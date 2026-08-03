Naš kompaktni, mobilni visokotlačni čistač bez grijanja HD 7/16-4 MX s 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom uvjerava širokim izborom opreme, rasporedom uređaja koji je jednostavan za servisiranje i visokom fleksibilnošću u primjeni. Integrirani kolut za crijevo iznimno pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, novorazvijena, robusna aksijalna pumpa s 3 klipa i mesinganom cilindričnom glavom povećava učinak čišćenja i energetsku učinkovitost za impresivnih 20 posto i istovremeno jamči dug radni vijek. Automatsko rasterećenje tlaka i veliki filtar za vodu preuzimaju odgovornost za zaštitu visokokvalitetnih komponenti. Inovativna rješenja osiguravaju rad bez napora i postavljanje i rastavljanje koje štedi vrijeme: Dok EASY!Force visokotlačni pištolj koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, EASY!Lock brzootpuštajući spojnici omogućuju do 5 puta brže rukovanje u usporedbi s konvencionalnim vijčanim spojevima bez ikakvih negativnih utjecaja na robusnost i trajnost. Postoji prikladan prostor za dodatke, uključujući opcijsko koplje za pjenu u obliku čaše, izravno na uređaju zahvaljujući pametnim rješenjima.