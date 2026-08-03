Visokotlačni perač HD 17/15-4St

Stacionarni visokotlačni čistač s poklopcem i okvirom od čelika s praškastim premazom. Oduševljava visokim protokom (1.700 l/h), visokokvalitetnom opremom i visokom sigurnošću u radu.

Za kontinuiranu upotrebu u teškim radnim uvjetima – naš stacionarni visokotlačni čistač za temperaturu do 60 °C na ulazu vode nudi prvoklasnu izvedbu s volumenom protoka od 1700 l/h i tlakom od 150 bara. Visokotlačna pumpa je zaštićena od nečistoća velikim filterom za vodu. Okvir i kućište visokotlačnog stroja izrađeni su od čelika premazanog prahom i zajedno s 4-polnim, sporohodnim elektromotorom s vodenim hlađenjem osiguravaju dug vijek trajanja. Također ima integrirani spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho i ulaz deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom praznog pranja. Veliki okretni prekidač jednostavan je za rukovanje, a instalacija i održavanje također su dizajnirani tako da budu izuzetno jednostavni za korištenje. Elektronički nadzor stroja i indikator greške osiguravaju izvrsnu radnu sigurnost. Isporučuje se bez dodataka, ali oni se mogu odabrati u bilo kojem trenutku upotrebe. Dostupno kao opcija: mjerač tlaka i brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i širok izbor daljinskih upravljača.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 17/15-4St: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Robustan okvir i poklopac od praškasto premazanog čelika. 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme. Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek.
Visokotlačni perač HD 17/15-4St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Spremnik s plovkom i zaštitom od rada na suho. Spreman za povezivanje daljinskog upravljača.
Visokotlačni perač HD 17/15-4St: Robusna izvedba za surove radove
Robusna izvedba za surove radove
Prikladno za svakodnevnu uporabu. Rad u teškim uvjetima. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
  • Isključenje u slučaju nestašice vode, LED diode: pripravnost, servis, greška.
  • Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
Jednostavno rukovanje
  • Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
  • Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
  • Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
Veliki integrirani filter za vodu
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
  • Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
  • Vrlo lako se čisti.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Indikator: kodne greške, radni status, intervali održavanja.
  • Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
  • Automatski tlak za otpuštanje dostupan je kao opcija.
  • Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
  • Manometar i brojčanik za vrijeme su opcijski dostupni.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
  • Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
  • Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
  • Stroj je uvijek spreman za maksimalnu produktivnost i fleksibilnost.
Servo kontrola
  • Tlak i količina vode mogu se regulirati izravno na pištolju.
  • Raznovrsna i fleksibilna primjena.
  • Raznovrsne primjene i izvrsni rezultati čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 900 - 1700
Radni tlak (bar/MPa) 100 - 150 / 10 - 15
Maks. tlak (bar/MPa) 210 / 21
Dolazna temperatura (°C) 60
Priključna snaga (kW) 9
Zaštita (A) 16
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Broj korisnika 2
Mobilnost stacionarni
Težina (s priborom) (kg) 84
Težina uklj. ambalažu (kg) 93,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 800 x 605 x 600

Opseg isporuke

  • Servo kontrola
  • Power mlaznica
  • Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
  • Pripremljeno za funkciju Servo Control
  • Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent

Oprema

  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Zaštita od rada na suho
  • Veliki fini vodeni filtar
  • Spremnik s plovnim ventilom
  • Pripremljeno za daljinski upravljač
  • RM1 doziranje
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Šipka za mjerenje razine ulja
  • Motor s vodenim hlađenjem
Visokotlačni perač HD 17/15-4St
Visokotlačni perač HD 17/15-4St
Visokotlačni perač HD 17/15-4St
Visokotlačni perač HD 17/15-4St
Visokotlačni perač HD 17/15-4St
Visokotlačni perač HD 17/15-4St
Područja primjene
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • Pranje vozila i strojeva u automobilizmu, na području industrije i poljoprivrede
  • Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
  • Visokotlačno čišćenje vozila.
  • Poljoprivreda
  • Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
  • Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
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