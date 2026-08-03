Visokotlačni perač HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Praktičan, mobilan, svestran: visokotl. čistač s hlad. vodom HD 5/15 CX Plus za rad u vert. i horiz. položaju. Sa spremnikom za pribor, cilind. glavom od mesinga i autom. tlačnim rastereć.
Kompaktni, lagani i svestrano primjenjivi visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/15 CX Plus osvaja odličnom pokretljivošću te je prikladan za rad i u vertikalnom i u horizontalnom položaju. Uređaj ima rafinirani spremnik za pribor, a zahvaljujući cilindarskoj glavi od mesinga i automatskom tlačnom rasterećenju obećava dug životni vijek.
Značajke i prednosti
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
MobilnostIntegrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavan ukrcaj i praktičan transport. Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb. Kompaktna izvedba.
FleksibilnostMoguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Kod rada u horizontalnom položaju kotači ne naliježu. Tako uređaj pruža maksimalnu stabilnost. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje.
Kvaliteta
- Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
- Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Pospremanje pribora
- Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
- Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
- Integrirani bubanj za crijevo s visokotlačnim crijevom dužine 15 m. Za veliki radijus djelovanja i jednostavno brzo pospremanje (CX-varijante).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500
|Dolazna temperatura (°C)
|do 60
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Priključna snaga (kW)
|2,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|30,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|32,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 370 x 930
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Čistač prljavštine
- Sredstva za čišćenje površina: FR Clássico
Oprema
- Bubanj za crijevo
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
- Isključivanje tlaka
Pribor
Sredstva za čišćenje
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