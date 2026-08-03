Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 MX na AC, s upravljanjem prekidačem tlaka, integriranim kolicima za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom i brojnim mogućnostima za odlaganje i odlaganje dodatne opreme. Novo razvijena robusna aksijalna crpka s 3 klipa i mesinganom glavom cilindra jamči da je stroj lako upravljiv i jednostavan za pohranu, ima dugi vijek trajanja, istovremeno smanjujući energetske potrebe i poboljšavajući performanse čišćenja za oko 20%. Visokotlačni pištolj EASY!Force, koji koristi silu povratnog udara visokotlačnog mlaza za smanjenje sile držanja na nulu, i brzo otpuštajuće spojnice EASY!Lock, koje omogućavaju pet puta brže rukovanje od uobičajenih vijčanih spojeva , bez ugrožavanja robusnosti ili dugovječnosti, osiguravaju da možete raditi bez zamora i uštedite na vremenu pričvršćivanja i uklanjanja. Značajka automatskog rasterećenja tlaka učinkovito i pouzdano štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju pripravnosti. Zahvaljujući dizajnu stroja koji je prilagođen održavanju jednostavan je pristup visokotlačnoj pumpi i elektroničkim komponentama.