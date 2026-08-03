Visokotlačni čistač s hladnom vodom i benzinskim pogonom, u kompaktnoj, horizontalnoj izvedbi za primjenu bez ovisnosti o električnoj energiji. Kompaktna jedinica motora-pumpe montirana je u stabilni, prijenosni okvir od cijevi. Zbog svojih kompaktnih dimenzija također je moguć i jednostavan transport do različitih mjesta primjene. Njegov 4-taktni motor s jednim cilindrom i zračnim hlađenjem lako je pokrenuti pomoću startera s vučnim užetom. Cilindarska glava od mesinga s ventilima od plemenitog čelika prikladna je za industrijsku primjenu, a osigurava dugotrajni rad. Posebne odlike uređaja su ventil za doziranje sredstva za čišćenje s kontinuiranom regulacijom - točno doziranje i štedljiva potrošnja sredstva za čišćenje koja iz toga proizlazi. Ugrađeni sigurnosni ventil pruža pouzdanu zaštitu uređaja od tlačnog preopterećenja. Termo-senzor na cilindarskoj glavi izaziva automatsko isključenje motora u slučaju povišenja temperature u kružnom toku (dok je pištolj zatvoren). Višestruke mogućnosti utovara zahvaljujući obuhvatnom stabilnom okviru od cijevi.