HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
Mobilno i autonomno rješenje za dugo visokotlačno čišćenje na gradilištima i u komunalnim poduzećima: HD prikolica HD 9/23 Ge Tr1 s benzinskim motorom Honda (EU STAGE V) i spremnikom za vodu 1000 l.
S našim robusnim i mobilnim visokotlačnim čistačem s hladnom vodom HD 9/23 Ge Tr1 niti zahtjevno visokotlačno čišćenje koje je uobičajeno u građevini ili komunalnoj radnoj svakodnevici ne predstavlja problem čak i bez vanjske opskrbe električnom energijom i vodom. Zahvaljujući snažnom i pouzdanom benzinskom motoru Honda (EU STAGE V) i spremniku za vodu zapremine 1000 l ovaj uređaj radi potpuno autonomno. Radni tlak od 230 bara i količina vode od 930 l/h osiguravaju dovoljan učinak čišćenja čak i u slučaju tvrdokorne prljavštine. Osim toga, uređaj je opremljen korisnim detaljima kao što je ergonomski EASY!Force visokotlačni pištolj. Jednostavno rukovanje i različite mogućnosti odlaganja jasno govore koliko su prilagođeni korisniku. Prema želji su moguće i druge varijante konfiguracije uređaja kao što je varijanta s kabinom ili oprema s integriranim bubnjem za crijevo u stražnjem dijelu.
Značajke i prednosti
Neovisno o vanjskom napajanju strujom ili vodom
- Dizelski motori Yanmar ili benzinski motori Honda (oba EU STAGE V) za samostalan rad.
- Spremnik zapremnine 1000 litara za najmanje jedan sat rada uz punu snagu.
- Integriran koncept prikolice za visok stupanj mobilnosti i maksimalnu neovisnost.
Jednostavno i praktično rukovanje
- Iznimno jednostavno rukovanje zbog čega su prilagođeni primjeni u parkovima za najam.
- Komforna oprema s električnim pokretanjem motora i opcijskim bubnjem za crijevo.
- Pretinac u stražnjem dijelu za spremanje kanistra goriva i pribora.
Robusna izvedba za surove radove
- Pouzdani, prokušani visokotlačni čistači marke Kärcher dugog vijeka trajanja.
- Opcijski se mogu dobiti prednja zaštitna šipka i stražnja cerada za zaštitu uređaja.
- Integrirani sustav za zaštitu od smrzavanja omogućuje rad tijekom čitave godine.
Moguće više konfiguracija
- Fleksibilne konfiguracije po mjeri za individualne zahtjeve kupaca.
- Opcijska varijanta s kabinom za primjenu na platformi ili za ugradnju u vozila.
- Na upit možemo izvesti spremnike u posebnim bojama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 930
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Proizvođač motora
|Honda
|Vrsta motora
|GX 390
|Težina (s priborom) (kg)
|600
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Servo kontrola
- Power mlaznica
Oprema
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
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Područja primjene
- Mobilno visokotlačno čišćenje u građevini npr. građevinskih strojeva ili vozila
- Za najam preko tvrtki za iznajmljivanje strojeva za najrazličitije čišćenje
- Idealan za tvrtke koje pružaju usluge čišćenja, npr. za uklanjanje grafita
- Mobilno visokotlačno čišćenje u komunalnim poduzećima, npr. u parkovima