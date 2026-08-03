Kompaktni, lagani i svestrano primjenjivi visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/12 CX Plus osvaja odličnom pokretljivošću te je prikladan za rad i u vertikalnom i u horizontalnom položaju. Uređaj ima rafinirani spremnik za pribor, a zahvaljujući cilindarskoj glavi od mesinga i automatskom tlačnom rasterećenju obećava dug životni vijek. U paketu opreme također se nalaze i novo razvijeni EASY!Force visokotlačni pištolj kao i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokotlačni pištolj iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Rad bez umaranja, kao i brzo pripremanje i raspremanje uređaja stoga su u serijskoj opremi te zaokružuju uspjeli cjelokupni koncept uređaja.