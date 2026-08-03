Naš mobilni specijalist za zadatke čišćenja u najtežim uvjetima, kao primjerice u poljoprivredi ili u građevinarstvu: HD 25/15-4 Cage Plus. Ovaj trofazni visokotlačni čistač bez grijanja uvjerava kod posebno intenzivnih primjena s vodom, zahvaljujući našoj visokokvalitetnoj pumpi s koljenastom osovinom, s enormnom snagom ispiranja do 2500 litara na sat. Čak i najekstremnija onečišćenja, kakva se primjerice pojavljuju u velikim stajama, na velikim gradilištima kod zemljanih radova i iskopa, ili također u kamenolomima ili u šljunčarama, svladava s radnim tlakom od snažnih 150 bara. Inovacije kao što su EASY!Lock brzi zatvarači uvelike pomažu korisniku. U usporedbi s uobičajenim vijčanim spojevima oni omogućuju pet puta brže rukovanje bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. I na kraju, kotači otporni na defekte jamče jednostavno rukovanje i kretanje uređaja čak i na neprohodnom terenu.