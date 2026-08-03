Visokotlačni perač HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
Vrlo robustan visokotlačni čistač bez grijanja HD 8/18-4 M Cage s okvirom od cjevastog čelika obloženog prahom za zahtjevnu komercijalnu uporabu i maksimalnu zaštitu pumpne jedinice.
Mobilni visokotlačni čistač HD 8/18-4 M Kavez u vrlo robusnom dizajnu kaveza s okvirom od cjevastog čelika obloženog prahom za zaštitu u slučaju teške, mobilne uporabe i čestog transporta. Uređaj jednostavan za servisiranje dizajniran je za uspravan i vodoravan rad i nudi korisniku maksimalnu fleksibilnost i stabilnost. Rad bez napora i postavljanje i demontaža koja štedi vrijeme zajamčeni su visokotlačnim pištoljem EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja svela na nulu, a EASY! Zatvarači s brzim otpuštanjem za 5 puta brže rukovanje u usporedbi s tradicionalnim spojevima bez negativnog utjecaja na robusnost i izdržljivost. Osim toga, volumen vode i radni tlak kontroliraju se izravno na okidaču pištolja pomoću servo upravljanja. Pokretana 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s kontrolom tlačne sklopke, 3-klipna aksijalna pumpa s mesinganom glavom cilindra smanjuje potrebu za energijom za oko 20 posto. Automatsko rasterećenje tlaka, kao i veliki fini filtar za vodu, integrirani su kao standard za zaštitu visokotlačnih komponenti.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusno
- Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente.
- Okvir od čeličnih cijevi također je prikladan i za jednostavno pričvršćenje i privezivanje uređaja u servisno vozilo.
- Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Visokokvalitetna oprema
- Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
- Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
- Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|760
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|46,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|51,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|460 x 420 x 970
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Servo kontrola
- Raspršivač (mlaznica) za pjenu
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- ANTI!Twist
- Isključivanje tlaka
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Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
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