Visokotlačni perač HD 5/15 C Edition Power Control *EU

Praktičan, mobilan, svestran: visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/15 C za okomiti i vodoravni rad. S spremištem za pribor, mesinganom glavom cilindra i automatskim rasterećenjem tlaka.

Kompaktan, lagan i svestran HD 5/15 C visokotlačni čistač s hladnom vodom nudi izvanrednu mobilnost i prikladan je za okomiti i vodoravni rad. Stroj je opremljen sofisticiranim spremištem za pribor, a glava cilindra od mesinga i automatsko rasterećenje tlaka osiguravaju dug radni vijek. U isto vrijeme, impresionira inovativnim novim razvojem koji dugoročno povećava radnu udobnost za operatera osiguravajući rad bez napora i postavljanje i rastavljanje koje štedi vrijeme. EASY!Force visokotlačni pištolj koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, dok EASY!Lock brzootpuštajući pričvršćivači čine rukovanje pet puta bržim nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez kompromisa kada je u pitanju robusnost i dugovječnost. Općenito, opsežan paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, s visokom razinom pogodnosti i dugim vijekom trajanja.

Značajke i prednosti
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Mobilnost
  • Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavan ukrcaj i praktičan transport.
  • Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb.
  • Kompaktna izvedba.
Fleksibilnost
  • Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju.
  • Kod rada u horizontalnom položaju kotači ne naliježu. Tako uređaj pruža maksimalnu stabilnost.
  • Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje.
Kvaliteta
  • Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
  • Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Pospremanje pribora
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
  • Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
  • Gumena traka za fiksiranje visokotlačnog crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Priključna snaga (kW) 2,8
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 25,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 28
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 360 x 930

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 5/15 C Edition Power Control *EU
Visokotlačni perač HD 5/15 C Edition Power Control *EU
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