuju važne radne statusse
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
  • Manometar i brojčanik za vrijeme su opcijski dostupni.
  • Automatski tlak za otpuštanje dostupan je kao opcija.
  • Kao opcija, daljinski upravljači se mogu upotrijebiti izravno na izlaznom mjestu.
Ulaz za deterdžent s ventilom i indikatorom prazne posude
  • Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
  • Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
  • Jedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani.
Robustan dizajn također omogućuje primjenu u teškim uvjetima
  • Prikladno za svakodnevnu uporabu.
  • Uporaba vruće vode značajno povećava učinkovitost čišćenja.
  • Idealno za dugotrajno korištenje
Veliki integrirani filter za vodu
  • Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
  • Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
  • Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
  • Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
  • Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
  • Trajna instalacija bez opasnosti: bez kontaminacije ili labavih crijeva
Jednostavna montaža i održavanje
  • U slučaju servisa sve su komponente jednostavno i brzo pristupačne.
  • Brza i jednostavna instalacija štedi troškove montaže.
  • Prikaz kodnih grešaka i statusa, olakšava servisiranje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 900 - 1700
Radni tlak (bar/MPa) 50 - 120 / 5 - 12
Maks. tlak (bar/MPa) 180 / 18
Dolazna temperatura (°C) 85
Priključna snaga (kW) 7
Zaštita (A) 16
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Broj korisnika 2
Mobilnost stacionarni
Težina (s priborom) (kg) 91
Težina uklj. ambalažu (kg) 100,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 800 x 605 x 600

Opseg isporuke

  • Servo kontrola
  • Power mlaznica
  • Okvir i poklopac: Nehrđajući čelik
  • Pripremljeno za funkciju Servo Control
  • Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent

Oprema

  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Predtlačna pumpa
  • Zaštita od stvaranja kamenca
  • Zaštita od rada na suho
  • Veliki fini vodeni filtar
  • Spremnik s plovnim ventilom
  • Pripremljeno za daljinski upravljač
  • RM1 doziranje
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Šipka za mjerenje razine ulja
  • Motor hlađen zrakom
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H
Visokotlačni perač HD 17/12-4 St H
Područja primjene
  • Idealno za čišćenje u prehrambenoj industriji
  • Idealno za uporabu u prehrambenoj, kozmetičkoj i kemijskoj industriji
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
  • Pranje vozila i strojeva u automobilizmu, na području industrije i poljoprivrede
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Poljoprivreda
  • Industrija
  • Čišćenje vozila
  • za visokotlačno čišćenje hladnom ili vrućom vodom.
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