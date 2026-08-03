HD 7/15 G iz Gasoline Advanced serije, s tlakom od 150 bara jamči Vam uvijek najbolje rezultate čišćenja. Benzinski visokotlačni čistač s hladnom vodom opremljen je Honda benzinskim motorom, koji Vam omogućuje potpunu neovisnost od eksternih izvora električne energije. Osim toga, uređaj može usisavati vodu – primjerice iz vrtnih jezeraca ili jezera – te se može koristiti za čišćenje. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima sklapanje i rasklapanje uređaja u usporedbi s običnim vijčanim spojevima ide pet puta brže. Koncipiran za primjene u najtežim uvjetima, s iznimno robusnim osnovnim okvirom te, zahvaljujući ergonomskom konceptu okvira, također iznenađujuće mobilan, tako da je transport na kotačima otpornima na defekte jednostavno izvediv čak i na neravnim podlogama. Pumpa je pouzdano zaštićena velikim vodenim filtrom i termo-ventilom. Po želji je moguć i Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom ili nadogradnja za bubanj za crijevo.