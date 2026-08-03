Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus

Praktičan, mobilan, svestran: visokotl. čistač s hlad. vodom HD 5/15 CX Plus za rad u vert. i horiz. polož. Sa spremnikom za pribor, cilind. glavom od mesinga i autom. tlačnim rasterećenjem.

Kompaktni, lagani i svestrano primjenjivi visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/15 CX Plus osvaja odličnom pokretljivošću te je prikladan za rad i u vertikalnom i u horizontalnom položaju. Uređaj ima rafinirani spremnik za pribor, a zahvaljujući cilindarskoj glavi od mesinga i automatskom tlačnom rasterećenju obećava dug životni vijek. Istovremeno također osvaja i inovativnim novim razvojima, koji korisniku trajno povećavaju komfor u radu, tako da mu omogućuju rad bez umaranja te brzo pripremanje i raspremanje uređaja. EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza i tako smanjuje silu držanja na nulu, dok EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robusnosti i dugovječnosti. Sveukupno uvjerljiv paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, uz visoki komfor i dugovječnost.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus: Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus: Mobilnost
Mobilnost
Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavan ukrcaj i praktičan transport. Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb. Kompaktna izvedba.
Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus: Fleksibilnost
Fleksibilnost
Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Kod rada u horizontalnom položaju kotači ne naliježu. Tako uređaj pruža maksimalnu stabilnost. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje.
Kvaliteta
  • Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
  • Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Pospremanje pribora
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
  • Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
  • Integrirani bubanj za crijevo s visokotlačnim crijevom dužine 15 m. Za veliki radijus djelovanja i jednostavno brzo pospremanje (CX-varijante).
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Priključna snaga (kW) 2,8
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice (mm) 32
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 28,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 31,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 370 x 930

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Čistač prljavštine

Oprema

  • Bubanj za crijevo
  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus
Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus
Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus
Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus
Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus
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