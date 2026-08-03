S našim robusnim i mobilnim visokotlačnim čistačem s hladnom vodom HD 9/23 Ge Tr1 niti zahtjevno visokotlačno čišćenje koje je uobičajeno u građevini ili komunalnoj radnoj svakodnevici ne predstavlja problem čak i bez vanjske opskrbe električnom energijom i vodom. Zahvaljujući snažnom i pouzdanom benzinskom motoru Honda (EU STAGE V) i spremniku za vodu zapremine 1000 l ovaj uređaj radi potpuno autonomno. Radni tlak od 230 bara i količina vode od 930 l/h osiguravaju dovoljan učinak čišćenja čak i u slučaju tvrdokorne prljavštine. Osim toga, uređaj je opremljen korisnim detaljima kao što je ergonomski EASY!Force visokotlačni pištolj. Jednostavno rukovanje i različite mogućnosti odlaganja jasno govore koliko su prilagođeni korisniku. Prema želji su moguće i druge varijante konfiguracije uređaja kao što je varijanta s kabinom ili oprema s integriranim bubnjem za crijevo u stražnjem dijelu.