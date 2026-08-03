Visokotlačni perač HD 7/17 M St
Crpna jedinica HD 7/17 M PU sa snažnom i robusnom aksijalnom crpkom s 3 klipa ojačana plemenitim čelikom, s trofaznim motorom i pričvršćenjem na zid za stacionarnu uporabu.
S dobavnom snagom od oko 700 litara na sat i radnim tlakom do 170 bara, naša visokoučinkovita motorna/crpna jedinica HD 7/17 M PU s trofaznim motorom i upravljanjem tlačnim prekidačem dokazala se u svakodnevnom, teškom radu. Novo razvijena crpna tehnika s aksijalnom crpkom s tri klipa ojačana plemenitim čelikom i s cilindarskom glavom od mesinga jamči dugotrajan rad te, osim toga, povećava energetsku učinkovitost i učinak čišćenja za dobrih 20 posto. Uređaj je predviđen za stacionarnu uporabu, a može se montirati i raditi i u vodoravnom i u okomitom položaju. Na stražnjoj strani nalazi se prihvatnik za pričvršćenje u tri točke, koji omogućuje vertikalnu ili horizontalnu montažu. Za potrebe servisa, pristup visokotlačnoj crpki i elektroničkim komponentama je vrlo jednostavan – sama crpka je putem velikog filtra za vodu učinkovito zaštićena od onečišćenja iz potrošne vode.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti dvopolni elektromotor sa zračnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Fleksibilan radKonstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Pripremljeno za stacionarni radJednostavan i robustan prihvat u tri točke za pričvršćenje na zid sa stražnje strane uređaja. Kompaktna izvedba koja zauzima vrlo malo mjesta Robusno plastično kućište pouzdano štiti crpku od oštećenja i onečišćenja.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|700
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Priključna snaga (kW)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|23,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|25,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|290 x 300 x 565
Oprema
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
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