Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus

Idealan za intenzivno čišćenje vodom: visokotlačni čistač HD 25/15-4 Cage Plus s radnim tlakom 150 bara, snagom ispiranja od 2500 l/h i okvirom od nehrđajućeg čelika.

Naš mobilni specijalist za zadatke čišćenja u najtežim uvjetima, kao primjerice u poljoprivredi ili u građevinarstvu: HD 25/15-4 Cage Plus. Ovaj trofazni visokotlačni čistač bez grijanja uvjerava kod posebno intenzivnih primjena s vodom, zahvaljujući našoj visokokvalitetnoj pumpi s koljenastom osovinom, s enormnom snagom ispiranja do 2500 litara na sat. Čak i najekstremnija onečišćenja, kakva se primjerice pojavljuju u velikim stajama, na velikim gradilištima kod zemljanih radova i iskopa, ili također u kamenolomima ili u šljunčarama, svladava s radnim tlakom od snažnih 150 bara. Inovacije kao što su EASY!Lock brzi zatvarači uvelike pomažu korisniku. U usporedbi s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. I na kraju, kotači otporni na defekte jamče jednostavno rukovanje i kretanje uređaja čak i na neprohodnom terenu.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus: Cage-okvir
Cage-okvir
Robusni okvir od cijevi po cijelom opsegu. S integriranim ovjesom za kran i pretincem za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus: Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Elektroničko nadziranje za veću sigurnost u radu
Zaštita od propuštanja i blagi zalet. Zaštita od previsokog i preniskog napona. Zaštita od rada s 2 faze.
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus: Konstruirano za najteže uvjete
Konstruirano za najteže uvjete
Velika mobilnost zahvaljujući preklopivoj ručki za guranje i kotačima otpornim na kvarove. Veliki vodeni filtar štiti pumpu od oštećenja.
Dugovječno i robusno
  • Iznimno velika koljenasta vratila i klipnjače s robusnim kugličnim ležajevima.
  • Robusna cilindarska glava od mesinga i keramički klipovi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 2500
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. tlak (bar/MPa) 190 / 19
Priključna snaga (kW) 13
Priključni kabel (m) 5
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 120
Težina uklj. ambalažu (kg) 129
Dimenzije (d × š × v) (mm) 957 x 686 x 1080

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Visokotlačna mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Usisavanje
  • Isključivanje tlaka
  • Beskontinuirana regulacija tlaka i protoka vode
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
Visokotlačni perač HD 25/15-4 Cage Plus
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Područja primjene
  • Intenzivno visokotlačno čišćenje kod ekstremnih onečišćenja u poljoprivredi i građevinskoj industriji
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