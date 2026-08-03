HDS 8/18-4 St je stacionarni visokotlačni čistač toplom vodom s uljnim plamenikom i vrhunskom opremom, dizajniran za kontinuiranu upotrebu u teškim primjenama. 4-polni, spori električni motor stvara veliku snagu. Robusna pumpa radilice s mesinganom glavom cilindra stvara visoki tlak i osigurava velike količine tople vode. Veliki filter za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine. Integrirani spremnik vode ima zaštitu od kamenca. Deterdžent se uzima i precizno dozira pomoću ventila. Indikator praznog pranja pokazuje kada ponestane deterdženta. Elektronički nadzor uljnog plamenika i cjelokupne tehnologije osigurava visoku razinu sigurnosti rada. Intuitivni okretni prekidač ili dodatni daljinski upravljač čine rad jednostavnim, a zadaci servisiranja i održavanja također su dizajnirani tako da budu jednostavni za korištenje. Sa širokim rasponom dostupnog pribora, HDS 8/18-4 St može se prilagoditi za različite zadatke čišćenja. Stroj se može nadopuniti manometrom i brojačem sati, drugom jedinicom za doziranje deterdženta i sustavom za smanjenje tlaka.