HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1

Mobilno i autonomno rješenje za dugo visokotlačno čišćenje na gradilištima i u komunalnim poduzećima: HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1 s benzinskim motorom Honda (EU STAGE V) i spremnikom za vodu 1000 l.

S našim robusnim i mobilnim visokotlačnim čistačem s hladnom vodom HD 9/23 Ge Tr1 niti zahtjevno visokotlačno čišćenje koje je uobičajeno u građevini ili komunalnoj radnoj svakodnevici ne predstavlja problem čak i bez vanjske opskrbe električnom energijom i vodom. Zahvaljujući snažnom i pouzdanom benzinskom motoru Honda (EU STAGE V) i spremniku za vodu zapremine 1000 l ovaj uređaj radi potpuno autonomno. Radni tlak od 230 bara i količina vode od 930 l/h osiguravaju dovoljan učinak čišćenja čak i u slučaju tvrdokorne prljavštine. Osim toga, uređaj je opremljen korisnim detaljima kao što je ergonomski EASY!Force visokotlačni pištolj. Jednostavno rukovanje i različite mogućnosti odlaganja jasno govore koliko su prilagođeni korisniku. Prema želji su moguće i druge varijante konfiguracije uređaja kao što je varijanta s kabinom ili oprema s integriranim bubnjem za crijevo u stražnjem dijelu.

Značajke i prednosti
Neovisno o vanjskom napajanju strujom ili vodom
  • Dizelski motori Yanmar ili benzinski motori Honda (oba EU STAGE V) za samostalan rad.
  • Spremnik zapremnine 1000 litara za najmanje jedan sat rada uz punu snagu.
  • Integriran koncept prikolice za visok stupanj mobilnosti i maksimalnu neovisnost.
Jednostavno i praktično rukovanje
  • Iznimno jednostavno rukovanje zbog čega su prilagođeni primjeni u parkovima za najam.
  • Komforna oprema s električnim pokretanjem motora i opcijskim bubnjem za crijevo.
  • Pretinac u stražnjem dijelu za spremanje kanistra goriva i pribora.
Robusna izvedba za surove radove
  • Pouzdani, prokušani visokotlačni čistači marke Kärcher dugog vijeka trajanja.
  • Opcijski se mogu dobiti prednja zaštitna šipka i stražnja cerada za zaštitu uređaja.
  • Integrirani sustav za zaštitu od smrzavanja omogućuje rad tijekom čitave godine.
Moguće više konfiguracija
  • Fleksibilne konfiguracije po mjeri za individualne zahtjeve kupaca.
  • Opcijska varijanta s kabinom za primjenu na platformi ili za ugradnju u vozila.
  • Na upit možemo izvesti spremnike u posebnim bojama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 930
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Proizvođač motora Honda
Vrsta motora GX 390
Težina (s priborom) (kg) 600
Dimenzije (d × š × v) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Servo kontrola
  • Power mlaznica

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
Videos
Područja primjene
  • Mobilno visokotlačno čišćenje u građevini npr. građevinskih strojeva ili vozila
  • Za najam preko tvrtki za iznajmljivanje strojeva za najrazličitije čišćenje
  • Idealan za tvrtke koje pružaju usluge čišćenja, npr. za uklanjanje grafita
  • Mobilno visokotlačno čišćenje u komunalnim poduzećima, npr. u parkovima
Configurable components

S uvelike proširenim radnim radijusom za maksimalnu fleksibilnost pri visokotlačnom čišćenju: pogodan za upotrebu, komplet za pričvršćivanje koluta za visokotlačno crijevo za Kärcher HD prikolicu može smjestiti do 50 metara visokotlačnog crijeva, što omogućuje čišćenje na velikim udaljenostima od prikolice i štiti crijevo tijekom skladištenja i transporta.

Pribor za pričvršćivanje za Kärcher HD prikolicu: namjestiva i vrlo robusna crna prednja maska ​​sa zaštitom pruža motoru i pumpnoj jedinici na Kärcher HD-prikolicama pouzdanu zaštitu od vanjskih oštećenja. Ako motor ili crpka zahtijevaju servisiranje, zaštita se može lako otvoriti.

Kuka za dizalicu koja se može naknadno montirati i koja se može pričvrstiti na Kärcher HD prikolice, koristi samo jedno središnje sidrište, omogućavajući brz i jednostavan utovar i transport prikolica do sljedećeg mjesta.

Čvrsta, crna cerada pruža učinkovitu zaštitu stražnjeg dijela Kärcher HD prikolica od prljavštine i neovlaštenog pristupa. Komplet za pričvršćivanje može se naknadno ugraditi u bilo koje vrijeme, a može se i zaključati.

Brojač proteklog vremena koji se može naknadno ugraditi omogućuje praćenje razdoblja korištenja Kärcher HD prikolice do točno u minutu. Kao rezultat toga, brojač se može koristiti za precizne analize isplativosti i osobito je koristan kao osnova za fakturiranje najma.

Sa zapreminom od 20 litara ovaj, siguran za transport, spremnik goriva produžuje mogućnost čišćenja s Kärcher HD prikolicama za mnogo sati.

Rotacijsko svjetlo koje se može naknadno ugraditi na Kärcher HD prikolice povećava njihovu vidljivost u bilo koje doba dana. Ovo jako vidljivo svjetlo povećava zaštitu korisnika, stroja i drugih strana.

pribor za zaštitu spremnika na Kärcher HD prikolicama: Vrlo robusna zaštita od udara, učinkovito štiti prikolicu od vanjskih oštećenja poboljšavajući sigurnost drugih sudionika u prometu.

Branik koji se može naknadno ugraditi na Kärcher HD prikolice učinkovito štiti prikolice tijekom transporta, a omogućuje i veće brzine vožnje.

Poklopac za motor i pumpnu jedinicu koji se može naknadno ugraditi na Kärcher HD prikolicama učinkovito štiti benzinski ili dizelski motor i visokotlačnu pumpu visokotlačnog čistača od prljavštine tijekom transporta do mjesta korištenja.
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Created with AI (artificial intelligence)

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