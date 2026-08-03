Visokotlačni perač HD 6/15 MXA Plus
Kompaktni visokotlačni čistač HD 6/15 MX s motorom naizmjenične struje, kolutom za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom, radnim tlakom od 150 bara i automatskim rasterećenjem tlaka.
Pokretni visokotlačni čistač HD 6/15 MX na AC, s upravljanjem prekidačem tlaka, integriranim kolicima za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom i brojnim mogućnostima za odlaganje i odlaganje dodatne opreme. Novo razvijena robusna aksijalna crpka s 3 klipa i mesinganom glavom cilindra jamči da je stroj lako upravljiv i jednostavan za pohranu, ima dugi vijek trajanja, istovremeno smanjujući energetske potrebe i poboljšavajući performanse čišćenja za oko 20%. Visokotlačni pištolj EASY!Force, koji koristi silu povratnog udara visokotlačnog mlaza za smanjenje sile držanja na nulu, i brzo otpuštajuće spojnice EASY!Lock, koje omogućavaju pet puta brže rukovanje od uobičajenih vijčanih spojeva , bez ugrožavanja robusnosti ili dugovječnosti, osiguravaju da možete raditi bez zamora i uštedite na vremenu pričvršćivanja i uklanjanja. Značajka automatskog rasterećenja tlaka učinkovito i pouzdano štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju pripravnosti. Zahvaljujući dizajnu stroja koji je prilagođen održavanju jednostavan je pristup visokotlačnoj pumpi i elektroničkim komponentama.
Značajke i prednosti
Automatski bubanj za crijevo s oprugom
- Maksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom.
- Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva.
- Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Dodatno postolje
- Povećava postolje uređaja.
- Povećava sigurnost od naginjanja u uspravnom položaju.
Visokokvalitetna oprema
- Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
- Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem.
- Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Velika mobilnost
- Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|560
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Priključna snaga (kW)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|35,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|39
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 966
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- ANTI!Twist
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
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