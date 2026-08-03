Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Vrhunski pod pritiskom: HDS 10/21-4 St stacionarni visokotlačni čistač s toplom vodom i uljnim plamenikom dizajniran je za kontinuiranu upotrebu u teškim primjenama s tlakom do 210 bara.
HDS 10/21-4 St stacionarni je visokotlačni čistač na toplu vodu s uljnim plamenikom koji daje ekstra visoki tlak: do 210 bara tlaka čini lak rad čak i tvrdokorne prljavštine. 4-polni električni motor male brzine stvara veliku snagu za zahtjevnu kontinuiranu upotrebu. Robusna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra osigurava do 1000 litara vode na sat. Spremnik za vodu ima integriranu zaštitu od kamenca i filter za vodu za zaštitu pumpe. Deterdžent se uzima i precizno dozira pomoću ventila. Indikator praznog pranja pokazuje kada ponestane deterdženta. Elektronički nadzor uljnog plamenika i cjelokupne tehnologije osigurava visoku razinu sigurnosti rada. Intuitivni okretni prekidač ili dodatni daljinski upravljač čine rad jednostavnim, a zadaci servisiranja i održavanja također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Sa širokim rasponom dostupnog pribora, HDS 10/21-4 St može se prilagoditi za različite zadatke čišćenja. Stroj se može nadopuniti manometrom i brojačem sati, drugom jedinicom za doziranje deterdženta i sustavom za smanjenje tlaka.
Značajke i prednosti
Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinom
- Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek.
- Posebno robustan i iznimno dugotrajan.
- Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem
- Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
- 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme.
- Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
Učinkovita konstrukcija plamenika
- Visokoučinkoviti plamenik s vertikalnim spiralnim grijačem i trajnim paljenjem bez praskanja.
- S dokazanom i učinkovitom Kärcher tehnologijom plamenika za malu potrošnju goriva.
- Plamenik s visokom učinkovitošću (> 91%), niskom potrošnjom goriva i vrlo niskim emisijama ispušnih plinova
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
- Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
- Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
- Praćenje temperature plamena i emisije, zaštita od nedostatka vode/preopterećenja, zaštita od kamenca s indikatorom prazne posude i praćenje kvara osiguravaju siguran i dugotrajan rad
Visokokvalitetna oprema
- Integrirani rezervoar za vodu s zaštitom od kamenca i indikatorom prazne posude štiti grijni kalup i cijeli sustav od naslaga kamenca.
- Kućište i okvir su od čelične ploče s premazom prahom za dugovječnost.
- Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
Jednostavno i praktično rukovanje
- Okretni prekidač za sve funkcije. Za jednostavno i brzo rukovanje bez dugotrajnog uhodavanja.
- Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
- Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
Veliki, transparentni fini vodeni filtar
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
- Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
Sustav za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje za još bolje rezultate čišćenja
- Koristeći funkciju za podešavanje doziranja, deterdženti se mogu precizno dozirati prema stupnju zaprljanosti
- Za točno, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
- Prikaz kodova grešaka, statusa rada, intervala održavanja pumpe i praćenje nepravilnog rada plamenika i cijelog uređaja olakšavaju servisiranje
Visoka fleksibilnost
- Uređaj se alternativno može upravljati daljinskim upravljačem.
- U svom opsežnom asortimanu pribora za visokotlačne čistače, Kärcher ima pravi pribor za svaki zadatak čišćenja i svaki cilj
- Brojač vremena i manometar kao i automatsko otpuštanje tlaka za zaštitu pribora i cjevovoda dostupni su kao opcija
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Radni tlak (bar)
|210
|Maks. tlak (bar)
|235
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 30
|Priključna snaga (kW)
|8
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|6,5
|Toplinska energija (kW)
|77
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Zaštita (A)
|25
|Težina (s priborom) (kg)
|160
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|170
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1142 x 578 x 790
Opseg isporuke
- Nadziranje plamena
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- Power mlaznica
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
Oprema
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
- RM1 doziranje
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Motor s vodenim hlađenjem
- Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
Područja primjene
- Za čišćenje strojeva i vozila
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
- Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
- Poljoprivreda
- U proizvodnim halama i radionicama gdje je potrebna topla voda
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Javne službe
- Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
Pribor
Sredstva za čišćenje
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