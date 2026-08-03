Visokotlačni perač HD 6/15 Cage-Mobil
Dizajniran za svakodnevnu komercijalnu uporabu, vrlo robustan, mobilni visokotlačni čistač HD 6/15 M Cage s 3-klipnom pumpom i cjevastim čeličnim okvirom za zaštitu pumpne jedinice.
Bilo u okomitoj ili vodoravnoj uporabi: negrijani visokotlačni čistač HD 6/15 M Cage može se nositi sa svim situacijama u teškoj, svakodnevnoj komercijalnoj uporabi. Mobilni, vrlo robustan stroj s 3-faznim napajanjem opremljen je novom 3-klipnom aksijalnom pumpom s mesinganom cilindričnom glavom, što omogućuje poboljšanje do 20 posto u učinkovitosti čišćenja i energetskoj učinkovitosti. Integriran je automatski uređaj za smanjenje tlaka za zaštitu svih visokotlačnih komponenti, a za samu crpku ugrađen je dodatni filter za vodu. Kavez HD 6/15 M dizajniran je za vrlo jednostavno servisiranje i opremljen je cjevastim čeličnim okvirom obloženim prahom koji osigurava da se visokotlačni čistač može koristiti čak iu najtežim primjenama bez oštećenja. Ostala standardna oprema uključuje naš inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjivanje sile zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od konvencionalnih vijčanih spojeva, bez kompromisa u robusnosti ili trajnosti.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusnoRobusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Okvir od čeličnih cijevi također je prikladan i za jednostavno pričvršćenje i privezivanje uređaja u servisno vozilo. Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Uzorita jednostavnost servisiranjaJednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|560
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|225 / 25
|Priključna snaga (kW)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|34
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|38,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|420 x 460 x 970
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
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Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
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