Visokotlačni perač HD 7/17 M St

Crpna jedinica HD 7/17 M PU sa snažnom i robusnom aksijalnom crpkom s 3 klipa ojačana plemenitim čelikom, s trofaznim motorom i pričvršćenjem na zid za stacionarnu uporabu.

S dobavnom snagom od oko 700 litara na sat i radnim tlakom do 170 bara, naša visokoučinkovita motorna/crpna jedinica HD 7/17 M PU s trofaznim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem dokazala se u svakodnevnom, teškom radu. Novo razvijena crpna tehnika s aksijalnom crpkom s tri klipa ojačana plemenitim čelikom i s cilindarskom glavom od mesinga jamči dugotrajan rad te, osim toga, povećava energetsku učinkovitost i učinak čišćenja za dobrih 20 posto. Uređaj je predviđen za stacionarnu uporabu, a može se montirati i raditi i u vodoravnom i u okomitom položaju. Na stražnjoj strani nalazi se prihvatnik za pričvršćenje u tri točke, koji omogućuje vertikalnu ili horizontalnu montažu. Za potrebe servisa, pristup visokotlačnoj crpki i elektroničkim komponentama je vrlo jednostavan – sama crpka je putem velikog filtra za vodu učinkovito zaštićena od onečišćenja iz potrošne vode.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 7/17 M St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Visokotlačni perač HD 7/17 M St: Fleksibilan rad
Fleksibilan rad
Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Visokotlačni perač HD 7/17 M St: Pripremljeno za stacionarni rad
Pripremljeno za stacionarni rad
Jednostavan i robustan prihvat u tri točke za pričvršćenje na zid sa stražnje strane uređaja. Kompaktna izvedba koja zauzima vrlo malo mjesta Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Uzorita jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 700
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 170 / 17
Maks. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Priključna snaga (kW) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 23,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 25,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 290 x 300 x 565

Oprema

  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 7/17 M St
Visokotlačni perač HD 7/17 M St
Visokotlačni perač HD 7/17 M St
Visokotlačni perač HD 7/17 M St
Visokotlačni perač HD 7/17 M St
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Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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