Visokotlačni perač HD 7/17 M Plus

Mobilni visokotlačni čistač HD 7/17 M ima robusnu aksijalnu crpku s tri klipa ojačana plemenitim čelikom, s automatskim tlačnim rasterećenjem i pouzdanim trofaznim motorom.

Pouzdan i snažan, kompaktan i mobilan: naš visokotlačni čistač bez grijanja HD 7/17 M s trofaznim motorom objedinjuje dugotrajnost, iznimnu praktičnost u pogledu servisiranja, maksimalnu fleksibilnost i udoban rad s visokoučinkovitim uređajem, koji je konstruiran za rad u okomitom i vodoravnom položaju. Rad bez zamaranja te brzo pripremanje i raspremanje omogućuju EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, te EASY!Lock brzi zatvarači za peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. Zahvaljujući novoj tehnici crpki, energetska učinkovitost i učinak čišćenja povećavaju se za oko 20 %. Kako se visokotlačne komponente ne bi oštetile u stand-by načinu rada, integrirano je učinkovito automatsko tlačno rasterećenje. U serijskoj opremi također su i promišljene mogućnosti pospremanja raznovrsnog pribora – od mjesta za odlaganje mlazne cijevi kod kratkih stanki, preko pretinca za rotorsku mlaznicu pa do držača za opcionalni raspršivač pjene.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna oprema
  • Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
  • Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem.
  • Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Velika mobilnost
  • Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 700
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 170 / 17
Maks. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Priključna snaga (kW) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 31,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 35,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 700

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 7/17 M Plus
Visokotlačni perač HD 7/17 M Plus
Visokotlačni perač HD 7/17 M Plus
Visokotlačni perač HD 7/17 M Plus
Visokotlačni perač HD 7/17 M Plus
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Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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