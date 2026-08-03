Zahvaljujući integriranom bubnju za crijevo jednostavno je rukovanje visokotlačnim crijevom snažnog i mobilnog visokotlačnog čistača HD 7/17 MX. Također je jednostavan pristup komponentama važnim za servisiranje, a pribor kao što je rotorska mlaznica, površinski čistač ili opcijska prskalica za pjenu u čaši brzo će naći svoje mjesto na uređaju. Trofazni motor s upravljanjem tlačnim prekidačem i posebno novorazvijena tehnologija pumpe omogućuje veću energetsku učinkovitost i veći učinak čišćenja do 20 %. Serijsko automatsko tlačno rasterećenje osigurava zaštitu visokotlačnih komponenti od opterećenja u stanju mirovanja. Također su serijski na uređaju visokotlačni pištolj EASY!Force koji upotrebljava snagu povratnog udara visokotlačnog mlaza kako bi se snaga pridržavanja smanjila na nulu i EASY!Lock brzi zatvarači koji omogućuju pet puta brže rukovanje u usporedbi s dosadašnjim vijčanim spojevima bez smanjenja robusnosti i dugog vijeka trajanja. HD 7/17 MX je koncipiran za rad u uspravnom i vodoravnom položaju.