S dobavnom snagom od oko 700 litara na sat i radnim tlakom do 170 bara, naša visokoučinkovita motorna/crpna jedinica HD 7/17 M PU s trofaznim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem dokazala se u svakodnevnom, teškom radu. Novo razvijena crpna tehnika s aksijalnom crpkom s tri klipa ojačana plemenitim čelikom i s cilindarskom glavom od mesinga jamči dugotrajan rad te, osim toga, povećava energetsku učinkovitost i učinak čišćenja za dobrih 20 posto. Uređaj je predviđen za stacionarnu uporabu, a može se montirati i raditi i u vodoravnom i u okomitom položaju. Na stražnjoj strani nalazi se prihvatnik za pričvršćenje u tri točke, koji omogućuje vertikalnu ili horizontalnu montažu. Za potrebe servisa, pristup visokotlačnoj crpki i elektroničkim komponentama je vrlo jednostavan – sama crpka je putem velikog filtra za vodu učinkovito zaštićena od onečišćenja iz potrošne vode.