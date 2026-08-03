Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
Idealan za intenzivno čišćenje vodom: visokotlačni čistač HD 25/15-4 Cage Plus s radnim tlakom 150 bara, snagom ispiranja od 2500 l/h i okvirom od nehrđajućeg čelika.
Naš mobilni specijalist za zadatke čišćenja u najtežim uvjetima, kao primjerice u poljoprivredi ili u građevinarstvu: HD 25/15-4 Cage Plus. Ovaj trofazni visokotlačni čistač bez grijanja uvjerava kod posebno intenzivnih primjena s vodom, zahvaljujući našoj visokokvalitetnoj pumpi s koljenastom osovinom, s enormnom snagom ispiranja do 2500 litara na sat. Čak i najekstremnija onečišćenja, kakva se primjerice pojavljuju u velikim stajama, na velikim gradilištima kod zemljanih radova i iskopa, ili također u kamenolomima ili u šljunčarama, svladava s radnim tlakom od snažnih 150 bara. Inovacije kao što su EASY!Lock brzi zatvarači uvelike pomažu korisniku. U usporedbi s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. I na kraju, kotači otporni na defekte jamče jednostavno rukovanje i kretanje uređaja čak i na neprohodnom terenu.
Značajke i prednosti
Cage-okvirRobusni okvir od cijevi po cijelom opsegu. S integriranim ovjesom za kran i pretincem za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u raduZaštita od propuštanja i blagi zalet. Zaštita od previsokog i preniskog napona. Zaštita od rada s 2 faze.
Konstruirano za najteže uvjeteVelika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove. Veliki vodeni filtar štiti pumpu od oštećenja.
Dugovječno i robusno
- Iznimno velika koljenasta vratila i klipnjače s robusnim kugličnim ležajevima.
- Robusna cilindarska glava od mesinga i keramički klipovi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 2500
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|190 / 19
|Priključna snaga (kW)
|13
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|120
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|129
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|957 x 686 x 1080
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Visokotlačna mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Funkcija deterdženta: Usisavanje
- Isključivanje tlaka
- Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
Videos
Područja primjene
- Intenzivno visokotlačno čišćenje kod ekstremnih onečišćenja u poljoprivredi i građevinskoj industriji
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