Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I

Čvrsta kontinuirana uporaba, izdržljiv dizajn: HDS 8/18-4 St stacionarni visokotlačni čistač s toplom vodom i uljnim plamenikom pouzdano obavlja zahtjevne zadatke čišćenja.

HDS 8/18-4 St je stacionarni visokotlačni čistač toplom vodom s uljnim plamenikom i vrhunskom opremom, dizajniran za kontinuiranu upotrebu u teškim primjenama. 4-polni, spori električni motor stvara veliku snagu. Robusna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra stvara visoki tlak i osigurava velike količine tople vode. Veliki filter za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine. Integrirani spremnik vode ima zaštitu od kamenca. Deterdžent se uzima i precizno dozira pomoću ventila. Indikator praznog pranja pokazuje kada ponestane deterdženta. Elektronički nadzor uljnog plamenika i cjelokupne tehnologije osigurava visoku razinu sigurnosti rada. Intuitivni okretni prekidač ili dodatni daljinski upravljač čine rad jednostavnim, a zadaci servisiranja i održavanja također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Sa širokim rasponom dostupnog pribora, HDS 8/18-4 St može se prilagoditi za različite zadatke čišćenja. Stroj se može nadopuniti manometrom i brojačem sati, drugom jedinicom za doziranje deterdženta i sustavom za smanjenje tlaka.

Značajke i prednosti
Robusna pumpa s kvačnim vratilom i glavom cilindra od mesinga.
  • Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
  • Posebno robustan i iznimno dugotrajan.
  • Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
Visokokvalitetna oprema
  • Integrirani rezervoar za vodu s zaštitom od kamenca i indikatorom prazne posude štiti grijni kalup i cijeli sustav od naslaga kamenca.
  • Kućište i okvir su od čelične ploče s premazom prahom za dugovječnost.
  • Ulaz za deterdžent s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude uključeni su u standardnu isporuku, uz mogućnost dodavanja drugog.
4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem
  • 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme.
  • Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
  • Vrlo niski vibracije motora.
Pouzdani Kärcher plamenici s maksimalnom učinkovitošću
  • Visokoučinkoviti plamenik na ulje s uspravnim grijačem i kontinuiranim paljenjem bez detonacija.
  • Izbjegavanje kondenzacije i korozije zbog vertikalne izvedbe.
  • Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany".
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
  • Automatsko isključivanje u slučaju curenja ili kvara faze.
  • Automatsko isključivanje u slučaju niskog napona ili prenapona.
  • Praćenje temperature plamena i emisije, zaštita od nedostatka vode/preopterećenja, zaštita od kamenca s indikatorom prazne posude i praćenje kvara osiguravaju siguran i dugotrajan rad
Lako za uporabu
  • Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
  • Jednostavan koncept sa samorazumljivim simbolima i jasno raspoređenom upravljačkom pločom.
  • Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
Sustav za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje za još bolje rezultate čišćenja
  • Za točno, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
  • Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
  • Prikaz kodova grešaka, statusa rada, intervala održavanja pumpe i praćenje nepravilnog rada plamenika i cijelog uređaja olakšavaju servisiranje
Veliki, transparentni fini vodeni filtar
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
  • Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
  • Produljuje životni vijek komponenti i stroja.
Visoka fleksibilnost
  • Uređaj se alternativno može upravljati daljinskim upravljačem.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 800
Radni tlak (bar) 180
Maks. tlak (bar) 215
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Dolazna temperatura (°C) maks. 30
Priključna snaga (kW) 5,5
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,1
Toplinska energija (kW) 61
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost stacionarni
Zaštita (A) 16
Težina (s priborom) (kg) 160
Težina uklj. ambalažu (kg) 170
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1142 x 578 x 790

Opseg isporuke

  • Nadziranje plamena
  • Pripremljeno za funkciju Servo Control
  • Pripremljeno za daljinski upravljač
  • Power mlaznica
  • Funkcija deterdženta: Usisavanje

Oprema

  • Šipka za mjerenje razine ulja
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
  • RM1 doziranje
  • Zaštita od rada na suho
  • Veliki fini vodeni filtar
  • Spremnik s plovnim ventilom
  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Motor s vodenim hlađenjem
  • Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Područja primjene
  • Za čišćenje strojeva i vozila
  • Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
  • Idealno za uporabu u prehrambenoj i kemijskoj industriji
  • Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • U proizvodnim halama i radionicama gdje je potrebna topla voda
  • Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
  • Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
  • Javne službe
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
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