Visokotlačni perač HDS 8/18 -4 St EU-I
Čvrsta kontinuirana uporaba, izdržljiv dizajn: HDS 8/18-4 St stacionarni visokotlačni čistač s toplom vodom i uljnim plamenikom pouzdano obavlja zahtjevne zadatke čišćenja.
HDS 8/18-4 St je stacionarni visokotlačni čistač toplom vodom s uljnim plamenikom i vrhunskom opremom, dizajniran za kontinuiranu upotrebu u teškim primjenama. 4-polni, spori električni motor stvara veliku snagu. Robusna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra stvara visoki tlak i osigurava velike količine tople vode. Veliki filter za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine. Integrirani spremnik vode ima zaštitu od kamenca. Deterdžent se uzima i precizno dozira pomoću ventila. Indikator praznog pranja pokazuje kada ponestane deterdženta. Elektronički nadzor uljnog plamenika i cjelokupne tehnologije osigurava visoku razinu sigurnosti rada. Intuitivni okretni prekidač ili dodatni daljinski upravljač čine rad jednostavnim, a zadaci servisiranja i održavanja također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Sa širokim rasponom dostupnog pribora, HDS 8/18-4 St može se prilagoditi za različite zadatke čišćenja. Stroj se može nadopuniti manometrom i brojačem sati, drugom jedinicom za doziranje deterdženta i sustavom za smanjenje tlaka.
Značajke i prednosti
Robusna pumpa s kvačnim vratilom i glavom cilindra od mesinga.
- Pouzdana i dugovječna: Kärcher visokoučinkovita KÄRCHER pumpa s koljenastom osovinom osigurava optimalni tlak.
- Posebno robustan i iznimno dugotrajan.
- Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
Visokokvalitetna oprema
- Integrirani rezervoar za vodu s zaštitom od kamenca i indikatorom prazne posude štiti grijni kalup i cijeli sustav od naslaga kamenca.
- Kućište i okvir su od čelične ploče s premazom prahom za dugovječnost.
- Ulaz za deterdžent s ventilom za doziranje i indikatorom prazne posude uključeni su u standardnu isporuku, uz mogućnost dodavanja drugog.
4-polni elektromotor s vodenim hlađenjem
- 4-polni, usporeni elektromotor jamči dugo radno vrijeme.
- Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
- Vrlo niski vibracije motora.
Pouzdani Kärcher plamenici s maksimalnom učinkovitošću
- Visokoučinkoviti plamenik na ulje s uspravnim grijačem i kontinuiranim paljenjem bez detonacija.
- Izbjegavanje kondenzacije i korozije zbog vertikalne izvedbe.
- Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany".
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
- Automatsko isključivanje u slučaju curenja ili kvara faze.
- Automatsko isključivanje u slučaju niskog napona ili prenapona.
- Praćenje temperature plamena i emisije, zaštita od nedostatka vode/preopterećenja, zaštita od kamenca s indikatorom prazne posude i praćenje kvara osiguravaju siguran i dugotrajan rad
Lako za uporabu
- Samo jedan rotacijski prekidač za sve funkcije jamči jednostavno upravljanje bez dugih vremena obuke.
- Jednostavan koncept sa samorazumljivim simbolima i jasno raspoređenom upravljačkom pločom.
- Praktični prikaz pogreške odmah obavještava korisnike i štedi vrijeme.
Sustav za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje za još bolje rezultate čišćenja
- Za točno, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje.
- Opsežna mreža servisa s visoko obučenim servisnim tehničarima.
- Prikaz kodova grešaka, statusa rada, intervala održavanja pumpe i praćenje nepravilnog rada plamenika i cijelog uređaja olakšavaju servisiranje
Veliki, transparentni fini vodeni filtar
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
- Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
- Produljuje životni vijek komponenti i stroja.
Visoka fleksibilnost
- Uređaj se alternativno može upravljati daljinskim upravljačem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 800
|Radni tlak (bar)
|180
|Maks. tlak (bar)
|215
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 30
|Priključna snaga (kW)
|5,5
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,1
|Toplinska energija (kW)
|61
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|stacionarni
|Zaštita (A)
|16
|Težina (s priborom) (kg)
|160
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|170
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1142 x 578 x 790
Opseg isporuke
- Nadziranje plamena
- Pripremljeno za funkciju Servo Control
- Pripremljeno za daljinski upravljač
- Power mlaznica
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
Oprema
- Šipka za mjerenje razine ulja
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Unaprijed opremljen za ulaz za deterdžent
- RM1 doziranje
- Zaštita od rada na suho
- Veliki fini vodeni filtar
- Spremnik s plovnim ventilom
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Motor s vodenim hlađenjem
- Okvir i poklopac: Čelik, premazan prahom
Područja primjene
- Za čišćenje strojeva i vozila
- Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
- Idealno za uporabu u prehrambenoj i kemijskoj industriji
- Za primjenu u proizvodnim, logističkim halama te skladištima teške industrije
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- U proizvodnim halama i radionicama gdje je potrebna topla voda
- Idealno za salone automobila, tvrtke za iznajmljivanje automobila i servisne postaje
- Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
- Javne službe
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
Pribor
Sredstva za čišćenje
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