Visokotlačni perač HD 728 B Cage
Prijenosni visokotlačni čistač s hladnom vodom, s benzinskim motorom, za često promjenjiva mjesta uporabe.
Visokotlačni čistač s hladnom vodom i benzinskim pogonom, u kompaktnoj, horizontalnoj izvedbi za primjenu bez ovisnosti o električnoj energiji. Kompaktna jedinica motora-pumpe montirana je u stabilni, prijenosni okvir od cijevi. Zbog svojih kompaktnih dimenzija također je moguć i jednostavan transport do različitih mjesta primjene. Njegov 4-taktni motor s jednim cilindrom i zračnim hlađenjem lako je pokrenuti pomoću startera s vučnim užetom. Cilindarska glava od mesinga s ventilima od plemenitog čelika prikladna je za industrijsku primjenu, a osigurava dugotrajni rad. Posebne odlike uređaja su ventil za doziranje sredstva za čišćenje s kontinuiranom regulacijom - točno doziranje i štedljiva potrošnja sredstva za čišćenje koja iz toga proizlazi. Ugrađeni sigurnosni ventil pruža pouzdanu zaštitu uređaja od tlačnog preopterećenja. Termo-senzor na cilindarskoj glavi izaziva automatsko isključenje motora u slučaju povišenja temperature u kružnom toku (dok je pištolj zatvoren). Višestruke mogućnosti utovara zahvaljujući obuhvatnom stabilnom okviru od cijevi.
Značajke i prednosti
Kompaktan, robustan, mobilan
- Dobro usklađeno težište i ergonomski dizajn.
- Robusni, nosivi okvir od čeličnih cijevi.
- Specijalni uređaj za ličioce, čistače fasada (HD 728 B Cage).
Za najteže uvjete primjene
- Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente.
- Ovjes za kran za primjenu u poslovima iznajmljivanja kao i u građevinarstvu, poljoprivredi i šumarstvu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|650
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 - 150 / 15
|Maks. tlak (bar/mbar)
|160 / 16
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Dovod vode
|1″
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Vrsta motora
|GX 160
|Broj korisnika istovremeno
|1
|Mobilnost
|Mogućnost nošenja
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|35,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|37,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|570 x 434 x 430
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Zatvorena cjevasta konstrukcija okvira s integriranim nosačem za utovar dizalicom
Oprema
- Okvir kaveza
Pribor
Sredstva za čišćenje
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