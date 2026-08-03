Visokotlačni perač HD 8/18-4St H
Stacionarni visokotlačni stroj s robusnim okvirom i poklopcem od nehrđajućeg čelika. Snažan s 800 l/h i 180 bara, visokokvalitetnom opremom i visokom sigurnošću rada.
Robustan, snažan i jednostavan za rukovanje – ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom za do 85 °C na ulazu vode s predtlačnom pumpom idealan je za kontinuiranu upotrebu u prehrambenoj industriji. Impresionira protokom od 800 l/h i tlakom od 180 bara. Visokotlačni čistač ima spremnik za vodu sa zaštitom od kamenca i zaštitom od rada na suho, uključujući indikator praznog pranja za zaštitu od kamenca. Tu je i ulaz za deterdžent s ventilom za doziranje i pokazivačem praznog pranja. Impresionira svojom izdržljivošću zahvaljujući robusnoj pumpi radilice s glavom cilindra od mesinga i izdržljivim okvirom i kućištem od nehrđajućeg čelika. 4-polni, spori elektromotor osigurava dug vijek trajanja, dok elektronički nadzor osigurava siguran rad. Rukovanje je jednostavno zahvaljujući velikom okretnom prekidaču, a instalacija i održavanje također su jednostavni i laki za korištenje. Stroj se isporučuje bez dodataka koji se mogu odabrati u bilo kojem trenutku upotrebe: manometar, brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i različiti daljinski upravljači.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna opremaSpremnik s ventilom, zaštitom od kamenca i zaštitom od rada na suho. Vrlo robustan okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika. Uređaj se alternativno može upravljati daljinskim upravljačem.
Dugovječno i robusnoRobusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak. 4-polni sporohodni elektromotor (sa zračnim hlađenjem).
Lako za uporabuSamo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke. Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom. LED indikatori pokazuju spremnost za korištenje, nedostatak vode i servisni interval.
Robustan dizajn također omogućuje primjenu u teškim uvjetima
- Prikladno za svakodnevnu uporabu.
- Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj.
- Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
Ulaz za deterdžent s ventilom i indikatorom prazne posude
- Za točno, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje.
- Jedinični sustav za doziranje deterdženta na usisnoj strani.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
- Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
- Isključenje u slučaju nestašice vode, LED diode: pripravnost, servis, greška.
- Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
Veliki integrirani filter za vodu
- Veliki fin filter za vodu za zaštitu pumpe
- Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
Jednostavna montaža i održavanje
- Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
- Brza i jednostavna instalacija štedi troškove montaže.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Manometar i brojčanik za vrijeme su opcijski dostupni.
- Automatski tlak za otpuštanje dostupan je kao opcija.
- Opcijski: drugi ulaz s ventilom i indikatorom prazne posude.
Brzo je spreman za uporabu u bilo kojem trenutku
- Stroj je uvijek spreman za maksimalnu produktivnost i fleksibilnost.
- Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
- Čim se pištolj pritisne, pumpa počinje s prijenosom. To omogućuje komforan rad u svakoj točki preuzimanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 800
|Radni tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Dolazna temperatura (°C)
|85
|Priključna snaga (kW)
|5,5
|Zaštita (A)
|16
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Težina (s priborom) (kg)
|75
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|84,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|800 x 605 x 600
Opseg isporuke
- Servo kontrola
- Power mlaznica
- Okvir i poklopac: Nehrđajući čelik
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Predtlačna pumpa
- Zaštita od stvaranja kamenca
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- RM1 doziranje
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Motor hlađen zrakom
Područja primjene
- Idealno za čišćenje u prehrambenoj industriji
- Idealno za uporabu u prehrambenoj, kozmetičkoj i kemijskoj industriji
- Čišćenje vozila
- Za čišćenje strojeva i vozila
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
- Poljoprivreda
- Industrija
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- za visokotlačno čišćenje hladnom ili vrućom vodom.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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