Ovaj visokotlačni čistač je kompaktan stroj s 840 milimetara dugačkim kopljem od nehrđajućeg čelika koji impresionira svojim jednostavnim rukovanjem i visokom robusnošću. Koristi se za jednostavno, temeljito čišćenje vozila, strojeva i alata te dvorišta i vrtova. Sadrži mjedenu glavu cilindra i visokokvalitetno čelično mrežasto crijevo, što rezultira malim trošenjem i visokom izdržljivošću. Automatski sustav za rasterećenje tlaka štiti komponente, produljuje vijek trajanja i smanjuje troškove popravka i održavanja. Integrirana kućna baza koristi se za praktično skladištenje mlaznica. Ovaj sveobuhvatni cjelokupni paket zaokružuju EASY!Lock zatvarači za brzo otpuštanje, koji omogućuju znatno brže rukovanje u usporedbi s uobičajenim navojnim čepovima.