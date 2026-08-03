Bilo u okomitoj ili vodoravnoj uporabi: negrijani visokotlačni čistač HD 6/15 M Cage može se nositi sa svim situacijama u teškoj, svakodnevnoj komercijalnoj uporabi. Mobilni, vrlo robustan stroj s 3-faznim napajanjem opremljen je novom 3-klipnom aksijalnom pumpom s mesinganom cilindričnom glavom, što omogućuje poboljšanje do 20 posto u učinkovitosti čišćenja i energetskoj učinkovitosti. Integriran je automatski uređaj za smanjenje tlaka za zaštitu svih visokotlačnih komponenti, a za samu crpku ugrađen je dodatni filter za vodu. Kavez HD 6/15 M dizajniran je za vrlo jednostavno servisiranje i opremljen je cjevastim čeličnim okvirom obloženim prahom koji osigurava da se visokotlačni čistač može koristiti čak iu najtežim primjenama bez oštećenja. Ostala standardna oprema uključuje naš inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjivanje sile zadržavanja na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje, koje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od konvencionalnih vijčanih spojeva, bez kompromisa u robusnosti ili trajnosti.