Novo razvijena aksijalna crpka s tri klipa ojačana plemenitim čelikom čini jezgru naše vrlo učinkovite jedinice motora/crpke HD 6/15 M PU s izmjeničnim motorom. Ona omogućuje i do 20 posto veću energetsku učinkovitost i snagu čišćenja, jamči dugotrajan rad te bez problema osigurava radni tlak od 150 bara. Za zaštitu crpke ugrađen je filtar za vodu, koji pouzdano odstranjuje čestice nečistoće iz potrošne vode. Također i automatsko tlačno rasterećenje štiti crpku i druge visokotlačne komponente od mogućih opterećenja u stand-by načinu rada. Osim toga, konstrukcija ovog uređaja srednje klase iznimno je jednostavna kada su u pitanju servis i uporaba, tako da je omogućen jednostavan pristup svim važnim komponentama. Za rad u okomitom i u vodoravnom položaju: za jednostavnu vertikalnu montažu na zid (ili okomito kao ugradni uređaj) na stražnjoj strani uređaja nalazi se pametni prihvatnik za prihvat u 3 točke.