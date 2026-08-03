Visokotlačni perač HD 7/15 G

Za maksimalnu mobilnost i najbolje rezultate čišćenja u teškim uvjetima: benzinski visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 7/15 G s tlakom od 150 bara iz Gasoline Advanced serije.

HD 7/15 G iz Gasoline Advanced serije, s tlakom od 150 bara jamči Vam uvijek najbolje rezultate čišćenja. Benzinski visokotlačni čistač s hladnom vodom opremljen je Honda benzinskim motorom, koji Vam omogućuje potpunu neovisnost od eksternih izvora električne energije. Osim toga, uređaj može usisavati vodu – primjerice iz vrtnih jezeraca ili jezera – te se može koristiti za čišćenje. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji iskorištava reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, s kojima sklapanje i rasklapanje uređaja u usporedbi s običnim vijčanim spojevima ide pet puta brže. Koncipiran za primjene u najtežim uvjetima, s iznimno robusnim osnovnim okvirom te, zahvaljujući ergonomskom konceptu okvira, također iznenađujuće mobilan, tako da je transport na kotačima otpornima na defekte jednostavno izvediv čak i na neravnim podlogama. Pumpa je pouzdano zaštićena velikim vodenim filtrom i termo-ventilom. Po želji je moguć i Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom ili nadogradnja za bubanj za crijevo.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 7/15 G: Maksimalna neovisnost
Maksimalna neovisnost
S pouzdanim Honda odnosno Yanmar motorima, za primjene bez eksterne opskrbe električnom energijom. Može usisavati vodu – primjerice iz jezera ili vrtnih jezeraca – i upotrebljavati se za čišćenje.
Visokotlačni perač HD 7/15 G: Izniman komfor u rukovanju
Izniman komfor u rukovanju
Ergonomski koncept okvira olakšava transport također i na neravnim podlogama. Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju. Kotači zaštićeni od defekata jamče trajno veliku mobilnost.
Visokotlačni perač HD 7/15 G: Svestranost
Svestranost
Opcionalni Cage zaštitni okvir s karikama za ukrcaj kranom pouzdano štiti uređaj. Opcionalna mogućnost isporuke nadogradnje za kraće vrijeme pripreme i raspremanja. Nosiva verzija s robusnim cjevastim okvirom specijalno za ličioce i gipsere (HD 728 B).
Konstruirano za najteže uvjete
  • Vrlo robusni osnovni okvir za svakodnevnu primjenu u teškim uvjetima.
  • Veliki vodeni filtar za zaštitu pumpe.
  • Termo-ventil za zaštitu pumpe od pregrijavanja u cirkulirajućem radu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 650
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/MPa) 210 / 21
Dolazna temperatura (°C) 60
Dovod vode 1″
Vrsta pogona Benzin
Proizvođač motora Honda
Vrsta motora GX 160
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Mobilni
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 39,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 44
Dimenzije (d × š × v) (mm) 790 x 608 x 1104

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 6, 250 bar
  • Power mlaznica

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Visokotlačni perač HD 7/15 G
Područja primjene
  • Graditeljstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
  • Poljoprivreda (čišćenje vozila i opreme ili primjena u šumarstvu)
  • Industrija (čišćenje opreme)
  • Uslužne djelatnosti (čišćenje vanjskih područja, primjerice trgova i parkirališta)
Pribor
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