Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus
Odlični podaci o snazi (količina vode 760 l/h kod radnog tlaka od 180 bara) i praktičan bubanj za crijevo odlikuju HD 8/18-4 MX u svakodnevnoj industrijskoj primjeni.
Naš kompaktni, mobilni, negrijani visokotlačni čistač HD 8/18-4 MX s 4-polnim, sporim trofaznim motorom oduševljava širokim spektrom opreme, izvedbom uređaja praktičnom po pitanju servisa i velikom fleksibilnošću u primjeni. Integrirani bubanj za crijevo iznimno pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, novorazvijena, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s glavom cilindra od mesinga povećava učinak čišćenja i energetsku učinkovitost za impresivnih 20 posto i istovremeno jamči dug vijek trajanja. Zaštitu kvalitetnih komponenti preuzimaju automatsko tlačno rasterećenje i velik filtar za vodu. Inovativna rješenja osiguravaju rad bez umaranja te brzo spajanje i odspajanje: Dok visokotlačni pištolj EASY!Force upotrebljava snagu povratnog udara visokotlačnog mlaza kako bi se snaga pridržavanja smanjila na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s dosadašnjim vijčanim spojevima bez smanjenja robusnosti i dugog vijeka trajanja. Pribor sve do opcijske prskalice za pjenu u čaši naći će svoje mjesto na uređaju zahvaljujući promišljenim rješenjima.
Značajke i prednosti
Automatski bubanj za crijevo s oprugomMaksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom. Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva. Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Dodatno postoljePovećava postolje uređaja. Povećava sigurnost od naginjanja u uspravnom položaju.
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Velika mobilnost
- Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|380 - 760
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|45,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|49,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 966
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Servo kontrola
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- ANTI!Twist
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.