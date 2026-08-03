Visokotlačni perač HD 7/14-4 MXA Plus

Kompaktni visokotlačni čistač HD 7/14-4 MX s izmjeničnim motorom, bubnjem za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom, radnim tlakom od 140 bara i automatskim tlačnim rasterećenjem.

Visokotlačni čistač HD 7/14-4 MX s izmjeničnim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem, integriranim bubnjem za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom te brojnim mogućnostima odlaganja i spremanja pribora. Novorazvijena, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s glavom cilindra od mesinga jamči dug vijek trajanja uređaja kojim se lako može manevrirati i koji se jednostavno može spremiti, smanjuje potrošnju energije i istovremeno poboljšava učinak čišćenja za oko 20 %. Rad bez umaranja te brzo spajanje i odspajanje omogućuju visokotlačni pištolj EASY!Force koji upotrebljava snagu povratnog udara visokotlačnog mlaza kako bi se snaga pridržavanja smanjila na nulu i EASY!Lock brzi zatvarači koji omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s dosadašnjim vijčanim spojevima bez smanjenja robusnosti i dugog vijeka trajanja. Automatsko tlačno rasterećenje učinkovito i pouzdano štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju mirovanja. Posebno jednostavno se može pristupiti visokotlačnoj pumpi i elektroničkim komponentama zahvaljujući izvedbi uređaja praktičnoj po pitanju servisa.

Značajke i prednosti
Automatski bubanj za crijevo s oprugom
  • Maksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom.
  • Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva.
  • Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Dodatno postolje
  • Povećava postolje uređaja.
  • Povećava sigurnost od naginjanja u uspravnom položaju.
Visokokvalitetna oprema
  • Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
  • Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
  • Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Velika mobilnost
  • Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 700
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 140 / 14
Maks. tlak (bar/MPa) 210 / 21
Priključna snaga (kW) 3,4
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 43,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 47
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 966

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • ANTI!Twist
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 7/14-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 7/14-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 7/14-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 7/14-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 7/14-4 MXA Plus
Visokotlačni perač HD 7/14-4 MXA Plus
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Područja primjene
  • Idealno za građevinske poduzetnike, obrtnike, pružatelje usluga u zgradama i općine
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