Naš kompaktni, mobilni, negrijani visokotlačni čistač HD 8/18-4 MX s 4-polnim, sporim trofaznim motorom oduševljava širokim spektrom opreme, izvedbom uređaja praktičnom po pitanju servisa i velikom fleksibilnošću u primjeni. Integrirani bubanj za crijevo iznimno pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, novorazvijena, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s glavom cilindra od mesinga povećava učinak čišćenja i energetsku učinkovitost za impresivnih 20 posto i istovremeno jamči dug vijek trajanja. Zaštitu kvalitetnih komponenti preuzimaju automatsko tlačno rasterećenje i velik filtar za vodu. Inovativna rješenja osiguravaju rad bez umaranja te brzo spajanje i odspajanje: Dok visokotlačni pištolj EASY!Force upotrebljava snagu povratnog udara visokotlačnog mlaza kako bi se snaga pridržavanja smanjila na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s dosadašnjim vijčanim spojevima bez smanjenja robusnosti i dugog vijeka trajanja. Pribor sve do opcijske prskalice za pjenu u čaši naći će svoje mjesto na uređaju zahvaljujući promišljenim rješenjima.