Mobilni visokotlačni čistač HD 8/18-4 M Kavez u vrlo robusnom dizajnu kaveza s okvirom od cjevastog čelika obloženog prahom za zaštitu u slučaju teške, mobilne uporabe i čestog transporta. Uređaj jednostavan za servisiranje dizajniran je za uspravan i vodoravan rad i nudi korisniku maksimalnu fleksibilnost i stabilnost. Rad bez napora i postavljanje i demontaža koja štedi vrijeme zajamčeni su visokotlačnim pištoljem EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja svela na nulu, a EASY! Zatvarači s brzim otpuštanjem za 5 puta brže rukovanje u usporedbi s tradicionalnim spojevima bez negativnog utjecaja na robusnost i izdržljivost. Osim toga, volumen vode i radni tlak kontroliraju se izravno na okidaču pištolja pomoću servo upravljanja. Pokretana 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s kontrolom tlačne sklopke, 3-klipna aksijalna pumpa s mesinganom glavom cilindra smanjuje potrebu za energijom za oko 20 posto. Automatsko rasterećenje tlaka, kao i veliki fini filtar za vodu, integrirani su kao standard za zaštitu visokotlačnih komponenti.