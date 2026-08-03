Visokotlačni perač HD 7/16-4 MXA Car *EU

Izvrsni podaci o učinku (volumen vode po satu 700 l pri radnom tlaku od 160 bara) i praktičan kolut za crijevo karakteriziraju HD 7/16-4 MX u svakodnevnoj komercijalnoj uporabi.

Naš kompaktni, mobilni visokotlačni čistač bez grijanja HD 7/16-4 MX s 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom uvjerava širokim izborom opreme, rasporedom uređaja koji je jednostavan za servisiranje i visokom fleksibilnošću u primjeni. Integrirani kolut za crijevo iznimno pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, novorazvijena, robusna aksijalna pumpa s 3 klipa i mesinganom cilindričnom glavom povećava učinak čišćenja i energetsku učinkovitost za impresivnih 20 posto i istovremeno jamči dug radni vijek. Automatsko rasterećenje tlaka i veliki filtar za vodu preuzimaju odgovornost za zaštitu visokokvalitetnih komponenti. Inovativna rješenja osiguravaju rad bez napora i postavljanje i rastavljanje koje štedi vrijeme: Dok EASY!Force visokotlačni pištolj koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja na nulu, EASY!Lock brzootpuštajući spojnici omogućuju do 5 puta brže rukovanje u usporedbi s konvencionalnim vijčanim spojevima bez ikakvih negativnih utjecaja na robusnost i trajnost. Postoji prikladan prostor za dodatke, uključujući opcijsko koplje za pjenu u obliku čaše, izravno na uređaju zahvaljujući pametnim rješenjima.

Značajke i prednosti
Automatski bubanj za crijevo s oprugom
  • Maksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom.
  • Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva.
  • Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Dodatno postolje
  • Povećava postolje uređaja.
  • Povećava sigurnost od naginjanja u uspravnom položaju.
Visokokvalitetna oprema
  • Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
  • Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
  • Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Velika mobilnost
  • Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 350 - 700
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maks. tlak (bar/MPa) 240 / 24
Priključna snaga (kW) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 46,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 50
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 966

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 600 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola
  • Brza spojka
  • Raspršivač (mlaznica) za pjenu

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
  • ANTI!Twist
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 7/16-4 MXA Car *EU
Visokotlačni perač HD 7/16-4 MXA Car *EU
Visokotlačni perač HD 7/16-4 MXA Car *EU
Visokotlačni perač HD 7/16-4 MXA Car *EU
Visokotlačni perač HD 7/16-4 MXA Car *EU
Visokotlačni perač HD 7/16-4 MXA Car *EU
Visokotlačni perač HD 7/16-4 MXA Car *EU
Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH