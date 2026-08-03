Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 M Plus isporučuje se s brojnim inovativnim značajkama opreme za siguran i ugodan rad. Značajka automatskog rasterećenja tlaka štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju mirovanja, na primjer, dok inovativni visokotlačni pištolj EASY Force koristi silu povratnog udara visokotlačnog mlaza kako bi smanjio zadržavajuću silu na nulu i brze spojnice EASY!Lock omogućuju pet puta brže rukovanje od uobičajenih vijčanih spojeva, bez ugrožavanja robusnosti ili dugovječnosti. Stroj je prikladan za vertikalni ili vodoravni rad i tako nudi veliku fleksibilnost u uporabi. Robusna aksijalna crpka s 3 klipa i mesinganom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20%. Brojne mogućnosti za spremanje i čuvanje dodataka kako bi bili sigurni za transport i vrlo uslužni dizajn stroja zaokružuju sofisticirani koncept HD 6/15 M Plus.