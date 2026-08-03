Kompaktan, lagan i svestran visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/17 C Plus nudi izvanrednu mobilnost i prikladan je za vertikalni i horizontalni rad. Stroj je opremljen sofisticiranim spremištem pribora, a mjedena glava cilindra i automatsko rasterećenje tlaka osiguravaju dugi vijek trajanja. Istodobno, impresionira inovativnim novim razvojima koji dugoročno povećavaju udobnost rada za operatera osiguravajući rad bez napora i uštedu vremena za postavljanje i demontažu. Visokotlačni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, dok brzi zatvarači EASY!Lock čine rukovanje pet puta brže nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez kompromisa kada je riječ o robusnosti i dugovječnosti. Općenito, sveobuhvatan paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, s visokom razinom praktičnosti i dugim vijekom trajanja.