Robustan, snažan i jednostavan za rukovanje – ovaj stacionarni visokotlačni čistač s hladnom vodom za do 85 °C na ulazu vode s predtlačnom pumpom idealan je za kontinuiranu upotrebu u prehrambenoj industriji. Impresionira protokom od 800 l/h i tlakom od 180 bara. Visokotlačni čistač ima spremnik za vodu sa zaštitom od kamenca i zaštitom od rada na suho, uključujući indikator praznog pranja za zaštitu od kamenca. Tu je i ulaz za deterdžent s ventilom za doziranje i pokazivačem praznog pranja. Impresionira svojom izdržljivošću zahvaljujući robusnoj pumpi radilice s glavom cilindra od mesinga i izdržljivim okvirom i kućištem od nehrđajućeg čelika. 4-polni, spori elektromotor osigurava dug vijek trajanja, dok elektronički nadzor osigurava siguran rad. Rukovanje je jednostavno zahvaljujući velikom okretnom prekidaču, a instalacija i održavanje također su jednostavni i laki za korištenje. Stroj se isporučuje bez dodataka koji se mogu odabrati u bilo kojem trenutku upotrebe: manometar, brojač vremena, ulaz za drugi deterdžent, automatsko rasterećenje tlaka i različiti daljinski upravljači.