Naš stacionarni visokotlačni čistač hladne vode snažan je izbor s protokom od 1.700 l/h i tlakom od 120 bara, što ga čini idealnim za kontinuiranu upotrebu u zahtjevnim radnim uvjetima, primjerice u prehrambenoj industriji. Moguće je postići temperaturu do 85 °C na ulazu u vodu. Krut dizajn osiguravaju pumpa s radilicom i mjenjačem od mesinga, te okvir i kućište od nehrđajućeg čelika. Visokotlačni čistač ima spremnik za vodu s zaštitom od suhog rada i zaštitom od kamenca, a razina praznog spremnika prikazana je za zaštitu od kamenca. Detergent se također može usisavati i dozirati putem ventila, a i ovdje je prisutan indikator praznog spremnika. 4-polni, niskobrzinski elektromotor jamči dug radni vijek. Instalacija, rad i održavanje svi su dizajnirani s naglaskom na jednostavnost korištenja. Kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti u radu, uređaj ima elektroničko praćenje. Proizvod se upotpunjuje opsežnim asortimanom dodatne opreme koja se može odabrati za svako pojedinačno korištenje: manometar, brojač vremena, ulaz za drugi detergent, automatsko otpuštanje tlaka i daljinski upravljači.