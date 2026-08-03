Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus

Praktičan, mobilan, svestran: visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/17 C Plus za vertikalni i horizontalni rad. S pohranom pribora, mjedenom glavom cilindra i auto. rasterećenjem tlaka.

Kompaktan, lagan i svestran visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 5/17 C Plus nudi izvanrednu mobilnost i prikladan je za vertikalni i horizontalni rad. Stroj je opremljen sofisticiranim spremištem pribora, a mjedena glava cilindra i automatsko rasterećenje tlaka osiguravaju dugi vijek trajanja. Istodobno, impresionira inovativnim novim razvojima koji dugoročno povećavaju udobnost rada za operatera osiguravajući rad bez napora i uštedu vremena za postavljanje i demontažu. Visokotlačni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, dok brzi zatvarači EASY!Lock čine rukovanje pet puta brže nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, bez kompromisa kada je riječ o robusnosti i dugovječnosti. Općenito, sveobuhvatan paket opreme za izvrsne rezultate čišćenja, s visokom razinom praktičnosti i dugim vijekom trajanja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus: Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus: Mobilnost
Mobilnost
Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavan ukrcaj i praktičan transport. Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb. Kompaktna izvedba. Integrirana ručka za nošenje na prednjoj strani uređaja omogućuje jednostavan ukrcaj i praktičan transport. Izvlačna ručka koja se uvlači pritiskom na gumb. Kompaktna izvedba.
Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus: Fleksibilnost
Fleksibilnost
Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Kod rada u horizontalnom položaju kotači ne naliježu. Tako uređaj pruža maksimalnu stabilnost. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje. Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Kod rada u horizontalnom položaju kotači ne naliježu. Tako uređaj pruža maksimalnu stabilnost. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje.
Kvaliteta
  • Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
  • Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
  • Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
  • Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Pospremanje pribora
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
  • Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
  • Gumena traka za fiksiranje visokotlačnog crijeva.
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
  • Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
  • Gumena traka za fiksiranje visokotlačnog crijeva.
Mobilnost
Fleksibilnost
Pospremanje pribora
Kvaliteta
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 480
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 170 / 17
Maks. tlak (bar/MPa) 200 / 20
Priključna snaga (kW) 3
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice (mm) 27
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 26,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 28,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 360 x 930

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 200 bar
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Čistač prljavštine

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus
Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus
Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus
Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus
Visokotlačni perač HD 5/17 C Plus
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