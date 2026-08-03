Visokotlačni perač HD 5/11 Classic
Kompaktan, robustan i jednostavan HD 5/11 E Classic visokotlačni čistač. S glavom cilindra od mesinga i visokokvalitetnim dodacima.
Ovaj visokotlačni čistač je kompaktan stroj s 840 milimetara dugačkim kopljem od nehrđajućeg čelika koji impresionira svojim jednostavnim rukovanjem i visokom robusnošću. Koristi se za jednostavno, temeljito čišćenje vozila, strojeva i alata te dvorišta i vrtova. Sadrži mjedenu glavu cilindra i visokokvalitetno čelično mrežasto crijevo, što rezultira malim trošenjem i visokom izdržljivošću. Automatski sustav za rasterećenje tlaka štiti komponente, produljuje vijek trajanja i smanjuje troškove popravka i održavanja. Integrirana kućna baza koristi se za praktično skladištenje mlaznica. Ovaj sveobuhvatni cjelokupni paket zaokružuju EASY!Lock zatvarači za brzo otpuštanje, koji omogućuju znatno brže rukovanje u usporedbi s uobičajenim navojnim čepovima.
Značajke i prednosti
Niska potrošnja i dug vijek trajanjaVisokokvalitetna cilindarska glava od mesinga. Keramički premazani klipovi od nehrđajućeg čelika Automatsko smanjenje tlaka
Visokokvalitetni pribor840-mm duža mlaznica od nehrđajućeg čelika Robusna gumena cijev s čeličnom mrežom Profesionalna visokotlačna pištolj s nehrđajućim ventilom
Brojne opcije za pohranuDržač za pohranu mlaznica Integrirane kuke za kabl Držač za mlaznice
EASY!Lock brzi spojni navoj
- Kratko vrijeme postavljanja (montaža i demontaža)
- Brza zamjena pribora
- Intuitivan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|200 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|110
|Maks. tlak (bar)
|160
|Priključna snaga (kW)
|2,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|036
|Dovod vode
|3/4″
|Mobilnost
|Mobilni
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|25,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|334 x 366 x 954
Opseg isporuke
- Power mlaznica
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
Oprema
- Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje vozila
- Za čišćenje strojeva i alata (na gradilištu)
- Za čišćenje dvorišta i vrtova (zidovi, staze, paviljoni)
- Za spontano čišćenje malih područja
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