Visokotlačni perač HD 7/14-4 MXA Plus
Kompaktni visokotlačni čistač HD 7/14-4 MX s izmjeničnim motorom, bubnjem za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom, radnim tlakom od 140 bara i automatskim tlačnim rasterećenjem.
Visokotlačni čistač HD 7/14-4 MX s izmjeničnim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem, integriranim bubnjem za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom te brojnim mogućnostima odlaganja i spremanja pribora. Novorazvijena, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s glavom cilindra od mesinga jamči dug vijek trajanja uređaja kojim se lako može manevrirati i koji se jednostavno može spremiti, smanjuje potrošnju energije i istovremeno poboljšava učinak čišćenja za oko 20 %. Rad bez umaranja te brzo spajanje i odspajanje omogućuju visokotlačni pištolj EASY!Force koji upotrebljava snagu povratnog udara visokotlačnog mlaza kako bi se snaga pridržavanja smanjila na nulu i EASY!Lock brzi zatvarači koji omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s dosadašnjim vijčanim spojevima bez smanjenja robusnosti i dugog vijeka trajanja. Automatsko tlačno rasterećenje učinkovito i pouzdano štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju mirovanja. Posebno jednostavno se može pristupiti visokotlačnoj pumpi i elektroničkim komponentama zahvaljujući izvedbi uređaja praktičnoj po pitanju servisa.
Značajke i prednosti
Automatski bubanj za crijevo s oprugom
- Maksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom.
- Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva.
- Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Dodatno postolje
- Povećava postolje uređaja.
- Povećava sigurnost od naginjanja u uspravnom položaju.
Visokokvalitetna oprema
- Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
- Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
- Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Velika mobilnost
- Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|700
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|140 / 14
|Maks. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Priključna snaga (kW)
|3,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|43,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|47
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 966
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- ANTI!Twist
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
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