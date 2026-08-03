Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic je stacionarni visokotlačni čistač koji karakterizira robusni dizajn i visokokvalitetne komponente. Svestran u upotrebi, ovaj stroj srednje klase čisti vozila, proizvodne pogone, poljoprivredne strojeve, fasade, a ističe se i u komunalnom sektoru. Izdržljiva pumpa s radilicom, mjedenom glavom cilindra i funkcijom usisavanja podnosi temperature vode do 60 °C te omogućuje regulaciju količine vode i radnog tlaka. Četveropolni motor niske brzine smanjuje habanje pumpe, koja je dodatno zaštićena integriranim filterom za vodu. Sve važne komponente lako su dostupne zahvaljujući modularnom dizajnu, što pojednostavljuje održavanje. Dobro osmišljen dizajn nadopunjen je EASY!Lock priključcima za brzu zamjenu pribora i pametnim mogućnostima pohrane.