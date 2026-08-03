Za kontinuiranu upotrebu u teškim radnim uvjetima – naš stacionarni visokotlačni čistač za temperaturu do 60 °C na ulazu vode nudi prvoklasnu izvedbu s volumenom protoka od 1700 l/h i tlakom od 150 bara. Visokotlačna pumpa je zaštićena od nečistoća velikim filterom za vodu. Okvir i kućište visokotlačnog stroja izrađeni su od čelika premazanog prahom i zajedno s 4-polnim, sporohodnim elektromotorom s vodenim hlađenjem osiguravaju dug vijek trajanja. Također ima integrirani spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho i ulaz deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom praznog pranja. Veliki okretni prekidač jednostavan je za rukovanje, a instalacija i održavanje također su dizajnirani tako da budu izuzetno jednostavni za korištenje. Elektronički nadzor stroja i indikator greške osiguravaju izvrsnu radnu sigurnost. Isporučuje se bez dodataka, ali oni se mogu odabrati u bilo kojem trenutku upotrebe. Dostupno kao opcija: mjerač tlaka i brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i širok izbor daljinskih upravljača.