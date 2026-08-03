Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU

Vrlo robustan visokotlačni čistač bez grijanja HD 8/18-4 M Cage s okvirom od cjevastog čelika obloženog prahom za zahtjevnu komercijalnu uporabu i maksimalnu zaštitu pumpne jedinice.

Mobilni visokotlačni čistač HD 8/18-4 M Kavez u vrlo robusnom dizajnu kaveza s okvirom od cjevastog čelika obloženog prahom za zaštitu u slučaju teške, mobilne uporabe i čestog transporta. Uređaj jednostavan za servisiranje dizajniran je za uspravan i vodoravan rad i nudi korisniku maksimalnu fleksibilnost i stabilnost. Rad bez napora i postavljanje i demontaža koja štedi vrijeme zajamčeni su visokotlačnim pištoljem EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja svela na nulu, a EASY! Zatvarači s brzim otpuštanjem za 5 puta brže rukovanje u usporedbi s tradicionalnim spojevima bez negativnog utjecaja na robusnost i izdržljivost. Osim toga, volumen vode i radni tlak kontroliraju se izravno na okidaču pištolja pomoću servo upravljanja. Pokretana 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s kontrolom tlačne sklopke, 3-klipna aksijalna pumpa s mesinganom glavom cilindra smanjuje potrebu za energijom za oko 20 posto. Automatsko rasterećenje tlaka, kao i veliki fini filtar za vodu, integrirani su kao standard za zaštitu visokotlačnih komponenti.

Značajke i prednosti
Dugovječno i robusno
  • Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente.
  • Okvir od čeličnih cijevi također je prikladan i za jednostavno pričvršćenje i privezivanje uređaja u servisno vozilo.
  • Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Visokokvalitetna oprema
  • Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
  • Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
  • Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 760
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Priključna snaga (kW) 4,6
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 46,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 51,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 460 x 420 x 970

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Servo kontrola
  • Raspršivač (mlaznica) za pjenu

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • ANTI!Twist
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
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Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
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