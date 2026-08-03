Visokotlačni perač HD 5/13 E Classic

Kompaktan, robustan i jednostavan visokotlačni čistač HD 5/13 E Classic. S glavom cilindra od mesinga i visokokvalitetnim dodacima.

Ovaj visokotlačni čistač je kompaktan stroj s 840 milimetara dugačkim kopljem od nehrđajućeg čelika koji impresionira svojim jednostavnim rukovanjem i visokom robusnošću. Koristi se za jednostavno, temeljito čišćenje vozila, strojeva i alata te dvorišta i vrtova. Sadrži mjedenu glavu cilindra i visokokvalitetno čelično mrežasto crijevo, što rezultira malim trošenjem i visokom izdržljivošću. Automatski sustav za rasterećenje tlaka štiti komponente, produljuje vijek trajanja i smanjuje troškove popravka i održavanja. Integrirana kućna baza koristi se za praktično skladištenje mlaznica. Ovaj sveobuhvatni cjelokupni paket zaokružuju EASY!Lock zatvarači za brzo otpuštanje, koji omogućuju znatno brže rukovanje u usporedbi s uobičajenim navojnim čepovima.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 5/13 E Classic: Niska potrošnja i dug vijek trajanja
Niska potrošnja i dug vijek trajanja
Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga. Keramički premazani klipovi od nehrđajućeg čelika Automatsko smanjenje tlaka
Visokotlačni perač HD 5/13 E Classic: Visokokvalitetni pribor
Visokokvalitetni pribor
840-mm duža mlaznica od nehrđajućeg čelika Robusna gumena cijev s čeličnom mrežom Profesionalna visokotlačna pištolj s nehrđajućim ventilom
Visokotlačni perač HD 5/13 E Classic: Brojne opcije za pohranu
Brojne opcije za pohranu
Držač za pohranu mlaznica Integrirane kuke za kabl Držač za mlaznice
EASY!Lock brzi spojni navoj
  • Kratko vrijeme postavljanja (montaža i demontaža)
  • Brza zamjena pribora
  • Intuitivan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 130
Maks. tlak (bar) 170
Priključna snaga (kW) 2,7
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 034
Dovod vode 3/4″
Mobilnost Mobilni
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 18,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 27,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 334 x 366 x 954

Opseg isporuke

  • Power mlaznica
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar

Oprema

  • Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 5/13 E Classic
Visokotlačni perač HD 5/13 E Classic
Visokotlačni perač HD 5/13 E Classic
Područja primjene
  • Za čišćenje vozila
  • Za čišćenje strojeva i alata (na gradilištu)
  • Za čišćenje dvorišta i vrtova (zidovi, staze, paviljoni)
  • Za spontano čišćenje malih područja
Pribor
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