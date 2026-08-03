Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus

Kompaktan, mobilan i lagan visokotlačni čistač HD 5/11 P Plus. S glodalom za nečistoću, cilind. glavom od mesinga, ručkom i autom. tlačnim rasterećenjem. Za rad u vodor. i okomitom položaju.

U opsegu isporuke prijenosnog visokotlačnog čistača HD 5/11 P Plus nalazi se glodalo za nečistoću, pomoću kojega je moguće brzo ukloniti tvrdokorne nečistoće. Pouzdana aksijalna crpka s tri klipa ima visokokvalitetnu cilindarsku glavu od mesinga. Ovaj kompaktni, lagani i vrlo mobilni uređaj može raditi u okomitom i vodoravnom položaju pa stoga pruža maksimalnu fleksibilnost u uporabi. Rad bez umaranja te brzo opremanje i raspremanje uređaja jamče ove nove inovacije: dok EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila držanja smanjila na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. Sustav automatskog tlačnog rasterećenja štiti komponente, produljuje životni vijek uređaja te smanjuje troškove popravka i održavanja, kao i sile povlačenja na visokotlačnom pištolju. Uz to, uređaj zahtijeva vrlo malo mjesta. Promišljeno pospremanje pribora pruža mnoge praktične mogućnosti i smisleno zaokružuje opsežni paket opreme.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus: Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus: Prvorazredna mobilnost
Prvorazredna mobilnost
Integrirana ručka na prednjoj strani uređaja omogućuje lagan utovar i praktičan transport. Kompaktna izvedba i mala težina.
Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus: Fleksibilnost
Fleksibilnost
Moguć rad u horizontalnom i vertikalnom položaju. Zasebni parkirni i transportni položaj uređaja za prskanje. U ležećem radu uređaj pruža maksimalnu sigurnost.
Kvaliteta
  • Automatsko tlačno rasterećenje štiti komponente i produljuje životni vijek.
  • Visokokvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Pospremanje pribora
  • Vijčani spoj (M 18 × 1,5) za čuvanje površinskog čistača izravno na uređaju.
  • Praktični pretinci za trostruku mlaznicu i rotorsku mlaznicu.
  • Gumena traka za fiksiranje visokotlačnog crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 490
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 110 / 11
Maks. tlak (bar/MPa) 160 / 16
Priključna snaga (kW) 2,2
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 20,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 23
Dimenzije (d × š × v) (mm) 351 x 312 x 904

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Čistač prljavštine

Oprema

  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus
Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus
Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus
Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus
Visokotlačni perač HD 5/11 P Plus
Područja primjene
  • Čišćenje fasada
  • Gradilišta
  • Čišćenje podova i zidova
  • Vanjsko područje
  • Vozila
  • Strojevi i uređaji
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