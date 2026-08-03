Kompaktni, lagani i svestrano primjenjivi visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/15 CX Plus osvaja odličnom pokretljivošću te je prikladan za rad i u vertikalnom i u horizontalnom položaju. Uređaj ima rafinirani spremnik za pribor, a zahvaljujući cilindarskoj glavi od mesinga i automatskom tlačnom rasterećenju obećava dug životni vijek.