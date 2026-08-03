Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus

Odlični podaci o snazi (količina vode 760 l/h kod radnog tlaka od 180 bara) i praktičan bubanj za crijevo odlikuju HD 8/18-4 MX u svakodnevnoj industrijskoj primjeni.

Naš kompaktni, mobilni, negrijani visokotlačni čistač HD 8/18-4 MX s 4-polnim, sporim trofaznim motorom oduševljava širokim spektrom opreme, izvedbom uređaja praktičnom po pitanju servisa i velikom fleksibilnošću u primjeni. Integrirani bubanj za crijevo iznimno pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, novorazvijena, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s glavom cilindra od mesinga povećava učinak čišćenja i energetsku učinkovitost za impresivnih 20 posto i istovremeno jamči dug vijek trajanja. Zaštitu kvalitetnih komponenti preuzimaju automatsko tlačno rasterećenje i velik filtar za vodu. Inovativna rješenja osiguravaju rad bez umaranja te brzo spajanje i odspajanje: Dok visokotlačni pištolj EASY!Force upotrebljava snagu povratnog udara visokotlačnog mlaza kako bi se snaga pridržavanja smanjila na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s dosadašnjim vijčanim spojevima bez smanjenja robusnosti i dugog vijeka trajanja. Pribor sve do opcijske prskalice za pjenu u čaši naći će svoje mjesto na uređaju zahvaljujući promišljenim rješenjima.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus: Automatski bubanj za crijevo s oprugom
Automatski bubanj za crijevo s oprugom
Maksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom. Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva. Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus: Dodatno postolje
Dodatno postolje
Povećava postolje uređaja. Povećava sigurnost od naginjanja u uspravnom položaju.
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Velika mobilnost
  • Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 380 - 760
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Priključna snaga (kW) 4,6
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 45,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 49,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 966

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Servo kontrola

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • ANTI!Twist
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus
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Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
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