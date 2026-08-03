Visokotlačni perač HD 10/21-4M ST Classic
Stacionarni, robusni visokotlačni čistač s čeličnim okvirom, izdržljivom pumpom s radilicom i 4-polnim motorom niske brzine za pouzdan rad s niskim održavanjem.
Kärcher HD 10/21-4 M ST Classic je stacionarni visokotlačni čistač koji karakterizira robusni dizajn i visokokvalitetne komponente. Svestran u upotrebi, ovaj stroj srednje klase čisti vozila, proizvodne pogone, poljoprivredne strojeve, fasade, a ističe se i u komunalnom sektoru. Izdržljiva pumpa s radilicom, mjedenom glavom cilindra i funkcijom usisavanja podnosi temperature vode do 60 °C te omogućuje regulaciju količine vode i radnog tlaka. Četveropolni motor niske brzine smanjuje habanje pumpe, koja je dodatno zaštićena integriranim filterom za vodu. Sve važne komponente lako su dostupne zahvaljujući modularnom dizajnu, što pojednostavljuje održavanje. Dobro osmišljen dizajn nadopunjen je EASY!Lock priključcima za brzu zamjenu pribora i pametnim mogućnostima pohrane.
Značajke i prednosti
Robusni stacionarni okvir.
- Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja.
- Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente.
- Integrirani prostor za pohranu pribora.
Robusna pumpa s kvačnim vratilom i glavom cilindra od mesinga.
- Visoke performanse i visoka učinkovitost.
- Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja.
- Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
4-polski niskoturni elektromotor.
- Smanjena brzina motora za manju potrošnju pumpe.
- Dugi životni vijek motora.
- Vrlo niski vibracije motora.
Veliki integrirani filter za vodu
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Učinkovita zaštita pumpe od onečišćenja.
- Praktično dosezanje, jednostavno čišćenje.
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
- Robustan i izdržljiv pribor.
- Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora.
- Jednostavan i intuitivan za rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|380 - 415
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|35 - 210
|Maks. tlak (bar)
|250
|Priključna snaga (kW)
|7,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|052
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|63,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|72,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|698 x 410 x 498
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Visokotlačno čišćenje vozila.
- Za čišćenje u industriji hrane i kemikalija.
- Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
- Visokotlačno čišćenje strojeva i opreme na području građevine, poljoprivrede i komunalnom području
- Idealno za razno primjene u području transporta i logistike
Pribor
Sredstva za čišćenje
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