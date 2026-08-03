Visokotlačni perač HD 7/17 M Cage
Do 700 litara vode na sat za najbolje rezultate čišćenja: vrlo učinkoviti visokotlačni čistač HD 7/17 M Cage s okvirom od čelične cijevi, trofaznim motorom i automatskim rasterećenjem tlaka.
HD 7/17 M Cage ST je mobilni i vrlo robusni visokotlačni čistač opremljen okvirom od čelične cijevi zaštićene praškastim lakom te trofaznim motorom, koji je konstruiran za teške uvjete rada u stojećem ili ležećem položaju. Nova aksijalna crpka s 3 klipa i cilindarskom glavom od mesinga je, vrlo je lako pristupačna zahvaljujući izvedbi uređaja za olakšani servis, a omogućuje i do 20 posto veći učinak čišćenja i energetsku učinkovitost. Radi Vaše zaštite ugrađen je dodatni fini filtar za vodu, a automatsko rasterećenje tlaka sprječava opterećenja crpke i ostalih visokotlačnih komponenti u stand-by načinu rada. Naš inovativni EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, dio je serijske opreme, jednako kao i EASY!Lock brzi zatvarači za peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, i to bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusnoRobusni okvir od čeličnih cijevi štiti sve komponente. Okvir od čeličnih cijevi također je prikladan i za jednostavno pričvršćenje i privezivanje uređaja u servisno vozilo. Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Uzorita jednostavnost servisiranjaJednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|700
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Priključna snaga (kW)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|36,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|40,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|420 x 460 x 970
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.