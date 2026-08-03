Visokotlačni perač HD 6/15 M Edition Power Control

Mobilni visokotlačni čistač HD 6/15 M na izmjeničnu struju s aksijalnom pumpom s 3 klipa. Kompaktan, pouzdan stroj s visokim učinkom čišćenja i učinkovitošću za svakodnevnu upotrebu.

Naš mobilni visokotlačni čistač HD 6/15 M bez grijanja standardno dolazi s brojnim inovativnim značajkama opreme za siguran i ugodan rad. Značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju pripravnosti, na primjer, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi se sila zadržavanja smanjila na nulu, i EASY!Lock spojnice za brzo otpuštanje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od uobičajenih vijčanih spojeva, bez kompromisa u robusnosti ili dugovječnosti. Stroj je prikladan za okomiti ili vodoravni rad i stoga nudi veliku fleksibilnost u uporabi. Robusna aksijalna pumpa s 3 klipa i cilindričnom glavom od mesinga povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20%. Brojne opcije za odlaganje i skladištenje dodataka tako da budu sigurni za transport i dizajn stroja vrlo jednostavan za servisiranje zaokružuju sofisticirani koncept HD 6/15 M.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 6/15 M Edition Power Control: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Visokotlačni perač HD 6/15 M Edition Power Control: Fleksibilan rad
Fleksibilan rad
Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju. Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Visokotlačni perač HD 6/15 M Edition Power Control: Velika mobilnost
Velika mobilnost
Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 560
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Priključna snaga (kW) 3,1
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 29,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 32,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 700

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 6/15 M Edition Power Control
Visokotlačni perač HD 6/15 M Edition Power Control
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Područja primjene
  • Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
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