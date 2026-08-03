Visokotlačni perač HD 6/15 M St

Stacionarno primjenjiva, kompaktna jedinica motora/crpke HD 6/15 M PU s izmjeničnim motorom, zidnim pričvršćenjem, dobavnim učinkom 600 l na sat i automatskim tlačnim rasterećenjem.

Novo razvijena aksijalna crpka s tri klipa ojačana plemenitim čelikom čini jezgru naše vrlo učinkovite jedinice motora/crpke HD 6/15 M PU s izmjeničnim motorom. Ona omogućuje i do 20 posto veću energetsku učinkovitost i snagu čišćenja, jamči dugotrajan rad te bez problema osigurava radni tlak od 150 bara. Za zaštitu crpke ugrađen je filtar za vodu, koji pouzdano odstranjuje čestice nečistoće iz potrošne vode. Također i automatsko tlačno rasterećenje štiti crpku i druge visokotlačne komponente od mogućih opterećenja u stand-by načinu rada. Osim toga, konstrukcija ovog uređaja srednje klase iznimno je jednostavna kada su u pitanju servis i uporaba, tako da je omogućen jednostavan pristup svim važnim komponentama. Za rad u okomitom i u vodoravnom položaju: za jednostavnu vertikalnu montažu na zid (ili okomito kao ugradni uređaj) na stražnjoj strani uređaja nalazi se pametni prihvatnik za prihvat u 3 točke.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 6/15 M St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Visokotlačni perač HD 6/15 M St: Fleksibilan rad
Fleksibilan rad
Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Visokotlačni perač HD 6/15 M St: Pripremljeno za stacionarni rad
Pripremljeno za stacionarni rad
Jednostavan i robustan prihvat u tri točke za pričvršćenje na zid sa stražnje strane uređaja. Kompaktna izvedba koja zauzima vrlo malo mjesta Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 560
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Priključna snaga (kW) 3,1
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 20,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 290 x 300 x 565

Oprema

  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 6/15 M St
Visokotlačni perač HD 6/15 M St
Visokotlačni perač HD 6/15 M St
Visokotlačni perač HD 6/15 M St
Visokotlačni perač HD 6/15 M St
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Područja primjene
  • Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
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