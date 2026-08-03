U opsegu isporuke prijenosnog visokotlačnog čistača HD 5/11 P Plus nalazi se glodalo za nečistoću, pomoću kojega je moguće brzo ukloniti tvrdokorne nečistoće. Pouzdana aksijalna crpka s tri klipa ima visokokvalitetnu cilindarsku glavu od mesinga. Ovaj kompaktni, lagani i vrlo mobilni uređaj može raditi u okomitom i vodoravnom položaju pa stoga pruža maksimalnu fleksibilnost u uporabi. Rad bez umaranja te brzo opremanje i raspremanje uređaja jamče ove nove inovacije: dok EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja smanjila na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. Sustav automatskog tlačnog rasterećenja štiti komponente, produljuje životni vijek uređaja te smanjuje troškove popravka i održavanja, kao i sile povlačenja na visokotlačnom pištolju. Uz to, uređaj zahtijeva vrlo malo mjesta. Promišljeno pospremanje pribora pruža mnoge praktične mogućnosti i smisleno zaokružuje opsežni paket opreme.