Visokotlačni čistač HD 7/14-4 MX s izmjeničnim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem, integriranim bubnjem za crijevo za praktično rukovanje visokotlačnim crijevom te brojnim mogućnostima odlaganja i spremanja pribora. Novorazvijena, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s glavom cilindra od mesinga jamči dug vijek trajanja uređaja kojim se lako može manevrirati i koji se jednostavno može spremiti, smanjuje potrošnju energije i istovremeno poboljšava učinak čišćenja za oko 20 %. Rad bez umaranja te brzo spajanje i odspajanje omogućuju visokotlačni pištolj EASY!Force koji upotrebljava snagu povratnog udara visokotlačnog mlaza kako bi se snaga pridržavanja smanjila na nulu i EASY!Lock brzi zatvarači koji omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s dosadašnjim vijčanim spojevima bez smanjenja robusnosti i dugog vijeka trajanja. Automatsko tlačno rasterećenje učinkovito i pouzdano štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stanju mirovanja. Posebno jednostavno se može pristupiti visokotlačnoj pumpi i elektroničkim komponentama zahvaljujući izvedbi uređaja praktičnoj po pitanju servisa.