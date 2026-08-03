Visokotlačni perač HD 6/15 MXA Plus

Kompaktni visokotlačni čistač HD 6/15 MX s motorom naizmjenične struje, kolutom za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom, radnim tlakom od 150 bara i automatskim rasterećenjem tlaka.

Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 MX na AC, s upravljanjem prekidačem tlaka, integriranim kolicima za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom i brojnim mogućnostima za odlaganje i odlaganje dodatne opreme. Novo razvijena robusna aksijalna crpka s 3 klipa i mesinganom glavom cilindra jamči da je stroj lako upravljiv i jednostavan za pohranu, ima dugi vijek trajanja, istovremeno smanjujući energetske potrebe i poboljšavajući performanse čišćenja za oko 20%. Visokotlačni pištolj EASY!Force, koji koristi silu povratnog udara visokotlačnog mlaza za smanjenje sile držanja na nulu, i brzo otpuštajuće spojnice EASY!Lock, koje omogućavaju pet puta brže rukovanje od uobičajenih vijčanih spojeva , bez ugrožavanja robusnosti ili dugovječnosti, osiguravaju da možete raditi bez zamora i uštedite na vremenu pričvršćivanja i uklanjanja. Značajka automatskog rasterećenja tlaka učinkovito i pouzdano štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju pripravnosti. Zahvaljujući dizajnu stroja koji je prilagođen održavanju jednostavan je pristup visokotlačnoj pumpi i elektroničkim komponentama.

Značajke i prednosti
Automatski bubanj za crijevo s oprugom
  • Maksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom.
  • Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva.
  • Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Dodatno postolje
  • Povećava postolje uređaja.
  • Povećava sigurnost od naginjanja u uspravnom položaju.
Visokokvalitetna oprema
  • Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
  • Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem.
  • Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Velika mobilnost
  • Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 560
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Priključna snaga (kW) 3,1
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 35,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 39
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 966

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • ANTI!Twist
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 6/15 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 6/15 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 6/15 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 6/15 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 6/15 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 6/15 MXA Plus
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Područja primjene
  • Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
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