Naš visokotlačni čistač s hladnom vodom za teške radne uvjete u neprekidnoj stacionarnoj uporabi može raditi s ulaznom temperaturom vode do 60 °C. S tlakom od 180 bara i protokom od 800 l/h, idealno je prilagođen za strojeve za čišćenje ili proizvodne pogone. U srcu leži robusna pumpa s radilicom s mesinganom glavom cilindra i 4-polnim električnim motorom niske brzine. Kućište i okvir, koji su izrađeni od čelika obloženog prahom, također doprinose njegovoj izdržljivosti. Stroj ima ulaz deterdženta s ventilom za doziranje i pokazivačem praznog pranja, kao i spremnik za vodu sa zaštitom od rada na suho, a razinu praznog pranja također pokazuje indikator ovdje. Siguran rad osiguran je elektroničkim nadzorom koji daje obavijesti o pogreškama i intervalima održavanja. Veliki okretni prekidač čini rad praktičnim i lakim, a instalacija i održavanje također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Opsežni dodaci kao što su brojači vremena, daljinski upravljači ili automatsko rasterećenje tlaka nisu uključeni u opseg isporuke i mogu se odabrati na svakom mjestu uporabe.