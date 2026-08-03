Pouzdan i snažan, kompaktan i mobilan: naš visokotlačni čistač bez grijanja HD 7/17 M s trofaznim motorom objedinjuje dugotrajnost, iznimnu praktičnost u pogledu servisiranja, maksimalnu fleksibilnost i udoban rad s visokoučinkovitim uređajem, koji je konstruiran za rad u okomitom i vodoravnom položaju. Rad bez zamaranja te brzo pripremanje i raspremanje omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, te EASY!Lock brzi zatvarači za peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. Zahvaljujući novoj tehnici crpki, energetska učinkovitost i učinak čišćenja povećavaju se za oko 20 %. Kako se visokotlačne komponente ne bi oštetile u stand-by načinu rada, integrirano je učinkovito automatsko tlačno rasterećenje. U serijskoj opremi također su i promišljene mogućnosti pospremanja raznovrsnog pribora – od mjesta za odlaganje mlazne cijevi kod kratkih stanki, preko pretinca za rotorsku mlaznicu pa do držača za opcionalni raspršivač pjene.