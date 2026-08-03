Visokotlačni perač HD 728 B Cage

Prijenosni visokotlačni čistač s hladnom vodom, s benzinskim motorom, za često promjenjiva mjesta uporabe.

Visokotlačni čistač s hladnom vodom i benzinskim pogonom, u kompaktnoj, horizontalnoj izvedbi za primjenu bez ovisnosti o električnoj energiji. Kompaktna jedinica motora-pumpe montirana je u stabilni, prijenosni okvir od cijevi. Zbog svojih kompaktnih dimenzija također je moguć i jednostavan transport do različitih mjesta primjene. Njegov 4-taktni motor s jednim cilindrom i zračnim hlađenjem lako je pokrenuti pomoću startera s vučnim užetom. Cilindarska glava od mesinga s ventilima od plemenitog čelika prikladna je za industrijsku primjenu, a osigurava dugotrajni rad. Posebne odlike uređaja su ventil za doziranje sredstva za čišćenje s kontinuiranom regulacijom - točno doziranje i štedljiva potrošnja sredstva za čišćenje koja iz toga proizlazi. Ugrađeni sigurnosni ventil pruža pouzdanu zaštitu uređaja od tlačnog preopterećenja. Termo-senzor na cilindarskoj glavi izaziva automatsko isključenje motora u slučaju povišenja temperature u kružnom toku (dok je pištolj zatvoren). Višestruke mogućnosti utovara zahvaljujući obuhvatnom stabilnom okviru od cijevi.

Značajke i prednosti
Kompaktan, robustan, mobilan
  • Dobro usklađeno težište i ergonomski dizajn.
  • Robusni, nosivi okvir od čeličnih cijevi.
  • Specijalni uređaj za ličioce, čistače fasada (HD 728 B Cage).
Za najteže uvjete primjene
  • Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente.
  • Ovjes za kran za primjenu u poslovima iznajmljivanja kao i u građevinarstvu, poljoprivredi i šumarstvu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 650
Radni tlak (bar/MPa) 150 - 150 / 15
Maks. tlak (bar/mbar) 160 / 16
Dolazna temperatura (°C) 60
Dovod vode 1″
Vrsta pogona Benzin
Proizvođač motora Honda
Vrsta motora GX 160
Broj korisnika istovremeno 1
Mobilnost Mogućnost nošenja
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 35,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 37,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 570 x 434 x 430

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Zatvorena cjevasta konstrukcija okvira s integriranim nosačem za utovar dizalicom

Oprema

  • Okvir kaveza
Visokotlačni perač HD 728 B Cage
Visokotlačni perač HD 728 B Cage
Visokotlačni perač HD 728 B Cage
Visokotlačni perač HD 728 B Cage
Visokotlačni perač HD 728 B Cage
Visokotlačni perač HD 728 B Cage
Visokotlačni perač HD 728 B Cage
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