Visokotlačni perač HD 8/18-4 St
Jednostavan za rukovanje, robustan i snažan: stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom s 800 l/h i 180 bara za kontinuiranu upotrebu u teškim radnim uvjetima.
Naš visokotlačni čistač s hladnom vodom za teške radne uvjete u neprekidnoj stacionarnoj uporabi može raditi s ulaznom temperaturom vode do 60 °C. S tlakom od 180 bara i protokom od 800 l/h, idealno je prilagođen za strojeve za čišćenje ili proizvodne pogone. U srcu leži robusna pumpa s radilicom s mesinganom glavom cilindra i 4-polnim električnim motorom niske brzine. Kućište i okvir, koji su izrađeni od čelika obloženog prahom, također doprinose njegovoj izdržljivosti. Stroj ima ulaz deterdženta s ventilom za doziranje i pokazivačem praznog pranja, kao i spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho, a razinu praznog pranja također pokazuje indikator ovdje. Siguran rad osiguran je elektroničkim nadzorom koji daje obavijesti o pogreškama i intervalima održavanja. Veliki okretni prekidač čini rad praktičnim i lakim, a instalacija i održavanje također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Opsežni dodaci kao što su brojači vremena, daljinski upravljači ili automatsko rasterećenje tlaka nisu uključeni u opseg isporuke i mogu se odabrati na svakom mjestu uporabe.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusno4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem. Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
Visokokvalitetna opremaSpremnik s plovkom i zaštitom od rada na suho. Robustan okvir i poklopac od praškasto premazanog čelika. Spreman za povezivanje daljinskog upravljača.
Jednostavno rukovanjeSamo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke. Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme. Samoobjašnjivi simboli i jasno organizirano polje za upravljanje za lakše razumijevanje i povećanu produktivnost
Robusna izvedba za surove radove
- Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
- Razvijen za svakodnevnu uporabu.
- Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj.
Sustav za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje za još bolje rezultate čišćenja
- Ulaz za deterdžent s ventilom i indikatorom prazne posude
- Jedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani.
- Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
Fini vodeni filtar
- Veliki fini filter vode za optimalnu zaštitu pumpe.
- Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
- Zaštita pumpe od rada na suho
- Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
- Zaštita od previsokog i preniskog napona.
Indikator: kodovi grešaka, status rada, intervali održavanja
- Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
- Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
- Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
- Stroj je uvijek spreman za maksimalnu produktivnost i fleksibilnost.
Uvijek fleksibilan zbog mogućnosti brze nadogradnje
- Brojač vremena i manometar kao i automatsko otpuštanje tlaka za zaštitu pribora i cjevovoda dostupni su kao opcija
- Drugi ulaz za deterdžent s indikatorom prazne posude i dozatorom dostupan je kao opcija
- Uređaj se alternativno može upravljati daljinskim upravljačem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 800
|Radni tlak (bar/MPa)
|180 / 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Priključna snaga (kW)
|5,5
|Zaštita (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|68
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|77,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|800 x 605 x 600
Opseg isporuke
- Servo kontrola
- Power mlaznica
- Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- RM1 doziranje
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Motor s vodenim hlađenjem
Područja primjene
- Za čišćenje strojeva i vozila
- Poljoprivreda
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
- Industrija
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
- Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
- Javne službe
Pribor
Sredstva za čišćenje
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