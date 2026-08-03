Visokotlačni perač HDS 13/20 -4 St EU-I
Dizajniran za kontinuiranu upotrebu bez kompromisa: stacionarni visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 13/20-4 St s uljnim plamenikom čisti isporukom do 1300L/h pri tlaku od 200 bara.
HDS 13/20-4 St stacionarni je visokotlačni čistač na toplu vodu s uljnim plamenikom. Njegov 4-polni električni motor niske brzine proizvodi veliku snagu za beskompromisnu kontinuiranu upotrebu u teškim uvjetima. Robusna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra omogućuje čišćenje do 1300 litara vode na sat pri tlaku od 200 bara. Veliki filter za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine. Integrirani spremnik vode ima zaštitu od kamenca. Deterdžent se uzima i precizno dozira pomoću ventila. Indikator praznog pranja pokazuje kada ponestane deterdženta. Elektronički nadzor uljnog plamenika i cjelokupne tehnologije osigurava visoku razinu sigurnosti rada. Intuitivni okretni prekidač ili dodatni daljinski upravljač čine rad jednostavnim, a zadaci servisiranja i održavanja također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Sa širokim rasponom dostupnog pribora, HDS 13/20-4 St može se prilagoditi za različite zadatke čišćenja. Stroj se može nadopuniti manometrom i brojačem sati, drugom jedinicom za doziranje deterdženta i sustavom za smanjenje tlaka.
Značajke i prednosti
Visokoučinkovita pumpa s koljenastom osovinomRobusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek. Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak. Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
4-polski niskoturni elektromotor.Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost. 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme. Visoke performanse i visoka učinkovitost.
Pouzdani Kärcher plamenici s maksimalnom učinkovitošćuVisokoučinkoviti plamenik na ulje s uspravnim grijačem i kontinuiranim paljenjem bez detonacija. S dokazanom i učinkovitom Kärcher tehnologijom plamenika za malu potrošnju goriva. Plamenik s visokom učinkovitošću (> 91%), niskom potrošnjom goriva i vrlo niskim emisijama ispušnih plinova
Visokokvalitetna oprema
- Integrirani rezervoar za vodu s zaštitom od kamenca i indikatorom prazne posude štiti grijni kalup i cijeli sustav od naslaga kamenca.
- Kućište i okvir su od čelične ploče s premazom prahom za dugovječnost.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
- Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
- Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
- Automatsko isključenje plamenika u slučaju nestanka vode i pregrijavanja.
Jednostavno i razumljivo rukovanje
- Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
- Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
- Simboli koji su sami po sebi razumljivi čine ovaj uređaj lako razumljivim i tako znatno pojednostavljuju rukovanje.
Veliki, transparentni fini vodeni filtar
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Osigurava dug vijek trajanja za sve visokotlačne komponente.
- Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
Visoka fleksibilnost
- Uređaj se alternativno može upravljati daljinskim upravljačem.
- U svom opsežnom asortimanu pribora za visokotlačne čistače, Kärcher ima pravi pribor za svaki zadatak čišćenja i svaki cilj.
Sustav za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje za još bolje rezultate čišćenja
- Za praktično i precizno doziranje sredstava za čišćenje.
- Preko postavke doziranja moguće je po potrebi dodavati sredstva za čišćenje.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
- Prikaz kodova grešaka, statusa rada, intervala održavanja pumpe i praćenje nepravilnog rada plamenika i cijelog uređaja olakšavaju servisiranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|min. 700 - maks. 1300
|Radni tlak (bar)
|200
|Maks. tlak (bar)
|235
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 30
|Priključna snaga (kW)
|9,5
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|9,1
|Toplinska energija (kW)
|108
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Zaštita (A)
|25
|Težina (s priborom) (kg)
|160
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|170
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1142 x 578 x 790
Opseg isporuke
- Nadziranje plamena
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- Power mlaznica
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
Oprema
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
- RM1 doziranje
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Motor s vodenim hlađenjem
- Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
Područja primjene
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- Svestrane primjene u industrijskim okruženjima, npr. za čišćenje proizvodnih pogona
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Intenzivno visokotlačno čišćenje kod ekstremnih onečišćenja u poljoprivredi i građevinskoj industriji
- Za čišćenje strojeva i vozila
- Idealno za uporabu u prehrambenoj i kemijskoj industriji
- Poljoprivreda
- Javne službe
- Idealno za auto radionice, iznajmljivanje vozila, auto praonice, ugovarače usluga, trgovačke stručnjake, male građevinske tvrtke, male garaže i farme itd.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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