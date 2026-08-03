HDS 13/20-4 St stacionarni je visokotlačni čistač na toplu vodu s uljnim plamenikom. Njegov 4-polni električni motor niske brzine proizvodi veliku snagu za beskompromisnu kontinuiranu upotrebu u teškim uvjetima. Robusna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra omogućuje čišćenje do 1300 litara vode na sat pri tlaku od 200 bara. Veliki filter za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine. Integrirani spremnik vode ima zaštitu od kamenca. Deterdžent se uzima i precizno dozira pomoću ventila. Indikator praznog pranja pokazuje kada ponestane deterdženta. Elektronički nadzor uljnog plamenika i cjelokupne tehnologije osigurava visoku razinu sigurnosti rada. Intuitivni okretni prekidač ili dodatni daljinski upravljač čine rad jednostavnim, a zadaci servisiranja i održavanja također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Sa širokim rasponom dostupnog pribora, HDS 13/20-4 St može se prilagoditi za različite zadatke čišćenja. Stroj se može nadopuniti manometrom i brojačem sati, drugom jedinicom za doziranje deterdženta i sustavom za smanjenje tlaka.