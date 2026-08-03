Visokotlačni perač HD 17/15-4St
Stacionarni visokotlačni čistač s poklopcem i okvirom od čelika s praškastim premazom. Oduševljava visokim protokom (1.700 l/h), visokokvalitetnom opremom i visokom sigurnošću u radu.
Za kontinuiranu upotrebu u teškim radnim uvjetima – naš stacionarni visokotlačni čistač za temperaturu do 60 °C na ulazu vode nudi prvoklasnu izvedbu s volumenom protoka od 1700 l/h i tlakom od 150 bara. Visokotlačna pumpa je zaštićena od nečistoća velikim filterom za vodu. Okvir i kućište visokotlačnog stroja izrađeni su od čelika premazanog prahom i zajedno s 4-polnim, sporohodnim elektromotorom s vodenim hlađenjem osiguravaju dug vijek trajanja. Također ima integrirani spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho i ulaz deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom praznog pranja. Veliki okretni prekidač jednostavan je za rukovanje, a instalacija i održavanje također su dizajnirani tako da budu izuzetno jednostavni za korištenje. Elektronički nadzor stroja i indikator greške osiguravaju izvrsnu radnu sigurnost. Isporučuje se bez dodataka, ali oni se mogu odabrati u bilo kojem trenutku upotrebe. Dostupno kao opcija: mjerač tlaka i brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i širok izbor daljinskih upravljača.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusnoRobustan okvir i poklopac od praškasto premazanog čelika. 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme. Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek.
Visokokvalitetna opremaSpremnik s plovkom i zaštitom od rada na suho. Spreman za povezivanje daljinskog upravljača.
Robusna izvedba za surove radovePrikladno za svakodnevnu uporabu. Rad u teškim uvjetima. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
- Isključenje u slučaju nestašice vode, LED diode: pripravnost, servis, greška.
- Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
Jednostavno rukovanje
- Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
- Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
- Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
Veliki integrirani filter za vodu
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
- Vrlo lako se čisti.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Indikator: kodne greške, radni status, intervali održavanja.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Automatski tlak za otpuštanje dostupan je kao opcija.
- Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
- Manometar i brojčanik za vrijeme su opcijski dostupni.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
- Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
- Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
- Stroj je uvijek spreman za maksimalnu produktivnost i fleksibilnost.
Servo kontrola
- Tlak i količina vode mogu se regulirati izravno na pištolju.
- Raznovrsna i fleksibilna primjena.
- Raznovrsne primjene i izvrsni rezultati čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|900 - 1700
|Radni tlak (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Priključna snaga (kW)
|9
|Zaštita (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika
|2
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|84
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|93,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|800 x 605 x 600
Opseg isporuke
- Servo kontrola
- Power mlaznica
- Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- RM1 doziranje
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Motor s vodenim hlađenjem
Područja primjene
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Pranje vozila i strojeva u automobilizmu, na području industrije i poljoprivrede
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Visokotlačno čišćenje vozila.
- Poljoprivreda
- Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
- Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
Pribor
Sredstva za čišćenje
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