Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus
Kompaktan, mobilan i lagan visokotlačni čistač HD 5/11 P Plus. S glodalom za nečistoću, cilind. glavom od mesinga, ručkom i autom. tlačnim rasterećenjem. Za rad u vodor. i okomitom položaju.
U opsegu isporuke prijenosnog visokotlačnog čistača HD 5/11 P Plus nalazi se glodalo za nečistoću, pomoću kojega je moguće brzo ukloniti tvrdokorne nečistoće. Pouzdana aksijalna crpka s tri klipa ima visokokvalitetnu cilindarsku glavu od mesinga. Ovaj kompaktni, lagani i vrlo mobilni uređaj može raditi u okomitom i vodoravnom položaju pa stoga pruža maksimalnu fleksibilnost u uporabi. Rad bez umaranja te brzo opremanje i raspremanje uređaja jamče ove nove inovacije: dok EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja smanjila na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. Sustav automatskog tlačnog rasterećenja štiti komponente, produljuje životni vijek uređaja te smanjuje troškove popravka i održavanja, kao i sile povlačenja na visokotlačnom pištolju. Uz to, uređaj zahtijeva vrlo malo mjesta. Promišljeno pospremanje pribora pruža mnoge praktične mogućnosti i smisleno zaokružuje opsežni paket opreme.
Značajke i prednosti
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Prvorazredna mobilnostIntegrirana ručka na prednjoj strani uređaja omogućuje lagan utovar i praktičan transport. Kompaktna izvedba i mala težina.
FleksibilnostMoguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje. U ležećem radu uređaj pruža maksimalnu sigurnost.
Kvaliteta
- Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
- Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Pospremanje pribora
- Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
- Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
- Gumena traka za fiksiranje visokotlačnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|490
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Maks. tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Priključna snaga (kW)
|2,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|20,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|23
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|351 x 312 x 904
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Čistač prljavštine
Oprema
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje fasada
- Gradilišta
- Čišćenje podova i zidova
- Vanjsko područje
- Vozila
- Strojevi i uređaji
Pribor
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