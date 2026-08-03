HD 7/17 M Cage ST je mobilni i vrlo robusni visokotlačni čistač opremljen okvirom od čelične cijevi zaštićene praškastim lakom te trofaznim motorom, koji je konstruiran za teške uvjete rada u stojećem ili ležećem položaju. Nova aksijalna crpka s 3 klipa i cilindarskom glavom od mesinga je, vrlo je lako pristupačna zahvaljujući izvedbi uređaja za olakšani servis, a omogućuje i do 20 posto veći učinak čišćenja i energetsku učinkovitost. Radi Vaše zaštite ugrađen je dodatni fini filtar za vodu, a automatsko rasterećenje tlaka sprječava opterećenja crpke i ostalih visokotlačnih komponenti u stand-by načinu rada. Naš inovativni EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, dio je serijske opreme, jednako kao i EASY!Lock brzi zatvarači za peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, i to bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti.