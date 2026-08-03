Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage

Do 700 litara vode na sat za najbolje rezultate čišćenja: vrlo učinkoviti visokotlačni čistač HD 7/17 M Cage s okvirom od čelične cijevi, trofaznim motorom i automatskim rasterećenjem tlaka.

HD 7/17 M Cage ST je mobilni i vrlo robusni visokotlačni čistač opremljen okvirom od čelične cijevi zaštićene praškastim lakom te trofaznim motorom, koji je konstruiran za teške uvjete rada u stojećem ili ležećem položaju. Nova aksijalna crpka s 3 klipa i cilindarskom glavom od mesinga je, vrlo je lako pristupačna zahvaljujući izvedbi uređaja za olakšani servis, a omogućuje i do 20 posto veći učinak čišćenja i energetsku učinkovitost. Radi Vaše zaštite ugrađen je dodatni fini filtar za vodu, a automatsko rasterećenje tlaka sprječava opterećenja crpke i ostalih visokotlačnih komponenti u stand-by načinu rada. Naš inovativni EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, dio je serijske opreme, jednako kao i EASY!Lock brzi zatvarači za peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, i to bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Robusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Okvir od čeličnih cijevi također je prikladan i za jednostavno pričvršćenje i privezivanje uređaja u servisno vozilo. Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage: Uzorita jednostavnost servisiranja
Uzorita jednostavnost servisiranja
Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 700
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 170 / 17
Maks. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Priključna snaga (kW) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 36,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 40,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 420 x 460 x 970

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage
Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage
Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage
Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage
Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage
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Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
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