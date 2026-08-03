Visokotlačni perač HD 7/15 G
Za maksimalnu mobilnost i najbolje rezultate čišćenja u teškim uvjetima: benzinski visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 7/15 G s tlakom od 150 bara iz Gasoline Advanced serije.
HD 7/15 G iz Gasoline Advanced serije, s tlakom od 150 bara jamči Vam uvijek najbolje rezultate čišćenja. Benzinski visokotlačni čistač s hladnom vodom opremljen je Honda benzinskim motorom, koji Vam omogućuje potpunu neovisnost od eksternih izvora električne energije. Osim toga, uređaj može usisavati vodu – primjerice iz vrtnih jezeraca ili jezera – te se može koristiti za čišćenje. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima sklapanje i rasklapanje uređaja u usporedbi s običnim vijčanim spojevima ide pet puta brže. Koncipiran za primjene u najtežim uvjetima, s iznimno robusnim osnovnim okvirom te, zahvaljujući ergonomskom konceptu okvira, također iznenađujuće mobilan, tako da je transport na kotačima otpornima na defekte jednostavno izvediv čak i na neravnim podlogama. Pumpa je pouzdano zaštićena velikim vodenim filtrom i termo-ventilom. Po želji je moguć i Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom ili nadogradnja za bubanj za crijevo.
Značajke i prednosti
Maksimalna neovisnostS pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primjene bez eksterne opskrbe električnom energijom. Može usisavati vodu – primjerice iz jezera ili vrtnih jezeraca – i upotrebljavati se za čišćenje.
Izniman komfor u rukovanjuErgonomski koncept okvira olakšava transport također i na neravnim podlogama. Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju. Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
SvestranostOpcionalni Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom pouzdano štiti uređaj. Opcionalna mogućnost isporuke nadogradnje za kraće vrijeme pripreme i raspremanja. Nosiva verzija s robusnim cjevastim okvirom specijalno za ličioce i gipsere (HD 728 B).
Konstruirano za najteže uvjete
- Vrlo robusni osnovni okvir za svakodnevnu primjenu u teškim uvjetima.
- Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
- Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|650
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Dovod vode
|1″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Vrsta motora
|GX 160
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Mobilni
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|39,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|44
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|790 x 608 x 1104
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
- Power mlaznica
Oprema
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
Područja primjene
- Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
- Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primjena u šumarstvu)
- Industrija (čišćenje opreme)
- Uslužne djelatnosti (čišćenje vanjskih područja, primjerice trgova i parkirališta)
Pribor
Sredstva za čišćenje
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