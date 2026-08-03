Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I

Vrhunski pod pritiskom: HDS 10/21-4 St stacionarni visokotlačni čistač s toplom vodom i uljnim plamenikom dizajniran je za kontinuiranu upotrebu u teškim primjenama s tlakom do 210 bara.

HDS 10/21-4 St stacionarni je visokotlačni čistač na toplu vodu s uljnim plamenikom koji daje ekstra visoki tlak: do 210 bara tlaka čini lak rad čak i tvrdokorne prljavštine. 4-polni električni motor male brzine stvara veliku snagu za zahtjevnu kontinuiranu upotrebu. Robusna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra osigurava do 1000 litara vode na sat. Spremnik za vodu ima integriranu zaštitu od kamenca i filter za vodu za zaštitu pumpe. Deterdžent se uzima i precizno dozira pomoću ventila. Indikator praznog pranja pokazuje kada ponestane deterdženta. Elektronički nadzor uljnog plamenika i cjelokupne tehnologije osigurava visoku razinu sigurnosti rada. Intuitivni okretni prekidač ili dodatni daljinski upravljač čine rad jednostavnim, a zadaci servisiranja i održavanja također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Sa širokim rasponom dostupnog pribora, HDS 10/21-4 St može se prilagoditi za različite zadatke čišćenja. Stroj se može nadopuniti manometrom i brojačem sati, drugom jedinicom za doziranje deterdženta i sustavom za smanjenje tlaka.

Značajke i prednosti
Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinom
  • Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek.
  • Posebno robustan i iznimno dugotrajan.
  • Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem
  • Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
  • 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme.
  • Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
Učinkovita konstrukcija plamenika
  • Visokoučinkoviti plamenik s vertikalnim spiralnim grijačem i trajnim paljenjem bez praskanja.
  • S dokazanom i učinkovitom Kärcher tehnologijom plamenika za malu potrošnju goriva.
  • Plamenik s visokom učinkovitošću (> 91%), niskom potrošnjom goriva i vrlo niskim emisijama ispušnih plinova
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
  • Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
  • Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
  • Praćenje temperature plamena i emisije, zaštita od nedostatka vode/preopterećenja, zaštita od kamenca s indikatorom prazne posude i praćenje kvara osiguravaju siguran i dugotrajan rad
Visokokvalitetna oprema
  • Integrirani rezervoar za vodu s zaštitom od kamenca i indikatorom prazne posude štiti grijni kalup i cijeli sustav od naslaga kamenca.
  • Kućište i okvir su od čelične ploče s premazom prahom za dugovječnost.
  • Sustav za unos deterdženta s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude samo je dio visokokvalitetne opreme koja dolazi kao standard.
Jednostavno i praktično rukovanje
  • Okretni prekidač za sve funkcije. Za jednostavno i brzo rukovanje bez dugotrajnog uhodavanja.
  • Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
  • Posebno jednostavan za korištenje zahvaljujući simbolima koji sami sebi objašnjavaju. Nema potrebe za dugotrajnom indukcijom.
Veliki, transparentni fini vodeni filtar
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
  • Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
  • Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
Sustav za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje za još bolje rezultate čišćenja
  • Koristeći funkciju za podešavanje doziranja, deterdženti se mogu precizno dozirati prema stupnju zaprljanosti
  • Za točno, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
  • Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
  • Prikaz kodova grešaka, statusa rada, intervala održavanja pumpe i praćenje nepravilnog rada plamenika i cijelog uređaja olakšavaju servisiranje
Visoka fleksibilnost
  • Uređaj se alternativno može upravljati daljinskim upravljačem.
  • U svom opsežnom asortimanu pribora za visokotlačne čistače, Kärcher ima pravi pribor za svaki zadatak čišćenja i svaki cilj
  • Brojač vremena i manometar kao i automatsko otpuštanje tlaka za zaštitu pribora i cjevovoda dostupni su kao opcija
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Radni tlak (bar) 210
Maks. tlak (bar) 235
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Dolazna temperatura (°C) maks. 30
Priključna snaga (kW) 8
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 6,5
Toplinska energija (kW) 77
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost stacionarni
Zaštita (A) 25
Težina (s priborom) (kg) 160
Težina uklj. ambalažu (kg) 170
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1142 x 578 x 790

Opseg isporuke

  • Nadziranje plamena
  • Pripremljeno za funkciju Servo Control
  • Pripremljeno za daljinski upravljač
  • Power mlaznica
  • Funkcija deterdženta: Usisavanje

Oprema

  • Šipka za mjerenje razine ulja
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
  • RM1 doziranje
  • Zaštita od rada na suho
  • Veliki fini vodeni filtar
  • Spremnik s plovnim ventilom
  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 10/21 -4 St EU-I
Područja primjene
  • Za čišćenje strojeva i vozila
  • Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
  • Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
  • Poljoprivreda
  • U proizvodnim halama i radionicama gdje je potrebna topla voda
  • Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
  • Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
  • Javne službe
  • Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
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