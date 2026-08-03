HDS 10/21-4 St stacionarni je visokotlačni čistač na toplu vodu s uljnim plamenikom koji daje ekstra visoki tlak: do 210 bara tlaka čini lak rad čak i tvrdokorne prljavštine. 4-polni električni motor male brzine stvara veliku snagu za zahtjevnu kontinuiranu upotrebu. Robusna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra osigurava do 1000 litara vode na sat. Spremnik za vodu ima integriranu zaštitu od kamenca i filter za vodu za zaštitu pumpe. Deterdžent se uzima i precizno dozira pomoću ventila. Indikator praznog pranja pokazuje kada ponestane deterdženta. Elektronički nadzor uljnog plamenika i cjelokupne tehnologije osigurava visoku razinu sigurnosti rada. Intuitivni okretni prekidač ili dodatni daljinski upravljač čine rad jednostavnim, a zadaci servisiranja i održavanja također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Sa širokim rasponom dostupnog pribora, HDS 10/21-4 St može se prilagoditi za različite zadatke čišćenja. Stroj se može nadopuniti manometrom i brojačem sati, drugom jedinicom za doziranje deterdženta i sustavom za smanjenje tlaka.