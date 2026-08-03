Naš mobilni visokotlačni čistač bez grijanja HD 7/14-4 M tvornički je opremljen brojnim inovativnim obilježjima opreme za siguran i komforan rad. Automatsko tlačno rasterećenje, primjerice, štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stand-by načinu rada, dok inovativni EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, a EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. Uređaj je prikladan i za rad u okomitom i u vodoravnom položaju pa stoga pruža puno fleksibilnosti u uporabi. Robusna aksijalna crpka s tri klipa s cilindarskom glavom od mesinga povećava moć čišćenja i energetsku učinkovitost za oko 20 posto. Mnogobrojne mogućnosti odlaganja i za transport sigurnog čuvanja pribora, kao i konstrukcija uređaja koja je iznimno praktična za servis, dopunjavaju promišljeni koncept uređaja HD 7/14-4 M.